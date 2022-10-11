تواصل الشركة خططها التوسعية في المملكة وتعزيز تواجدها ومكانتها كأكبر علامة تجارية للفنادق الفاخرة في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة فنادق ومنتجعات IHG، إحدى الشركات الفندقية الرائدة في العالم، عن توقيع اتفاقية مع شركة العجلان، لإدارة فندق إنتركونتيننتال و شقق رزيدنس الفندقية في المنطقة الشمالية من العاصمة الرياض. ويتناغم هذا الفندق المتميز الذي يحتوي على 400 غرفة وشقة فندقية، و الذى من المقرر افتتاحه في العام 2028، مع رؤية المجموعة وخططها ومفاهيمها المبتكرة التي تجمع بين مجالات التجزئة الراقية والأعمال والترفيه في مكانٍ واحد. وسيعكس الفندق فلسفة الرفاهية والفخامة العصرية، وسيساهم في تعزيز عروض مجموعة فنادق ومنتحعات IHG في قطاع الضيافة.

تمتلك المملكة العربية السعودية، إمكانات كبيرة وواعدة في قطاع الضيافة والسياحة. ويلعب هذا القطاع دوراً بارزاً في إطار تحقيق أهداف وطموحات رؤية السعودية 2030. ولقد نجحت العاصمة الرياض، في الحفاظ على مكانتها كمركز أساسي للأعمال في المملكة، وفي الوقت نفسه تشهد المناطق الشمالية للمدينة، تطويرات ومشاريع جديدة ورائدة في مجالات السياحة والترفيه والتجزئة أبرزها "بوليفارد رياض سيتي"، و" يو ووك" و"موسم الرياض"، والتي تؤسس لمرحلة جديدة تواكب من خلالها المدينة الاتجاهات الناشئة والطلب المتزايد على السياحة الترفيهية.

يتميز الفندق الجديد، بجماليات هندسية عصرية فى تصاميم وديكورات الغرف، بالإضافة إلى خيارات الطعام المتنوعة والفريدة من نوعها وقاعات الاجتماعات متعددة الاستخدامات والمساحات المخصصة للأحداث والفعاليات، إلى جانب نادي ومنتجع صحي. كما يكتسب الفندق أهمية خاصة، من خلاله موقعه الاستراتيجي بالقرب من المطار ومن المرافق الأساسية في العاصمة، ليشكل وجهة مميزة تلبي متطلبات الأعمال والترفيه.

وقال هيثم مطر، رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات IHG في منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا في معرض تعليقه على هذه الاتفاقية: "تجسد هذه الاتفاقية الإدارية الخاصة بأحدث فنادق إنتركونتيننتال في منطقة شمال الرياض النابض بالحياة التزام مجموعة فنادق ومنتجعات IHG لدعم قطاع السياحة المتنامي وطموحات المملكة العربية السعودية لتطوير وتعزيز قطاع الضيافة، في إطار رؤية السعودية 2030. فلقد باتت مدينة الرياض على استعداد تام لاستقبال المزيد من السياح، وذلك في ظل التطورات الجديدة في قطاع الترفيه والسياحة في جميع أنحاء البلاد، و اعتماد التأشيرة الإلكترونية بالإضافة إلى نمو شركات الطيران الجديدة. . و من جهتها، تواصل مجموعة فنادق ومنتجعات IHG في تعزيز تواجدها فى المملكة في إطار خططها التوسعية الطموحة، من خلال مجموعة فنادقها البارزة التي تلبي متطلبات جميع فئات الضيوف، إلى جانب مكتبها الإقليمي في الرياض. ونحن اليوم على أتم استعداد لتلبية احتياجات ومتطلبات مالكي الفنادق التابعة لنا وضيوفنا".

وأضاف"تتمتع فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال، بإرث وسمعة استثنائية في المملكة العربية السعودية وحول العالم. ومن خلال عروضنا الجديدة في العاصمة بالتعاون والشراكة مع شركة العجلان، ستتاح الفرصة أمام الضيوف لتحقيق تجارب رائعة في مجال الفخامة والرفاهية العصرية، من خلال السمات المميزة والبصمة الخاصة لعلامتنا التجارية".

