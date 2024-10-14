نمو القيمة الإجمالية للتمويلات المقدّمة للشركات الناشئة ضمن الحاضنة الرائدة في دبي بنسبة 163% مقارنةً بالعام 2023

حاضنة الأعمال التابعة لمجموعة تيكوم تلقي الضوء على أكثر من ألف شركة ناشئة مبتكرة، بما فيها "جرامبل" و"إيستاي" في معرض "إكسباند نورث ستار" 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة: حققت حاضنة الأعمال in5 التابعة لمجموعة تيكوم إنجازاً جديداً حيث تجاوز إجمالي التمويلات التي جمعتها الشركات الناشئة ضمن الحاضنة 7.8 مليارات درهم إماراتي منذ تأسيسها، بما يعزز مكانة دبي الرائدة وجهةً عالميةً جاذبةً لرواد الأعمال وأصحاب المواهب من حول العالم.

ويأتي هذا الإنجاز البارز تأكيداً على بيئة ريادة الأعمال المتكاملة التي توفرها دبي والمدعومة بالأطر التشريعية المرنة والمحفزة على النمو والابتكار. وتعكس النتائج التي أعلنت عنها حاضنة الأعمال in5 على هامش فعاليات معرض "إكسباند نورث ستار"، الحدث العالمي الأكبر من نوعه للشركات الناشئة والمستثمرين والذي يجري تنظيمه في دبي في الفترة من 13 إلى 16 أكتوبر 2024، نمواً قوياً في إجمالي التمويلات بنسبة 163% مقارنةً بمعدلات العام 2023، بما يؤكد على النمو السريع الذي تشهده الشركات الناشئة ضمن الحاضنة هذا العام.

ومتحدثاً نيابةً عن حاضنة الأعمال in5، أشار ماجد السويدي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم، إلى أنّ الشركات الناشئة تلعب دوراً محورياً في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، بما يعود بالفائدة والخير على أجيال المستقبل.

وقال ماجد السويدي: "يعكس هذا الإنجاز البارز الذي حققته الشركات الناشئة في حاضنة الأعمال in5 على صعيد التمويل مهمتنا الطموحة الرامية إلى تعزيز التميّز في منظومة ريادة الأعمال في دبي، عبر توفير بيئة الأعمال الداعمة والمزايا المبتكرة التي تشمل فرص التواصل وبناء العلاقات والوصول إلى شبكة واسعة من المستثمرين والشركاء الإستراتيجيين، بما يسهم في تعزيز تنافسية قطاع الأعمال ومنظومة ريادة الأعمال في الإمارة تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33".

وقد ساهمت حاضنة الأعمال in5 منذ إنشائها في عام 2013 في دعم أكثر من ألف شركة ناشئة ضمن قطاعات التكنولوجيا والإعلام والتصميم والعلوم. وتضمّ in5 حاضنة الأعمال in5 للتكنولوجيا القائمة في مدينة دبي للإنترنت، وحاضنة الأعمال in5 للإعلام والقائمة في مدينة دبي للإنتاج، وحاضنة الأعمال in5 للتصميم والقائمة في حي دبي للتصميم. وقد شهد عدد الشركات الناشئة والفاعلة ضمن حاضنة الأعمال in5 للإعلام نمواً سنوياً ملحوظاً بنسبة 20% خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث تسهم الإستراتيجيات والمبادرات الحكومية الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد الإبداعي، بما في ذلك رؤية مؤسسة دبي للإعلام الرمية إلى الارتقاء بمستويات التنافسية للمؤسسات الإعلامية، الأمر الذي يرسخ مكانة دبي عاصمةً اقتصادية وإعلامية رئيسة في المنطقة.

