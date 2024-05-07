إعلان سلسلة فنادق IHG العالمية افتتاح فندق شاطئ أرابيلا الكويت، مجموعة فينييت: أول فندق لمجموعة فينييت في الكويت

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الكويت، دول مجلس التعاون الخليجي، مايو 2024: تقدم فنادق ومنتجعات IHG أول مجموعة من علامتها فينييت إلى الكويت تحت اسم فندق شاطئ أرابيلا الكويت، مجموعة فينييت، والذي تم افتتاحه 6 مايو 2024. يحتوي الفندق على 195 غرفة، وينضم إلى سلسلة IHG الفاخرة - التي أصبحت الآن ثاني أكبر سلسلة في العالم - ليمثل فندق مجموعة فينييت الثاني في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بعد افتتاح Th8 Palm Dubai Beach Resort Vignette Collection في فصل الصيف من هذا العام.

يتميز مفهوم مجموعة فينيت بالتوازن بين الفرادة والانتماء. و رؤية لتقديم طريقة أكثر أصالة للسفر و المحافظة على هويتها الفردية. يقدم فندق شاطئ أرابيلا الكويت، مجموعة فينييت ، نظرة فاحصة على تراث الكويت الغني لالتقاط سحر المنطقة الرائع.

قال السيد هيثم مطر، المدير العام لشرق الشرق الأوسط وأفريقيا في فنادق ومنتجعات IHG: "نحن متحمسون للغاية للإعلان عن افتتاح الفندق الثاني في مجموعة فينيت في الشرق الأوسط، في الكويت، حيث نواصل توسيع سلسلتنا الفاخرة المنطقة. تمثل الشراكة مع شركة عقارات ميلاد نقطة مهمة في تاريخ فنادق ومنتجعات IHG، مما يشير إلى تغيير في سوق الضيافة المحلي حيث نلبي احتياجات عدد متزايد من الضيوف الذين يبحثون عن تجارب فندقية فاخرة وخدمات مخصصة. كمجموعة، تظل فنادق ومنتجعات IHG ملتزمة بتقديم تجارب إقامة فريدة ومميزة لتناسب احتياجات الضيوف في كل نقطة من رحلتهم الشخصية."

وقال السيد طلال جاسم البحر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة عقارات (AQARAT)، مالكي الفندق: " سعداء لاطلاق العلامة Vignette Collection الراقية في الكويت، وذلك بعد تعاوننا الأول مع IHG في فندق Th8 Palm Dubai Beach Resort، ونتطلع للبناء على هذه العلاقة والتعاون مع “IHG" في مشاريع مستقبلية".

وينضم فندق شاطئ أرابيلا الى عائلة العلامة التجارية "Vignette Collection" التابعة لمجموعة فنادق ومنتجعات "InterContinental Hotels Group" الرائدة في الفنادق المتميزة والانيقة التي تجمع بين الفخامة وأسلوب الحياة، وثاني أكبر سلسلة فنادق في العالم. ويتفرد كل فندق من سلسلة ڤينيَت كوليكشن، بميزات فريدة من نوعها لكنها ترتبط جميعها برؤية مشتركة، تهدف إلى إحداث تغيير إيجابي للناس والأماكن والكوكب. كما يتميز كل فندق من فنادق ڤينيَت كوليكشن، الذي صُمم للجيل القادم من المسافرين الذين ينشدون الرفاهية والترف وأسلوب الحياة، بخصائصه وطابعه وتصميمه الخاص لتحقيق تجارب غامرة وليشكل مشروعاً متكاملاً ومدروساً بشكلٍ عميق ودقيق. ويقدم فندق شاطئ أرابيلا لمحة عن تراث الكويت الغني، وطبيعة المنطقة الجاذبة والآسرة. كما تعكس التصميمات والديكورات الداخلية للفندق أناقة نسيج السدو البدوي التقليدي، بأنسجة تحاكي البيئة البحرية للشواطئ المحيطة بها.

يقدم فندق شاطئ أرابيلا الكويت، مجموعة فينييت كوليكشن، 195 غرفة وجناح مصممة بشكل أنيق لتوفير لحظات من السكينة والتواصل. تمثل الديكورات تألق النسيج التقليدي للسدو بأنسجة تحاكي الشواطئ المحيطة بها. تحتوي الأجنحة على شُرفات واسعة تطل على المناظر البانورامية للبحر العربي. يحتوي الفندق على مسبح على الروف وشاطئ خاص ونادي صحي مجهز بالكامل، إلى جانب 15 وجهة لتناول الطعام ضمن مجمع أرابيلا لتقديم خدمة ضيافة شاملة. تضمن مجموعة فينييت دمج المسؤولية مع المجتمع والمكان لتقديم تجارب اجتماعية مسؤولة بيئيًا للضيوف في جميع أنحاء العالم.

تشمل مبادرة "Means for Good"، والتي تصمم خصيصًا لكل فندق في مجموعة فينييت، شراكة مع منظمة غير ربحية مختارة، والعمل معًا للمساهمة الإيجابية في النظام البيئي المحلي عبر مجموعة من الجوانب، بما في ذلك المسؤولية والمجتمع والمكان. يدعم فندق شاطئ أرابيلا الكويت مقهى 312، وهو مقهى محلي يوظف أفرادًا من ذوي الإعاقة، لتوسيع الفرص في مجال الضيافة.

تحتفل "Memorable Rituals" بالهوية الفريدة لكل فندق في مجموعة فينيت لتقديم تجارب سفر ذات مغزى لتربط الضيوف بثقافة الفندق. يُحاط ضيوف فندق شاطئ أرابيلا الكويت، مجموعة فينييت ، بعبير الفندق الخاص بهم طوال فترة إقامتهم، حيث يتم تقديم هدية معطر بعطر الفندق ليتذكروا بها اقامتهم لفترة أطول.

يوفر برنامج الولاء المتميز، IHG One Rewards، لضيوف فندق شاطئ أرابيلا الكويت، مجموعة فينييت ، وسلسلةIHG الأوسع نطاقًا، المزيد من الطرق لكسب المزيد من النقاط، بما يتماشى مع احتياجات الضيوف، وذلك بفضل التكنولوجيا الرائدة في تطبيقها الجديد.

سيتم إدارة فندق شاطئ أرابيلا الكويت من قبل شركة إدارة الضيافة العالمية (UHM) نيابة عن شركة عقارات(AQARAT) تعتبر UHM شركة عالمية لإدارة الضيافة تمتلك خبرة تزيد عن 30 عامًا في الضيافة الفاخرة. كشركة رائدة في تطوير وتشغيل الفنادق، قامت UHM بالتعاون مع علامات تجارية عالمية من IHG، وماريوت، وأكور، وحياة، وويندهام، ويوتيل، وبيسبوك ريزيدنس، ومنازل العطلات الفاخرة، ولديها أصول بقيمة تزيد عن مليار دولار تحت إدارتها.

تحتل IHG Hotels & Resorts المرتبة الثانية في قائمة أكبر مجموعة من الفنادق الفاخرة وأماكن الإقامة الحديثة، والتي تضم فنادق Six Senses Hotels Resorts Spas و InterContinental Hotels & Resorts و Kimpton Hotels & Restaurants

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