وقال عجلان العجلان، المدير التنفيذي لشركة العجلان: "يشهد قطاع السياحة والضيافة في المملكة العربية السعودية نمواً وتطوراً بوتيرة سريعة، الأمر الذي يجسد تفاني وتصميم القيادة السعودية لتحقيق التنويع في اقتصادنا خلال السنوات المقبلة وصولاً إلى العام 2030. وعلى مدى 50 عاماً، كانت شركة العجلان داعم أساسي ومناصر لتنويع الاستثمارات، ويسعدنا أن نساهم في الجهود المبذولة والمحاولات الحثيثة لتحقيق التغيير والتطور في قطاع الضيافة، بالتعاون مع علامة تجارية عالمية موثوقة وذات خبرة عريقة مثل مجموعة منتجعات وفنادق IHG ".

تدير مجموعة منتجعات وفنادق IHG، حالياً نحو 37 فندقاً عبر خمس علامات تجارية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك: إنتركونتيننتال، كراون بلازا، هوليداي إن، ستايبريدج سويتس، فوكو. بالإضافة إلى 20 فندقاً قيد التطوير من المقرر افتتاحها خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.

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للتواصل الإعلامي

تمارا يوسف

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عن فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال®

تساهم علامة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال®، في جعل السفر تجربة مميزة وجذابة، من خلال خبرتها الممتدة لأكثر من 75 عاماً، حيث يوفر كل فندق من فنادقنا بوابة إلى سحر الحياة في إنتركونتيننتال. وانطلاقاً من موقعنا ودورنا كعلامة تجارية، نهدف إلى تجسيد التطور العالمي من خلال خدماتنا الممتازة والمتميزة ووسائل الراحة الاستثنائية. ولعل أبرز ما يميزنا، هو الاهتمام الحقيقي والصادق الذي نظهره لضيوفنا من خلال الخدمات الشخصية والرعاية المخصصة. نحن نقدم لضيوفنا الكرام خدمات VIP المميزة من خلال برنامج سفير إنتركونتيننتال® وتجربة نادي إنتركونتيننتال الحصرية. ونعمل على ربط ضيوفنا الدائمي السفر، مع ما يميز كل وجهة، وبالتالي إتاحة الفرصة أمامهم للاستمتاع بالتجارب المحلية الأصيلة التي ستشكل إضافة مميزة إلى حياتهم.

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عن مجموعة فنادق ومنتجعات IHG®

مجموعة فنادق ومنتجعات IHG المدرجة بالرمز IHG في بورصة لندن، وفي بورصة نيويورك بالرمز IHG (ADRs))، هي شركة ضيافة عالمية، تهدف إلى توفير الضيافة الراقية الدائمة. وتحتضن IHG، عائلة مكونة من 17 علامة تجارية فندقية وبرنامج المكافآتIHG One Rewards ، أحد أكبر برامج الولاء في قطاع الفنادق في العالم. وتمتلك IHG أكثر من 6000 فندق مفتوح في أكثر من 100 دولة، وأكثر من 1800 في طور التطوير والإنشاء.

الرفاهية والفخامة وأسلوب الحياة: فنادق ومنتجعات وسبا سيكس سينسيس، فنادق ومنتجعات ريجنت، مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال، فينيَت كوليكشن، فنادق ومطاعم كيمبتون، فندق إنديجو. المتميزة: فندق فوكو، فنادق ومنتجعات هوالوكس، فندق كراون بلازا للفنادق والمنتجعات، فنادق إيفين الأساسية: فنادق ومنتجعات هوليدي إن،هوليداي إن إكسبريس،أفيد هوتل

الأجنحة:Atwell Suites ، فندق اجنحة ستي بريدج، هوليداي إن كلوب فاكيشنز،أجنحة كاندل وود

مجموعة فنادق إنتركونتيننتال PLC، هي الشركة القابضة للمجموعة، تأسست ومسجلة في إنجلترا وويلز. ويعمل حوالي 325 ألف شخص في فنادق ومكاتب الشركات التابعة لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال IHG على مستوى العالم.

يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لمعرفة المزيد عن فنادقنا وحجوزاتنا وبرنامج المكافآتIHG One Rewards. لتحميل تطبيق برنامج المكافآت الجديد يمكن زيارة متجر أبل أو متجر جوجل.

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