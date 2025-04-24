مدريد/الرياض - وقعت جامعة IE الإسبانية وشركة الصحة القابضة السعودية اتفاقية استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بمستويات التنمية المهنية والابتكار في قطاع الرعاية الصحية في المملكة.

جرت مراسم توقيع الاتفاقية في مدريد بين ويليام دافيلا فاليري، رئيس العلاقات المؤسسية العالمية في جامعة IE؛ وناصر بن محمد الحقباني، الرئيس التنفيذي لشركة الصحة القابضة؛ وتشكل إنجازاً مهماً على صعيد تبادل الخبرات والابتكار عبر الحدود. وبموجب هذه الشراكة، تطمح المؤسستان إلى تنمية الكفاءات وتأهيل خبراء الرعاية الصحية في المملكة للاضطلاع بدور ريادي في المبادرات التحويلية تماشياً مع أهداف رؤية السعودية 2030.

تركز الشراكة على تخطيط وتقديم برامج تطوير تنفيذي مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات شركة الصحة القابضة والشركات التابعة لها. ويمتد هذا التعاون ليشمل كذلك إمكانية إطلاق مبادرات بحثية مشتركة مع الكليات الست المتخصصة بجامعة IE، وهي: كلية إدارة الأعمال، وكلية العلوم والتكنولوجيا، وكلية الحقوق، وكلية السياسة والاقتصاد والشؤون الدولية، وكلية الهندسة المعمارية والتصميم، وكلية العلوم الإنسانية. وتحظى جامعةIE بتقدير واسع باعتبارها من أبرز المؤسسات التعليمية على مستوى العالم، إذ تُصنَّف باستمرار ضمن نخبة الجامعات في التصنيفات العالمية المرموقة مثل فاينانشال تايمز، وQS، وبلومبرغ بزنس ويك، وبويتس آند كوانتس، وتايمز هاير إديوكيشن، مما يعكس تفوقها الأكاديمي ونهجها القائم على الابتكار والريادة وتأثيرها العالمي في مجال التعليم العالي.

وبهذه المناسبة، قال ويليام دافيلا فاليري: "تجسّد هذه الاتفاقية التزامنا المشترك بصياغة مستقبل الرعاية الصحية من خلال الارتقاء بقدرات التعليم والابتكار. ويسرنا أن ندعم شركة الصحة القابضة في مسيرتها نحو تطوير الكفاءات القيادية وتوفير بيئة مواتية تحفز على التطور المهني المستمر".

يشار إلى أن جامعةIE نجحت على مدار أكثر من خمسة عشر عاماً بترسيخ حضورها في منطقة الشرق الأوسط من خلال الشراكات الاستراتيجية، والتواصل الفعّال مع المؤسسات والشركات الكبرى، وتأهيل قادة وروّاد الأعمال عبر توفير تعليم عالمي المستوى. ويجسّد هذا الالتزام طويل الأمد حرص جامعةIE على تعزيز الابتكار والريادة وإحداث تأثير إيجابي في شتى أنحاء العالم. ويشكّل مركزIE للشرق الأوسط منتدى متميزاً للحوار والتعاون وتبادل الخبرات بين المنطقة والعالم أجمع؛ ويساهم، من خلال الأبحاث والأنشطة والشراكات، في دعم الابتكار وريادة الأعمال والاستدامة وتنمية المواهب التنفيذية.

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