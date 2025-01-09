وقع تحالف شركتي IMS للتطوير العقاري ووينفسيتور للاستثمار والتطوير العقاري، عقد شراكة مع شركة النصر للإسكان والتعمير – إحدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال- لتطوير مشروع كابيلا ريزيدنس Capella Residence بمنطقة المعراج السفلي في المعادي.

وصرح الدكتور هشام إبراهيم العضو المنتدب لشركتي IMS للتطوير العقاري ووينفسيتور للاستثمار والتطوير العقاري، إن الشراكة مع شركة النصر للإسكان والتعمير تأتي ضمن خطتنا التوسعية في عقد شراكات متنوعة لإطلاق عدة مشروعات سكنية متكاملة خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل خطة الدولة التنموية لتطوير وإنشاء عدد من المدن الجديدة التي تسهم في زيادة رقعة المعمور من 7% إلى 14%.

وأوضح أن الشراكة مع شركة النصر للإسكان والتعمير من خلال توفير الأرض المقام عليها الأرض مقابل جزء من الإيرادات، فيما تقوم شركتي IMS للتطوير العقاري ووينفسيتور للاستثمار والتطوير العقاري، بأعمال التسويق والتنفيذ والبيع بالإضافة إلى جزء إدارة المشروع بعد الانتهاء منه.

وأشار إلى أن المشروع في منطقة المعراج السفلي في المعادي، على بعد دقائق من محور حسب الله الكفراوي الرابط بين المعادي والقاهرة الجديدة ومصر الجديدة والأوتوستراد مما يجعله قريب من كافة المناطق والخدمات، ويتم تنفيذ المشروع على مساحة 9227 متر مربع، عبارة من 15 عمارة سكنية- بواقع 280 وحدة- تتكون من جراج ودور أرضي و4 أدوار متكررة، بمساحات تبدأ من 85 متر مربع إلى 187 متر مربع، منوهاً أن الشركة انتهت من تراخيص البناء اللازمة، وجار الحصول على الموافقات من الجهات المعنية لإصدار تصريح الحفر، على أن يتم البدء في أعمال الحفر والإنشاءات خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وكشف "إبراهيم"، أن الشركة تعاقدت مع شركة كرايتيريا ديزاين جروب استشاري معماري وهندسي للمشروع، لتحقيق قيمة مضافة للمشروع من خلال تطبيق أعلى المعايير الهندسية والبيئية والتسويقية، حيث اعتمدت رؤية تنفيذية لمشروعاتها من خلال تقديم منتج عقاري يُنافس عالمياً من حيث التصميم والتنفيذ باستخدام أحدث التقنيات والأساليب المتطورة لتحقيق أعلى معايير الجودة، وعمل التوازن بين الهدف البيئي والاستثماري والدور الاجتماعي للشركة.

ومن جانبه، أكد المهندس محمد عبد المقصود العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة النصر للإسكان والتعمير، على دعم الحكومة لقطاع التطوير العقاري، وتوفير البنية الأساسية، والشراكة المثمرة مع القطاع الخاص في مجال التنمية العمرانية، مشيراً إلى أن الشركة حريصة على الشراكة في تنمية تطوير الأصول وتعظيم العوائد منها.

وأوضح "عبد المقصود"، أن هناك فرصًا استثمارية كثيرة لدى شركات قطاع الأعمال العام تتمثل في المشروعات العقارية والأراضي التابعة لشركات الإسكان التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، مشيراً إلى أن عام 2025 سيشهد تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في العديد من المشروعات فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية المتاحة.

وأشار إلى أن التعاون مع شركتي IMS للتطوير العقاري ووينفسيتور للاستثمار والتطوير العقاري لإطلاق مشروع كابيلا ريزيدنس Capella Residence، يأتي ضمن خطة عمل الحكومة المصرية على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في استغلال أصول الشركة بالشكل الأمثل وتنميتها وحسن إدارتها وتعظيم عوائدها في ظل ما يمتلكه القطاع الخاص من تكنولوجيا وسيولة وخبرات.

وأكد أن خريطة الفرص الاستثمارية المتاحة في شركات قطاع الأعمال العام مميزة للغاية وهناك طلب كبير علي التعاون مع شركة النصر للإسكان والتعمير، وذلك في إطار العمل على استغلال هذه الأصول المتاحة للشركة في مجالات متنوعة ومميزة للغاية، مشيراً أن نتيجة التعاون المثمر مع القطاع الخاص سيكون له أثر إيجابي في إحداث التنمية المستهدفة من الحكومة وتوفير فرص عمل جديدة عبر القطاع الخاص، بالإضافة إلى تنشيط السوق وجذب استثمارات أجنبية جديدة، مما يسهم في أحدث تنمية مستدامة في مصر خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه قال المهندس هشام هلال رئيس مجلس إدارة شركة كرايتيريا ديزاين جروب للاستشارات المعمارية والهندسية، إنه تم تحديد الأهداف الرؤى مع شركة IMS للتطوير العقاري في تنفيذ مشروع بمواصفات عالمية من خلال تطبيق معايير الاستدامة والبناء الأخضر وتنفيذ معايير الأكواد المصرية والعالمية في التصميم والإنشاء.

وأوضح أنه تم مراعاة القيم المعمارية والبيئية والاجتماعية والثقافية في التصميم الهندسي لمشروع كابيلا ريزيدنس Capella Residence من خلال استخدام أحدث التكنولوجيات والحلول المبتكرة، مما يخلق التوزان فيما بينهما وإيجاد الحلول في التصميمات المعمارية التي تستهدف بالمقام الأول خفض التكلفة الإنشائية وتكلفة التشغيل بما يحقق للمستهلك النهائي مستوي معماري مختلف.

-انتهى-

#بياناتشركات