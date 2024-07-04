بيروت، لبنان: عقدت شركة Impex، وهي شركة رائدة في مجال تجارة السيارات في لبنان منذ العام 1957، مؤتمراً صحافياً تخلّله اختبار قيادة لجميع المشاركين، في بيت مسك، واعلنت فيه عن شراكتها مع Zeekr، العلامة التجارية المميزة للسيارات الكهربائية والتابعة لمجموعة جيلي القابضة. ويمثل هذا التعاون تقدمًا كبيرًا في مجال السيارات المحلي، اذ تقدّم سيارات متطورة تجمع بين التصميم الجريء والتكنولوجيا المتقدمة والاستدامة.

حول الشراكة

إن الشراكة بين Zeekr وImpex تؤدي الى استيراد سيارات كهربائية متطورة تكنولوجياً إلى لبنان، ولا سيما ان "Zeekr" تشتهر بتقدميها حلول التنقل الكهربائية المتطورة التي تجمع بين الرقي والأداء الاستثنائي. ويؤكد هذا التعاون الالتزام المتبادل للشركتين بتقديم سيارات عالية الجودة وصديقة للبيئة بالاضافة الى دعم اعتماد وسائل التنقل الكهربائية المتميزة والمتطورة في لبنان، الامر الذي يهدف إلى فرض معايير جديدة في السوق اللبناني وتعزيز النقل المستدام والابتكار.

المواقف الرسمية

وأعرب نائب رئيس مجلس إدارة شركة "Impex" ومديرها العام فريد سمير حمصي عن سعادته لتحقيق هذه الشراكة قائلاً: “تحمل شراكتنا مع Zeekr وعدًا كبيرًا لعشاق السيارات في لبنان. لا يؤدي هذا التعاون إلى تعزيز الاستدامة والتقدم نحو مستقبل بيئي وصحي فحسب، بل سيعمل أيضًا على تسريع عملية التحول في هذا القطاع، اذ بات باستطاعتنا مواكبة التطورات الجديدة في تكنولوجيا السيارات من خلال الانتقال من محركات الاحتراق الداخلي إلى المحركات الكهربائية".

وشدد المديرالعام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة زيكر للتكنولوجيا Mr. Cannon Wang على أهمية السوق اللبناني، وقال: "يُعتبر إطلاق Zeekr في لبنان مشروعًا جديدًا ومثيرًا ولا سيما اننا نسعى الى توسيع وجودنا في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. لذا يُعد دخولنا إلى السوق اللبناني خطوة محورية ومهمة في خطتنا لتوفير سيارات كهربائية متميزة في المنطقة. نحن ملتزمون بالتماشي مع أهداف السوق اللبناني المتعلق بالسيارات الكهربائية والصديقة للبيئة، ما يؤدي بشكل إيجابي إلى الإسراع في توجّه لبنان نحو النقل المستدام والبيئي".

تفاصيل السيارات:

في لبنان، سيتمكن عشاق السيارات هذا الصيف من الحصول على طرازين مميزين من Zeekr:

• ZEEKR 001: Shooting Brake مدى قيادة يصل إلى 620 كيلومترًا بشحنة واحدة، مع القدرة على الشحن من 01% إلى 80% خلال 30 دقيقة فقط، وذلك باستخدام شاحن كهربائي بقدرة 200 كيلو واط. تتميز بقوة 544 حصان، ونظام دفع رباعي، وسرعة من 0 إلى 100 كم/ساعة في 3.8 ثوانٍ فقط. يبلغ طولها 4,955 ملم، وعرضها 1,999 ملم، اما ارتفاعها فـ1,548 ملم، مع قاعدة عجلات بطول 2,999 ملم.

• ZEEKR X: تم تصميم هذه السيارة الرياضية لتكون متعددة الاستخدامات ومناسبة للحياة العصرية والاستكشاف، لذا توفّر نطاق قيادة يصل إلى 440 كيلومترًا بشحنة واحدة مع القدرة على الشحن من 10% إلى 80% في 30 دقيقة فقط، وذلك باستخدام شاحن كهربائي بقدرة 150 كيلو واط. تنتقل في شوارع المدينة ببراعة من خلال خصائصها، اذ يبلغ طولها 4,432 ملم، وارتفاعها 1,566 ملم، وعرضها 1,836 ملم، اما قاعدة عجلاتها فـ2,750 ملم، بينما تجذب الانتباه بتصميمها الأنيق. تتميز هذه السيارة بمحرك مزدوج بقوة 428 حصانًا وسرعة من 0 إلى 100 كم/ساعة في 3.8 ثوانٍ.