أما حاضنة الأعمال in5 للعلوم والتي احتفلت بالذكرى السنوية الأولى لتأسيسها في يونيو 2024، فتوفر منصّة داعمة لأكثر من 35 شركة ناشئة ورائدة في مجالات العلوم. وتسهم حاضنة الأعمال in5 للعلوم، التي تمّ إطلاقها بالتعاون مع مجمّع دبي للعلوم التابعة لمجموعة تيكوم والمتخصصة في مجالات علوم الحياة والبحث والتطوير والرعاية الصحية، في إعداد جيل جديد من المبتكرين على مستوى المنطقة بما يتماشى مع برنامج دبي للبحث والتطوير.

تبلور معالم قطاع الابتكار وريادة الأعمال

حافظت معدلات تمويل شركات الذكاء الاصطناعي على ثباتها خلال العام 2024، بالرغم ممّا تشير إليه التوجهات العالمية اليوم من تحوّل في تمويل الشركات الناشئة في ظلّ التركيز المتزايد على المشاريع المستدامة. ويسهم إطار العمل الحاضن للابتكار في دبي، مدعوماً بالإستراتيجيات الحكومية الرائدة على غرار أجندة دبي الاقتصادية D33، في دعم الجيل الجديد من روّاد الأعمال في المنطقة والذي يستفيد من أحدث الابتكارات التكنولوجية للارتقاء بالخدمات المقدّمة.

وينعكس ذلك جلياً من خلال قصص النجاح التي شهدتها حاضنة الأعمال in5 مؤخراً، بما في ذلك شركة "زينة"، وهي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية تتيح دفع وتحويل الأموال بين الأفراد عبر تطبيقات الهاتف المحمول والتي نجحت في الحصول على تمويل بقيمة 80.8 ملايين درهم إماراتي في جولة تمويل من الفئة "أ" في سبتمبر 2024. وقد حصلت "بوديو"، وهي منصة توزيع البودكاست الأكبر من نوعها في العالم والتي تأسست ضمن حاضنة الأعمال in5، على تمويل بقيمة 19.8 ملايين درهم إماراتي في جولة تمويل من الفئة "أ" خلال الشهر نفسه.

وتقوم حاضنة الأعمال in5 بتزويد الشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا والإعلام والتصميم والعلوم بمنصّة رائدة لتوسيع نطاق أعمالها، إلى جانب توفير ما يلزم من مزايا وخدمات تشمل التوجيه الإرشاد وإمكانية الوصول إلى شبكة واسعة من المستثمرين. وتضمّ حاضنة الأعمال in5 للتكنولوجيا منصة مبتكرة تجمع المستثمرين وصناديق رأس المال الجريء حيث توفر المنصة إمكانية التواصل المباشرة بين الشركات الناشئة ورواد الأعمال في الحاضنة في مختلف مراحل نموهم.

تجدر الإشارة إلى أنّ مشاركة حاضنة الأعمال in5 في معرض "إكسباند نورث ستار" تؤكد على التزامها بتسليط الضوء على منظومتها المبتكرة بحضور أكثر من 1,200 مستثمر عالمي من المتوقع أن يشاركوا في هذا الحدث البارز. ويُذكر أيضاً من بين الشركات الناشئة المشاركة في هذا المعرض شركة "جرامبل"، المتخصّصة في الاتصالات القائمة على الذكاء الاصطناعي والموجودة في حاضنة الأعمال in5 للتكنولوجيا، وشركة "إيستاي" التي تمّ تأسيسها ضمن حاضنة الأعمال in5 للإعلام، وهي وكالة سفر إلكترونية توفر خدمات الإقامة المرنة.

تهدف حاضنة الأعمال in5 إلى دعم وتمكين روّاد الأعمال والشركات الناشئة وهي تابعة لمجموعة تيكوم. تساهم المجموعة منذ أكثر من عقدين بشكل كبير في تحقيق التطلعات الطموحة والأهداف الاقتصادية لإمارة دبي عبر مجمّعات الأعمال العشرة المتخصّصة التابعة لها. وتضمّ محفظة مجموعة تيكوم مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للعلوم وحي دبي للتصميم ومدينة دبي الصناعية.

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