الشراكة تشمل تحويل منتجع شركة الدار في الظفرة إلى فندق من فئة خمس نجوم تابع لعلامة فينيت كوليكشن

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة فنادق ومنتجعات IHG، إحدى شركات الفنادق الرائدة عالمياً، عن إقامة شراكة استراتيجية مع شركة الدار العقارية، الشركة الرائدة في مجالات الإدارة والتطوير والاستثمار العقاري، بهدف تعزيز حضورها في دولة الإمارات.

ويشهد هذا التعاون البارز تنفيذ مشروع ضخم في جزيرة ياس يهدف إلى تحويل ستة فنادق في مجمع ياس بلازا إلى منتجع فاخر متكامل تابع لعلامة فينيت كوليكشن. وتتضمن اتفاقية منح الامتياز تجديد وتحويل الفنادق إلى منشآت مميزة تحت اسم ستراي لايت ياس من فينيت كوليكشن. ويتمثل أحد أبرز أهداف المشروع في توفير فرصة الوصول إلى الشاطئ الخاص بالمجمع للجمهور لأول مرة، مما يوفر تجربة جديدة ومميزة.

ويسهم المشروع في إضافة 1,389 غرفة فندقية إلى محفظة مجموعة فنادق ومنتجعات IHG المتنامية في دولة الإمارات. وتهدف الشراكة إلى تطبيق نموذج المشغل الواحد لتعزيز مكانة المنشأة بوصفها وجهة متكاملة ورائدة توفر تجارب متنوعة بطابع واحد.

وتتضمن خطة التجديد استراتيجية لإبداع تصاميم مميزة تجمع بين أجواء المساحات العامة والجوانب الجمالية للمنتجعات. كما يجسد كلّ من المباني الستة، بالإضافة إلى مركز الاستقبال المنفصل، طابعاً مستوحى من القارات السبع، مما يمنح كل جناح هوية مميزة مع الحفاظ على تناغم الأجواء ضمن المنتجع.

كما تتضمن الخطة تحويل الفندق التابع لشركة الدار في منطقة الظفرة، المعروف سابقاً باسم تلال ليوا، إلى منتجع من فئة خمس نجوم تحت مظلة علامة فينيت كوليكشن. ومن المقرر أن يتم الافتتاح التجريبي للمنتجع في وقتٍ لاحق من هذا العام، تمهيداً لإطلاقه رسمياً خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث سيصبح وجهة فاخرة فريدة في صحراء أبوظبي، مما يضيف 110 غرفة فندقية إلى محفظة مجموعة فنادق ومنتجعات IHG.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال هيثم مطر، رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات IHG في منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا: "يسر المجموعة التعاون مع شركة الدار العقارية لتنفيذ هذا المشروع الاستثنائي في واحدة من أفخم الوجهات السياحية والرياضية والترفيهية، وهو إنجاز هام في مسيرتها المميزة. وتعكس الشراكة التزام المجموعة بدعم جهود أبوظبي لتعزيز مكانتها الرائدة كوجهة سياحية عائلية عالمية المستوى. كما يؤكد اختيار الفندق في منطقة الظفرة والفنادق في ياس بلازا وجعلها تحت مظلة علامة فينيت كوليكشن، قدرة مجموعة فنادق ومنتجعات IHG على تقديم أرقى مستويات الضيافة التي تلبي مختلف احتياجات الزوار، بالإضافة إلى توفير الدعم اللازم لشركائنا في قطاع السياحة لتحقيق أهدافهم وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل".

وتم افتتاح جزيرة ياس عام 2009، وهي من أهم المراكز السياحية والترفيهية الرائدة في أبوظبي. وتمتد على مساحة تصل إلى 25 كيلومتر مربع، وتشتهر بمعالمها المميزة واستضافتها للفعاليات الرياضية والترفيهية الكبرى، بما في ذلك سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي.

ويضم المنتجع الجديد، المقرر افتتاحه في الربع الأخير من عام 2025، نفقاً تحت الأرض لتسهيل الوصول إلى الشاطئ، ومنطقة تحتوي العديد من المتاجر والمطاعم، بالإضافة إلى إمكانية الوصول بسهولة إلى ملعب ياس لينكس أبوظبي للجولف الشهير. كما يضم المشروع مجموعة من المرافق الجديدة، مثل الفلل قرب ملاعب الجولف والشاطئ، والنادي الشاطئي، والمسرح في الهواء الطلق، وعدة مطاعم منفصلة، والعديد من المرافق الترفيهية الأخرى.

ويتميز الفندق التابع لعلامة فينيت كوليكشن بتصميم مستوحى من التراث المحلي، ويضم فيلات مصممة على شكل خيمة مع أحواض سباحة خاصة، إلى جانب غرف وأجنحة وثلاثة مطاعم ومنتجع صحي فاخر وحوض سباحة وأربع غرف اجتماعات ومنطقة لعب للأطفال ومتجر هدايا.

وتشتهر علامة فينيت كوليكشن، بوصفها جزءاً من محفظة مجموعة فنادق ومنتجعات IHG، بتقديم تجارب إقامة استثنائية في أفخم الوجهات المميزة. وبعد النمو المميز الذي حققته منذ إطلاقها عام 2021، تخطط العلامة للتوسع عالمياً، وتهدف لإطلاق أكثر من 100 وجهة خلال العقد المقبل.

وتدير مجموعة فنادق ومنتجعات IHG حالياً 33 فندقاً تحت مظلة أربع علامات تجارية في دولة الإمارات، وتخطط لافتتاح 9 فنادق أخرى في السنوات القليلة المقبلة.

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