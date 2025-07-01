• جامعة برمنجهام القائمة في مدينة دبي الأكاديمية العالمية وقّعت مذكرة تفاهم مع شركة "مينترا" للنظر في حلول تعزيز صحة الطلاب النفسية والجسدية في ظلّ مراعاة مختلف الاعتبارات الثقافية

• اتفاقية تعكس حرص مجموعة تيكوم التي تضمّ حاضنة الأعمال in5 ومدينة دبي الأكاديمية العالمية على تحفيز التعاون في سبيل الابتكار من خلال محفظة مجمّعاتها الرائدة

• شراكة تهدف إلى إثراء مشهد الابتكار بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وأجندة دبي الاجتماعية 33 وبرنامج دبي للبحث والتطوير

دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت جامعة برمنجهام من مقرّها في مدينة دبي الأكاديمية العالمية، الوجهة الرائدة في المنطقة للتميّز الأكاديمي، مذكرة تفاهم مع "مينترا"، وهي شركة ناشئة توفر حلول الصحة النفسية القائمة على الذكاء الاصطناعي ضمن حاضنة الشركات الناشئة وروّاد الأعمال in5، بهدف تعزيز الأبحاث المرتبطة بحلول الصحة النفسية القائمة على الذكاء الاصطناعي والمخصّصة لطلاب الجامعات.

وقد وقّع على هذه الاتفاقية كلّ من البروفيسورة يسرى المزوغي، عميدة جامعة برمنجهام – دبي، والدكتورة أدينيكي دايرو، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة "مينترا"، وذلك بحضور الدكتورة أفسانة فهيم، البروفيسورة المساعدة في علم النفس – كلية علم النفس في جامعة برمنجهام دبي، ومروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للعلوم.

وتعكس الاتفاقية الموقّعة فرص التعاون في سبيل الابتكار والتي تتيحها مجمّعات الأعمال المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، بما في ذلك حاضنة الشركات الناشئة وروّاد الأعمال in5، التي نشأت فيها شركة "مينترا"، ومدينة دبي الأكاديمية العالمية التي تضمّ حرم جامعة برمنجهام – دبي.

تهدف هذه الشراكة، التي تُعدّ إنجازاً بارزاً في مجال التكنولوجيا الصحية في المنطقة، والتي تسهم في الحفاظ على صحة الطلاب النفسية والجسدية، إلى تقييم حلول التدخّل القائمة على الذكاء الاصطناعي والتي تراعي مختلف الاعتبارات الثقافية، ضمن مجتمع الطلاب الغني بالتنوّع في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة. ويضمّ هذا المجتمع أكثر من 33,500 طالب في مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة.

وفي معرض تعليقها على هذا الإعلان، قالت البروفيسورة يسرى المزوغي، عميدة جامعة برمنجهام – دبي: "تسهم أحدث الابتكارات التكنولوجية في مجال الذكاء الاصطناعي في توفير الأدوات الفعّالة لدعم نمو الشباب وتنمية مهاراتهم، في ظلّ التحديات المتزايدة المرتبطة بالصحة النفسية في عصرنا الرقمي. ويتيح لنا اليوم تعاوننا الرائد مع شركة "مينترا" الناشئة في حاضنة الأعمال in5 توظيف مثل هذه الابتكارات والاستفادة من إمكاناتها الواعدة، فضلاً عن تعزيز أبحاثنا حول الدور المتنامي الذي تلعبه التكنولوجيا في الارتقاء بجودة حياة الأفراد. ونفخر باعتبارنا من الجامعات المحلية البارزة بإسهامنا في دعم أهداف الإستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، عبر دمج الحلول المسؤولة القائمة على الأبحاث الناجحة بأهدافنا الأكاديمية الطموحة".

ومن جانبها، قالت الدكتورة أدينيكي دايرو، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة "مينترا": "تُعدّ هذه الشراكة إنجازاً بارزاً لشركة "مينترا" حيث يتيح لنا التعاون مع جامعة برمنجهام – دبي تسليط الضوء على الإمكانات الهائلة التي تتمتّع بها تقنيات الذكاء الاصطناعي كأداة فعّالة لتقديم خدمات الصحة النفسية ضمن أعلى المستويات الأكاديمية. ونفخر بإسهامنا في هذه المبادرة التي ترتكز أولاً وأخيراً على الابتكار بهدف الحفاظ على صحة الطلاب النفسية والجسدية وتسهيل حصولهم على الرعاية اللازمة. ونثبت اليوم من خلال تعاوننا مع مجموعة تيكوم وحاضنة الشركات الناشئة وروّاد الأعمال in5 التابعة لها أنّ الابتكار الهادف يمكن أن ينطلق محلياً ليتوسّع بعد ذلك على المستوى العالمي".

وفي هذه المناسبة، أكّد مروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للعلوم، أنّ الابتكار المؤثّر يستوجب تضافر الجهود لتعزيز تبادل المعرفة بين مختلف القطاعات وتوسيع آفاق التعاون المشترك، مشيراً إلى أنّ مجمّعات الأعمال الرائدة التابعة لمجموعة تيكوم توفّر بيئة مثالية لتمكين هذا التعاون. وقال: "نحرص في مجموعة تيكوم على دعم مثل هذه الشراكات النوعية بين الشركات الناشئة ذات الرؤية المستقبلية الثاقبة وأبرز المؤسسات الأكاديمية وروّاد القطاع، بما يسهم في تعزيز الابتكار وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وأجندة دبي الاجتماعية 33 وبرنامج دبي للبحث والتطوير".

وفي إطار الاتفاقية الموقّعة، ستقوم شركة "مينترا" وجامعة برمنجهام – دبي بإجراء أبحاث مشتركة، فضلاً عن استكشاف فرص التدريب العملي وتنظيم محاضرات متخصصة وتعزيز فرص التواصل مع روّاد القطاع.

وسوف تسهم هذه الشراكة في وضع الركائز الأساسية لتمكين الشركات الناشئة في in5، وهي حاضنة الشركات الناشئة وروّاد الأعمال الرائدة في المنطقة التي قدّمت الدعم لأكثر من 1,000 شركة ناشئة منذ تأسيسها من قبل مجموعة تيكوم في عام 2013، من إبرام المزيد من اتفاقيات التعاون مع الجامعات وروّاد القطاع ضمن مجتمع الأعمال المتكامل الذي توفره مجموعة تيكوم.

تجدر الإشارة إلى أنّ مجموعة تيكوم تضمّ أكثر من 12 ألف عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية والتي يعمل فيها ما يزيد عن 137 ألف موظف متخصّص ضمن 6 قطاعات محورية للاقتصاد القائم على المعرفة. وتضمّ محفظة مجموعة تيكوم من مجمّعات الأعمال المتخصّصة والرائدة مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للعلوم وحي دبي للتصميم ومدينة دبي الصناعية.

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