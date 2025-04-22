الاتفاقية تُمثل أول عملية نقل تكنولوجيا على الإطلاق لمعدات دفاعية من دولة الإمارات إلى الهند

حيدر آباد، الهند / أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: افتتحت "كراكال"، الشركة الرائدة في تصنيع الأسلحة الخفيفة من دولة الإمارات والتابعة لمجموعة "ايدج"، بالتعاون مع شركة "آيكوم تيلي المحدودة" ICOMM Tele Ltd، إحدى شركات مجموعة ميجا للهندسة والبنى التحتية " MEIL"، منشأة عالمية المستوى لتصنيع الأسلحة الخفيفة ضمن منشأة "آيكوم ICOMM" الهندسية المتكاملة في حيدر آباد.

وستعمل هذه المنشأة الحصرية كمركز محلي لتصنيع مجموعة متكاملة من الأسلحة المتقدمة، وذلك في إطار اتفاقية تاريخية لنقل التكنولوجيا مع شركة "كاراكال"، ما يشكل محطة بارزة في مسيرة التعاون الدفاعي بين دولتي الإمارات والهند.

وفي إطار هذه المبادرة، ستقوم المنشأة بإنتاج:

بندقية القتال القريب من طراز " CAR 816 "المجربة ميدانياً، عيار 5.56×45 ملم ناتو

"المجربة ميدانياً، عيار 5.56×45 ملم ناتو بندقية الاقتحام من طراز " CAR 817 " عالية الاعتمادية، عيار 7.62×51 ملم ناتو

" عالية الاعتمادية، عيار 7.62×51 ملم ناتو بندقية القنص الخفيفة من "طراز CSR 338 "ذات نظام التذخير اليدوي، عيار 338 لابوا ماغنوم

"ذات نظام التذخير اليدوي، عيار 338 لابوا ماغنوم بندقية القنص الخفيفة من طراز " CSR 308 " ذات نظام التذخير اليدوي، عيار 308 وينشستر

" ذات نظام التذخير اليدوي، عيار 308 وينشستر بندقية القنص المضادة للعتاد من طراز " CSR 50 " عالية الدقة، ذات نظام التذخير اليدوي، عيار 12.7×99 ملم ناتو

" عالية الدقة، ذات نظام التذخير اليدوي، عيار 12.7×99 ملم ناتو الرشاش نصف الأوتوماتيكي الحديث من طراز" CMP9 " ، عيار 9×19 ملم

" ، عيار 9×19 ملم المسدسان القتاليان متعددا الاستخدامات من طراز " CARACAL EF " و" CARACAL F GEN II " ، عيار 9×19 ملم

وستلبّي هذه الأسلحة المتطورة من الجيل التالي الاحتياجات الحيوية لكل من: القوات المسلحة الهندية، قوات الشرطة المسلحة المركزية، القوات الخاصة، قوات شرطة الولايات، ومجموعة الحماية الخاصة، كما ستستخدم لتلبية متطلبات التصدير العالمية لشركة كراكال.

وقال سومانث باتورو، المدير العام لشركة "آيكوم تيلي المحدودة ICOMM Tele Ltd ": "تُمثل هذه المنشأة دليلاً على التزامنا الراسخ تجاه قوات الدفاع الهندية وإيماننا برؤية معالي رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي لمبادرة آتمنربهار بهارات. نحن في "آيكوم ICOMM " لا نُصنّع في الهند فحسب، بل نصنّع من أجل دولة الهند والعالم، بدقة وفخر وهدف واضح."

وأضاف: "بوجود كراكال إلى جانبنا كشريك موثوق وصاحب رؤية مستقبلية، نحن لا نبني أسلحة عالمية المستوى فقط، بل نسهم ببناء دولة الهند الطموحة، القادرة على الاعتماد على ذاتها. هذه تحيتنا لكل جندي، ونلتزم بوعدنا بهدف تقديم جودة عالية تضمن الحماية وتعزز التمكين والإلهام."

