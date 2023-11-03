مع إتمام التوقيع على إتفاقية إطلاق منتجع ماربيّا سيكون الفندق الجديد هو الأول للعلامة التجارية فينيَت كوليكشن التابعة لمجموعة فنادق ومنتجعات IHG في جزر العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة فنادق ومنتجعات IHG®، إحدى شركات الفنادق الرائدة في العالم، عن توقيع إتفاقية إمتياز، لإطلاق فندقها الثاني ضمن سلسلة العلامة التجارية فينيَت كوليكشن في دبي، بالشراكة مع "قلب أوروبا"، المشروع الرائد تحت مظلة مجموعة كليندينست. وسيشكل منتجع ماربيّا فينيَت كوليكشن جزر العالم، الذي من المقرر إطلاقه في يناير 2026، إنجازاً بارزاً لمشروع "قلب أوروبا"، وسيساهم في تعزيز تواجد وبصمة مجموعة فنادق ومنتجعات IHG داخل جزر العالم، وهي أرخبيل من الجزر الاصطناعية الواقعة في مياه الخليج العربي قبالة ساحل دبي.

وستوفر العلامة التجارية فينيَت كوليكشن، لمالكي الفنادق المستقلة ذات المستوى العالمي، فرصة الحفاظ على هويتهم المميزة، مع الاستفادة من عالمية وخبرة مجموعة فنادق ومنتجعات IHG في مجال الفخامة وأسلوب الحياة.

يقع منتجع ماربيّا فينيَت كوليكشن جزر العالم المرتقب، في مشروع "قلب أوروبا"، وهي وجهة سياحية وترفيهية مكتفية ذاتيًا تمتد عبر ست جزر، تدمج كل واحدة منها سحر ومميزات الهندسة المعمارية الأوروبية مع خدمات الضيافة العالية المستوى، التي تتيح فرصة الاستمتاع بالرفاهية والفخامة والابتكار على الشواطئ الهادئة.

يضم مشروع "قلب أوروبا" مجموعة متنوعة من العقارات والفنادق الفخمة، بما في ذلك الفلل المطلة على الشاطئ والفنادق الفاخرة ومجموعة من مرافق الاستجمام ووسائل الراحة عالية المستوى مثل تجربة عيش مبتكرة تحت الماء والشوارع التي يتم التحكم فيها بالمناخ ومؤسسة الشعب المرجانية المخصصة للحفاظ على النظام البيئي البحري وحمايته وإعادة إحيائه.

سيقدم منتجع ماربيّا فينيَت كوليكشن جزر العالم عند إنجازه 150 غرفة فندقية بأروع الإطلالات على الخليج العربي، من خلال موقعه المتميز على طول الشاطئ. وانطلاقاً من طبيعة ومزايا العلامة التجارية فينيَت كوليكشن، سيمزج الفندق الجديد بسلاسة بين التفرد والخصوصية مع خصائص الوجهة المحلية، من خلال تصميم فريد مستوحى من الطراز الأندلسي والهندسة المعمارية المعاصرة.

وقال هيثم مطر، رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات IHG في منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا:" نحن متحمسون لشراكتنا مع مشروع "قلب أوروبا"، لإطلاق المنتجع الثاني من سلسلة العلامة التجارية فينيَت كوليكشن في دبي. وتشكل هذه الشراكة دلالة واضحة على التزام مجموعة فنادق ومنتجعات IHG بتقديم إقامة فندقية وتجارب استثنائية لضيوفنا. وسيساهم منتجع ماربيّا فينيَت كوليكشن جزر العالم، في إعادة تصور مستويات الفخامة وإرساء معايير الضيافة المستقبلية للمنطقة. ونتطلع إلى استقبال المسافرين من كافة أرجاء العالم عند افتتاح الفندق الجديد في 2026".

ومن المتوقع أن يُشكل منتجع ماربيّا فينيَت كوليكشن جزر العالم، وهو قيد الإنشاء حالياً، دلالة بارزة وأساسية على طموحات مجموعة فنادق ومنتجعات IHG المتمثلة في توفير تجارب لا مثيل لها، وإرساء معايير جديدة للفخامة في المنطقة.

