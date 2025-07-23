مسقط، سلطنة عمان: أعلنت مجموعة فنادق ومنتجعات IHG، إحدى المجموعات الفندقية الرائدة عالمياً، عن توقيع اتفاقية إدارة مع مجموعة الذهبية القابضة لإطلاق منتجع فوكو الموج مسقط في الربع الأخير من العام الحالي. يتميز المنتجع بموقعه على الواجهة البحرية، ويضم 251 غرفة، وهو أول منتجعات علامة فوكو في سلطنة عُمان، ليشكل بذلك إضافة هامة إلى محفظة الوجهات المميزة لمجموعة فنادق ومنتجعات IHG في الشرق الأوسط.

ويقع المنتجع الجديد وسط حي الموج مسقط في العاصمة العُمانية، المشروع الشهير بواجهته البحرية وشققه السكنية الفاخرة، والذي يضم مرسى لليخوت وملعب جولف والعديد من المتاجر الفاخرة، ليوفر خياراً مثالياً للمسافرين من أجل الترفيه والعمل على حدٍ سواء. ويضمن المنتجع بفضل موقعه الاستثنائي سهولة الوصول إلى مطار مسقط الدولي وأبرز معالم المدينة الثقافية، مما يجعله موقعاً استراتيجياً يرتقي بمشهد الضيافة المتنامي في سلطنة عُمان.

وقد أطلقت مجموعة فنادق ومنتجعات IHG علامة فوكو عام 2018، لتشكل إحدى أسرع علاماتها المتميزة نمواً، بعد تسجيلها حضوراً مميزاً من خلال العديد من الافتتاحات والاتفاقيات في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وآسيا. وتشتهر العلامة بهويتها الجريئة وتصاميمها المدروسة بعناية، حيث تتولى إدارة فنادق فريدة من نوعها مع تقديمها بلمسة خاصة تعكس طابع علامة فوكو التجارية الشهيرة والموثوقة عالمياً، ما يتيح لها تقديم تجارب استثنائية ومتنوعة للضيوف. وينضم المنتجع الجديد عند الافتتاح إلى محفظة العلامة المتنامية، والتي تضم أكثر من 100 فندق يعمل حالياً في مختلف أنحاء العالم، وما يزيد عن 95 مشروعاً قيد التنفيذ.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال هيثم مطر، رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات IHG في منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا: "يسرنا افتتاح أول منتجع يحمل علامة فوكو في سلطنة عُمان بالتعاون مع مجموعة الذهبية القابضة. يُعد "الموج مسقط" من أبرز وجهات أسلوب الحياة العصرية والمليئة بالحيوية والتشويق في المنطقة، ونتطلع لإضافة بصمة فوكو وأسلوب ضيافتها المرموق إلى هذه الوجهة المميزة. ويعكس توقيع الاتفاقية التزامنا بدعم رؤية عُمان 2040 من خلال المساهمة في تحقيق أهداف استراتيجية التنويع السياحي والاقتصادي للسلطنة".

ومن جهته، أضاف الشيخ سالم الغزالي، رئيس مجموعة الذهبية القابضة: "يسرنا التعاون مع مجموعة فنادق ومنتجعات IHG لإطلاق علامة فوكو في سلطنة عُمان بوصفه إنجازاً هاماً في مسيرتنا الهادفة إلى تعزيز قطاع الضيافة في مسقط. تجمع علامة فوكو بين الطابع المريح واليومي والجودة عالمية المستوى، وتتناغم مع الأجواء النابضة بالحيوية لحي الموج مسقط. ونتطلع لافتتاح المنتجع الجديد وفق أعلى معايير التميز، وبأسلوب يعكس كرم الضيافة العُمانية، ويستقطب المسافرين من جميع أنحاء العالم".

ويضم فوكو الموج مسقط، المقرر افتتاحه في نهاية هذا العام، 251 غرفةً وجناحاً وخمس وجهات لتناول الطعام، تشمل مطعماً يستقبل الزوار طوال اليوم ومطعم متخصص ولاونج. كما يحتضن الفندق ثلاثة غرف اجتماعات، وسبا، ومسبح، ومركز لياقة بدنية، ومركز للأعمال، وموقف سيارات، وصالون حلاقة، ما يوفر للضيوف تجارب إقامة شاملة لا مثيل لها.

تدير مجموعة فنادق ومنتجعات IHG اليوم تسعة فنادق من خمس علامات تجارية في سلطنة عُمان، وهي Six Senses وإنتركونتيننتال وكراون بلازا وفندق إنديغو وهوليداي إن، مع وجود ثلاثة فنادق قيد الإنشاء من المقرر افتتاحها في فترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.

لمحة عن مجموعة فنادق ومنتجعات IHG:

مجموعة فنادق منتجعات IHG ( المدرجة في بورصة لندن تحت الرمز: LON:IHG للأسهم العادية؛ وفي بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:IHG (ADRs)) هي شركة عالمية رائدة في قطاع الفنادق، تهدف إلى توفير أرفع معايير الضيافة الراقية والاستثنائية.

وتضم محفظة المجموعة 20 علامة فندقية، إلى جانب نادي مكافآت IHG، أحد أكبر برامج الولاء في العالم مع أكثر من 145 مليون عضو. كما تمتلك المجموعة ما يزيد على 6,600 فندق في أكثر من 100 دولة، بالإضافة إلى ما يزيد على 2,200 فندق في مرحلة الإنشاء.

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العلامات الرئيسية: هوليداي إن إكسبرس، فنادق ومنتجعات هوليداي إن، فنادق جارنر، فنادق أفيد.

الأجنحة: أجنحة أتويل، ستايبريدج سويتس، هوليداي إن كلوب فاكيشنز، كاندلوود سويتس

الشركاء الحصريون: منتجعات إبروستار بيتش فرونت

تعتبر مجموعة فنادق IHG المحدودة الشركة القابضة لمجموعة الفنادق، وهي شركة مسجلة وتعمل بموجب قوانين إنجلترا وويلز. ويعمل في محفظتها ما يزيد على 385 ألف موظف ضمن جميع مكاتب ومرافق المجموعة حول العالم.

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