من جهته، قال حمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة كراكال: "يُشكّل إطلاق مجمع "آيكوم-كراكال ICOMM–CARACAL " للأسلحة الخفيفة محطة مفصلية مهمة في تعزيز جهودنا لدعم السوق والصناعة الدفاعية في دولة الهند. فقد أثبتت "آيكوم-كراكال ICOMM–CARACAL " أنها شريك قوي، موثوق به ويمتلك القدرات العالية، إلى جانب امتلاكه لخبرات تصنيعية عالمية المستوى، والتزام تام بالاعتماد على الذات وذلك على الصعيد الوطني".

وأضاف: "باعتبارها أول عملية نقل لتكنولوجيا الأسلحة الخفيفة من دولة الإمارات إلى الهند، تسلّط هذه المنشأة الضوء على التزامنا بمبادرة ’اصنع في الهند‘ التي أطلقها معالي رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي. وبعد أن حصلنا على تأهيل فني ناجح من قبل وحدتين من القوات الخاصة، إلى جانب التقدّم القوي في تجارب الجيش، يحدونا الفخر اليوم بتعزيز دورنا ضمن منظومة الدفاع الهندية".

وتعد هذه المنشأة ركناً أساسياً في مسيرة الهند نحو تحقيق رؤيتي "آتمنربهار بهارات" و"اصنع في الهند"، حيث تمزج بين التكنولوجيا العالمية والتميّز الهندي في التصنيع. كما تدعم المنشأة برامج كراكال الدولية، مما يعزز مكانة دولة الهند كمركز موثوق للإنتاج الدفاعي على مستوى العالم.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن ست قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية، التجارة ودعم المهام، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني.

نبذة عن كراكال

تأسست كراكال عام 2007، وتعد من الشركات العالمية والإقليمية الرائدة في تصنيع الأسلحة الخفيفة عالية الأداء، حيث يمتد تاريخ إنتاجها إلى أكثر من خمسة عشر عاماً في تصميم وتصنيع وتجميع الأسلحة عالية الدقة. تقوم الشركة بتصميم وهندسة وابتكار وتصنيع الأسلحة النارية التي أثبتت مهمتها وجودتها لقطاعات عدة مثل إنفاذ القانون وقوات الأمن والقوات العسكرية. تشمل مجموعة منتجات CARACAL المسدسات والرشاشات والبنادق الهجومية وبنادق القناصة عبر مجموعة من العيارات. تنعكس تجربة CARACAL في جودة وأداء وموثوقية مجموعة أسلحتها المتزايدة، والتي تتضمن أحدث التطورات التكنولوجية، والتي تم تطويرها لتلبية الطبيعة المتطورة والصعبة للحرب وكذلك متطلبات المهام المتنوعة للعملاء في الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

تعتبر كاراكال جزء من مجموعة الصواريخ والأسلحة التابعة لمجموعة ايدج، الرائدة عالمياً ضمن مجالي التكنولوجيا المتقدمة والدفاع.

نبذة عن آيكوم (ICOMM)

تعد آيكوم ICOMM من أبرز شركات الدفاع والهندسة المتكاملة في الهند، وتتمتع بخبرة واسعة في مجالات الصواريخ والأنظمة الفرعية، الأنظمة المحمولة جوً، اتصالات الحرب الإلكترونية، الرادارات، الطائرات بدون طيار، الأنظمة الكهروضوئية، الملاجئ والأنظمة المركبة. وتمثل منشأتها الممتدة على مساحة 110 فداناً في حيدر آباد مركزاً للتميز في التصنيع الدفاعي المتقدم.

نبذة عن ميجا للهندسة والبنى التحتية المحدودة (MEIL)

تعد ميجا للهندسة والبنى التحتية المحدودة (MEIL) من أكبر مجموعات شركات البنية التحتية في الهند، وتعمل في قطاعات تشمل الري، المياه، الهيدروكربونات، النقل، الطاقة، الاتصالات، والدفاع. وبفضل حضورها العالمي في أكثر من 20 دولة وقوة عاملة تتجاوز 40 ألف موظف، تنفذ الشركة مشاريع بنية تحتية كبيرة ومعقدة، بسرعة وجودة لا مثيل لهما.

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