من جهته قال جوزيف كليندينست، مؤسس ورئيس مجموعة كليندينست ومشروع "قلب أوروبا": "يشرفنا الشراكة مع مجموعة فنادق ومنتجعات IHG، احدى الشركات الفندقية الرائدة في العالم، لإطلاق العلامة التجارية فينيَت كوليكشن في جزر العالم في دبي. ويتماشى هذا التعاون مع رؤيتنا المتمثلة في إنشاء وجهة فريدة في واحدة من أكثر مدن العالم شهرة. وفي إطار جهودنا والتزامنا بالتميز، يَعِدُ منتجع ماربيّا فينيَت كوليكشن جزر العالم، بتقديم إقامة فندقية رائعة ومميزة للضيوف مستوحاة من التراث الثقافي الغني لدبي، ومزيج مثالي من الفخامة والابتكار وجمال الإمارات العربية المتحدة".

تقوم مجموعة فنادق ومنتجعات IHG حالياً بتشغيل 108 فندق عبر 8 علامات تجارية في منطقة الشرق الأوسط تشمل: إنتركونتيننتال، كراون بلازا، هوليداي إن، هوليداي إن إكسبريس، اجنحة ستي بريدج، فندق إنديجو، فوكو وسيكس سينسيس.

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عن مجموعة كليندينست ومشروع قلب أوروبا

تقدم مجموعة كليندينست خدماتها في قطاعات مختلفة، مثل التطوير العقاري، والإنشاءات، وهندسة الشعاب المرجانية، والمراكز التجارية، وبناء اليخوت، والضيافة والطاقة المتجددة، وتضم أكثر من 1500 موظف على مستوى العالم. ويعد مشروعها الرائد "قلب أوروبا" وجهة فريدة ومبتكرة تحتفي بروح وثقافة الوجهات الأوروبية المختلفة.

لمعرفة المزيد عن مجموعة كليندينست يرجى زيارة https://www.kleindienst.ae. ويمكن متابعتنا عبر لينكدإن، لمعرفة آخر التحديثات والتطورات.

يُعتبر "قلب أوروبا"، من وجهات الجزر الفاخرة ومشروع رائد تقوم مجموعة كليندينست بتطويره في جزر العالم بدبي، على بعد ستة كيلومترات فقط من شواطئ دبي. يتألف المشروع من ست جزر فريدة من نوعها، كل منها مصممة بطابع مستوحى من دولة أوروبية، وسيوفر أكثر من 4000 غرفة فندقية و20 فندقًا ومنتجعًا، بما في ذلك الفلل والقصور المطلة على الشاطئ، والفنادق الفاخرة، وتجربة عيش تحت الماء، ووسائل راحة عالمية المستوى، مثل الشوارع التي يتم التحكم فيها بالمناخ وأول مؤسسة للشعاب المرجانية في المنطقة مخصصة لحماية والحفاظ وإحياء النظام البيئي البحري، وتسعى إلى تعزيز الحياة المستدامة باستخدام مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات المبتكرة.

وفي إطار التزامه بكسر الحواجز، افتتح مشروع "قلب أوروبا" أول فندق خمس نجوم مخصص للبالغين فقط مستوحى من منطقة الريفييرا الفرنسية على جزيرة في دبي، فندق كوت دازور موناكو. ويتطلع الفندق من خلال 198 غرفة فندقية، بما في ذلك ثمانية أجنحة، وخمسة أجنحة للحفلات، وأربعة أجنحة مع أحواض سباحة خاصة، إلى تحقيق بأجواء ليلية لا مثيل لها.

عن مجموعة فنادق ومنتجعات IHG®

مجموعة فنادق ومنتجعات IHG (المدرجة بالرمز IHG في بورصة لندن، وفي بورصة نيويورك بالرمز IHG (ADRs))، هي شركة ضيافة عالمية، تهدف إلى توفير الضيافة الحقيقة الراقية.

وتحتضن IHG، عائلة مكونة من 81 علامة تجارية فندقية وبرنامج المكافآتIHG One Rewards ، أحد أكبر برامج الولاء في قطاع الفنادق في العالم. وتمتلك IHG أكثر من 6000 فندق مفتوح في أكثر من 100 دولة، وأكثر من 1900 في طور التطوير والإنشاء.

مجموعة فنادق إنتركونتيننتال PLC، هي الشركة القابضة للمجموعة، تأسست ومسجلة في إنجلترا وويلز. ويعمل حوالي 345 ألف شخص في فنادق ومكاتب الشركات التابعة لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال IHG على مستوى العالم.