مسقط: تأكيدًا على التزامها الراسخ بأهداف التنمية المستدامة في سلطنة عُمان، وقعت الشركة الوطنية للتمويل، الرائدة في مجال التمويل بسلطنة عُمان، اتفاقية تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، عضو في مجموعـة البنـك الدولي، والتي أقيمت في محافظة مسقط. ووفقًا للاتفاقية، ستستثمر مؤسسة التمويل الدولية 120 مليون دولار أمريكي لدعم مبادرات الشركة الوطنية للتمويل الطموحة في مجال التمويل المستدام.

تُجسد هذه الشراكة الدور المتنامي للشركة الوطنية للتمويل في دفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يتماشى مع التوجهات الوطنيـة وأهـداف رؤية عُمان 2040. ويُتيح هذا الاستثمار للشركة توسيع محفظتها في مجال التمويل المستدام، مع التركيز على تمويل المركبات الكهربائية، والعروض التمويلية الصديقـة للبيئة، ومشاريع الطاقة المتجددة، مثل تركيب الألواح الشمسية. تواصل الوطنية للتمويل أداء دور حيوي في دعم الأجندة البيئية الوطنية لتضمين الاعتبارات البيئية في الخطط الإنمائية، وتقديم حلول تمويليـة فاعلة تُسهم في بناء مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونيـة أو مستدام بيئياً.

وفي حديثه عن هذه المناسبة، قال الفاضل طارق بن سليمان الفارسي، الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية للتمويل:"يُعد هذا التعاون الاستراتيجي مع مؤسسة التمويل الدولية تأكيدًا لجهودنـا المستمرة نحو تحقيق مبادئ الاستدامة. ومن خلال تعاوننا مع مؤسسة عالمية مرموقة، نُسرّع من وتيرة تنفيذ مبادرات التمويل الصديق للبيئة، ونلتزم بإحداث أثر مستدام يعود بالنفع على المستفيدين والمجتمعات التي نخدمها. تجسد هذه الخطوة التزاماً فعليـاً بدعم مسار التنمية الاقتصادية المستدامة في سلطنة عُمان".

بفضل هذا الاستثمار، تهدف مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بصفتها أكبر مؤسسة تنموية عالمية تركز على القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، إلى مشاركة رأس مالها وخبراتها وتأثيرها لدعم التمويل المستدام في سلطنـة عُمان.

وأضافت مومينا إيجاز الدين، رئيسة قطاع الصناعة في مؤسسة التمويل الدولية (IFC) في المنطقة: "قد تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة محدودة الحجم، إلا أن تأثيرها عميق، فهي تمثل قوة محورية في تحفيز النمو الاقتصادي. ومن هذا المنطلق، يمثل هذا الاستثمار البالغ 120 مليون دولار نقطة تحول هامة في البلاد – حيث يعد أول استثمار لنا في القطاع المالي غير المصرفي في سلطنة عُمان منذ نحو عقدين من الزمن. حيث يهدف تعزيز مرونة السوق المالية، إلى توجيه الجهود نحو الاستدامة من خلال تمكين الشركات من قيادة وبدء المشاريع البيئية المتعلقة بالمناخ".

تُعزز هذه الشراكة أيضًا إطار الاستدامة لدى الوطنية للتمويل، الذي يهدف إلى دعم النمو الاقتصادي المستدام، وتمكين المجتمعات، والحد من الأثر البيئي. تُترجم هذه الأهداف إلى واقع من خلال أربعة ركائز استراتيجية تشمل: البيئة، والمجتمع، والعمليات، والحوكمة. وتدعم هذه الركائز مبادرات نوعية، مثل برنامج الحرم الجامعي الأخضر، وتمويل المركبات الكهربائية، ومشاريع الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى وحدات إعادة تدوير الورق.

تستند فعالية تنفيذ هذه الاستراتيجية على مجموعة من العوامل الأساسية التي تضمن نجاحها، مثل السياسات القوية، وتعزيز القدرات المستمر، والتعاون الاستباقي مع أصحاب المصلحة. علاوة على ذلك، تتوافر أنظمة فعالة لمتابعة أداء الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG)، مع تركيز خاص على الحوكمة والمساءلة والقيادة لضمان دمج الاستدامة في جميع مراحل اتخاذ القرارات.

يعمل فريق العمل المشترك للاستدامة في الوطنية للتمويل، والتي ترفع تقاريرها إلى رئيس الاستدامة، على ضمان التوافق والاتساق عبر مختلف أقسام المؤسسة. ويتولى رئيس الاستدامة، المسؤول عن قضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، المسؤولية المباشرة أمام الرئيس التنفيذي، الذي يضمن بدوره إشراف مجلس الإدارة على جميع المبادرات المتعلقة بالاستدامة. ويسهم هذا الهيكل في دمج ممارسات ESG بسلاسة وفعالية ضمن مختلف جوانب العمل المؤسسي.

في وقتٍ تتسارع فيه جهود سلطنة عمان لتحقيق أهدافها المناخية وتنويع اقتصادها، تُجسّد شراكة الوطنية للتمويل مع مؤسسة التمويل الدولية رؤية استراتيجية تستند إلى الخبرات العالمية، وتهدف إلى تقديم حلول مالية مرنة تلبي احتياجات السوق المتنامية وتواجه التحديات البيئية الملحّة.

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