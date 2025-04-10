فازت ملاك البابا، المدير العام لشركة فيزا في مصر، بجائزة " الإلهام Inspiration Award " عن منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، ضمن فعاليات “Women in Payments”، في تكريم يعكس تأثيرها الملهم ودورها البارز في قطاع الخدمات المالية.

وجاء فوز البابا بالجائزة بعد منافسة قوية مع 17 قيادية نسائية بارزة من مختلف أنحاء المنطقة، حيث ألقت الجائزة الضوء على مسيرتها المهنية الحافلة بالنجاحات، وما تمثله من نموذج ملهم للقيادة النسائية القادرة على إحداث تغيير حقيقي في بيئة العمل، وتعزيز جهود تمكين المرأة في كافة المجالات فى مصر و الشرق الاوسط.

ويُعد هذا التكريم شهادة على التميز والريادة التي تمثلها ملاك البابا في واحدة من أكثر الصناعات تطورًا وتنافسية علي مستوي العالم.

علّقت ملاك البابا على فوزها قائلة: فخورة بحصولي على جائزة "الإلهام - Inspiration Award" عن منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا التي تمثل تقديرًا لمسيرة مهنية قائمة على الإيمان بقدرة المرأة على تحقيق التغيير. هذا التكريم هو دعم لكل سيدة تطمح للريادة، ورسالة بأن تمكين المرأة هو الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة فى مجتمع الأعمال ويعزز التوازن والعدالة الاجتماعية.

عن منظمة Women in Payments

منظمة "Women in Payments" هي منظمة عالمية تضم نساء طموحات من جميع أنحاء صناعة المدفوعات والتكنولوجيا المالية، متّحدات برؤية مشتركة: المساواة بين الجنسين. تأسست في عام 2012، وتنمو مجتمعنا العالمي المستمر في التوسع ليعمل على تحقيق التوازن وإتاحة الفرص المتساوية للنساء في جميع مستويات هذه الصناعة.

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