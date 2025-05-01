دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت فنادق ومنتجعات IHG، إحدى المجموعات الفندقية الرائدة في عالم الضيافة، عن توقيع اتفاقية إدارة مع مجموعة فنادق ومنتجعات إيه بي آي لإطلاق فندق كيمبتون دبي، أول فنادق علامة كيمبتون في دولة الإمارات. ويفتح الفندق أبوابه أمام الضيوف في الربع الأول من عام 2026، حيث يمثل أول حضور لعلامة كيمبتون في دولة الإمارات، ومحطة جديدة في مسيرة توسّع IHG في المنطقة، حيث تدير المجموعة حالياً أكثر من 122 فندقاً وحوالي 44,000 غرفة في تسع دول في منطقة الشرق الأوسط.

وتشتهر علامة كيمبتون عالمياً بالتصاميم المميزة وخدمات الضيافة الفاخرة وتجارب نمط الحياة الغامرة، حيث نجحت في ترسيخ حضورها العالمي في كل من الأمريكيتين وأوروبا وآسيا. ويعكس دخول العلامة إلى السوق الإماراتي الطلب المتنامي على تجارب الإقامة المميزة في فنادق البوتيك الفاخرة في مشهد الضيافة في المنطقة.

ويتميز فندق كيمبتون دبي بموقعه على طول قناة دبي في الخليج التجاري على مقربة من برج خليفة ودبي مول، حيث من المقرر أن يمثل وجهة اجتماعية نابضة بالحياة. وتحظى المنطقة بشهرة واسعة بوصفها وجهة جذابة للأعمال والترفيه تستقطب مزيجاً متنوعاً من السكان والزوار والمختصين.

ويضم الفندق 280 غرفة وجناحاً، إلى جانب ثلاث وجهات تناول طعام فريدة، وسبع مساحات مرنة مخصصة للاجتماعات، تتضمن قاعة كبيرة للحفلات. ويتمحور مفهوم الفندق حول العافية والترفيه، إذ يضم حوض سباحة على السطح وسبا ومركزاً للياقة البدنية ومتاجر مختارة ومواقف سيارات واسعة. ويوفر الفندق تجارب مأكولات ومشروبات مميزة ويمنح الضيوف خيارات الطهو المبتكرة التي تشتهر بها علامة كيمبتون.

ويُعد هذا الفندق ثاني مشاريع التعاون بين فنادق ومنتجعات IHG ومجموعة إيه بي آي، عقب افتتاح فندق إنتركونتيننتال رزيدنسز دبي الخليج التجاري في سبتمبر 2024. وأبرمت المجموعة في وقت سابق اتفاقية إدارة مع شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة، لافتتاح أول فندق لعلامة كيمبتون في العاصمة السعودية الرياض.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال هيثم مطر، رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات IHG في منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا: "تواصل علامة كيمبتون إعادة صياغة مفهوم الضيافة الفاخرة وأنماط الحياة، حيث تتميز بمكانة عالمية مرموقة بفضل محفظتها المتميزة من الفنادق والمطاعم ذات الطابع المتميز والتي تشتهر باللمسات الفريدة والتصاميم عالمية المستوى والخدمات الرفيعة. ويسرنا التعاون مع شركائنا في منتجعات وفنادق إيه بي آي لإطلاق هذه العلامة الراقية في دولة الإمارات، في خطوة تهدف إلى إثراء تجارب الضيافة الفاخرة في منطقة الخليج التجاري، بما يواكب تطلعات الزوار من داخل الدولة وخارجها".

وأضاف: "تمثل فنادق ومطاعم كيمبتون مفهوماً رائداً لتجارب نمط الحياة الفاخرة، حيث يتم تصميمها بعناية لتعزيز التواصل وتحفيز الإبداع، وذلك بالتعاون مع المواهب المحلية، بدءاً من الفنانين ووصولاً إلى الموسيقيين والطهاة والمصممين. ونتطلع إلى نقل تلك التجارب الملهمة والغامرة إلى دبي".

من جانبه، قال المتحدث باسم مجموعة فنادق ومنتجعات إيه بي آي: "تعكس شراكتنا المستمرة مع مجموعة IHG التزامنا المشترك بتقديم تجارب ضيافة عالمية فاخرة في المنطقة. ويعتبر إطلاق فندق كيمبتون في دبي إضافة مميزة لمشهد الضيافة في المدينة، إذ يجمع بين أسلوب الحياة الراقي وطابع فنادق البوتيك المميز. ونتطلع إلى تحويل كيمبتون دبي إلى وجهة بارزة تستقطب الزوار والمقيمين على حد سواء".



وتهدف تصاميم فنادق ومطاعم كيمبتون إلى تعزيز التواصل بين الضيوف من خلال ما تتميز به من لمسات فريدة ومبتكرة توفر تجارب غير مسبوقة. وتتميز فنادق العلامة بحفاوة الضيافة والديكورات الفريدة، حيث توفر للضيوف تجارب أصيلة تتيح لهم الاختلاط مع المجتمعات المحلية.

وتدير مجموعة فنادق ومنتجعات IHG اليوم تسع علامات بارزة في منطقة الشرق الأوسط، وهي فنادق ومنتجعات Six Senses، وفنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال، وفنادق فينيت كوليكشن، وفندق إنديجو ضمن فئة نمط الحياة الفاخرة؛ وكراون بلازا، وفوكو ضمن الفئة المميزة؛ وهوليداي إن، وهوليداي إن إكسبرس ضمن الفئة الأساسية؛ وستايبريدج سويتس ضمن فئة الأجنحة.

-انتهى-

#بياناتشركات