وقد صُّممت السيارتان في مركز التصميم العالمي المتطور لشركة Zeekr في Gothenburg – Sweden ، بقيادة نائب رئيس التصميم العالمي في مجموعة جيلي للسيارات السيد ستيفان سيلاف.

وبهدف إظهار التزام الشركة بالسلامة والاستدامة، نالت كل من Zeekr 001 وZeekr X الكهربائيتين على تصنيف 5 نجوم من Euro NCAP، وهي النتيجة الاعلى التي من الممكن الحصول عليها من تقييمات سلامة المستهلك الأكثر احترامًا في العالم. وتعكس هذه النتائج ميزات السلامة المتقدمة التي تتمتع بها سيارات Zeekr ومساهماتها في تحقيق التنمية المستدامة.

الخدمات وميزة الدعم

تبذل شركة Impex جهدًا مضاعفًا لضمان رضى العملاء ليمتد إلى ما هو أبعد من شراء سيارات Zeekr. وتفتخر الشركة بمركز خدمة يعمل فيه فنيون خبراء على دراية جيدة بتكنولوجيا المركبات الكهربائية، الأمر الذي يضمن دعمًا لا مثيل له لمستخدمي ZEEKR، كما تضمن Impex لهم توفير قطع الغيار بسهولة فهذا يعزز التجربة الملكية.

حول ZEEKR

Zeekr هي العلامة التجارية العالمية المتميزة لتكنولوجيا التنقل الكهربائي التابعة لمجموعة جيلي القابضة. وتهدف إلى إنشاء نظام بيئي متكامل للمستخدم يرتكز على الابتكار والإبداع. تستخدم العلامة التجارية بنية التجربة المستدامة (SEA) وتتضمن تقنيات البطاريات الخاصة بها وأنظمة إدارتها وتقنيات المحركات الكهربائية وسلسلة توريد المركبات الكهربائية. وتشمل قيمة Zeekr المساواة والتنوع والاستدامة، كما تطمح لأن تصبح مزودًا حقيقيًا لحلول النقل.

تدير Zeekr مراكز البحث والتطوير الخاصة بها في Ningbo و Hangzhou و Gothenburg و Shanghai، التي تتميّز بحداثتها وخبرتها العالمية المستوى، فيما يقع مقر شركة Zeekr Global Design في Gothenburg و Shanghai، وهي موطن فريق دولي متنوع يعمل في مختلف الإختصاصات.

ومنذ أن بدأت العلامة التجارية في تسليم السيارات في تشرين الأول من العام 2021، قامت بتسليم 260.000 سيارة حتى الآن بما في ذلك Zeekr 001 وZeekr 001 FR و MPV Zeekr 009 وZeekr X Urban SUV وZeekr 007 sedan. كما أعلنت عن خطط للبيع في الأسواق الأوروبية والشرق أوسطية وغيرها من الأسواق الآسيوية، بالاضافة الى خطة للسنوات الخمس المقبلة كي تنجح في تلبية الطلب العالمي المتزايد بسرعة على السيارات الكهربائية.

حول Impex

تأسست شركة IMPEX عام 1957، وهي شركة مملوكة عائليًا ومخصصة حصريًا لأعمال السيارات، بما في ذلك العلامات التجارية كاديلاك وشيفروليه و ZEEKRوإيسوزو. واستطاعت Impex في صنع سمعة استثنائية في السوق اللبناني، وتركت صدى إيجابي مع المصارف والشركات والعملاء. تلتزم الشركة بتقديم تجربة متميزة في شراء السيارات من خلال تجربة الحصول على سيارة جديدة سلسة ومركز خدمة متطور ومركز مبيعات لقطع الغيار مجهز بشكل جيد.

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