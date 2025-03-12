الرياض: أعلنت شركة "IBM" عن تعاونها مع شركة إجادة للنظم لتطبيق حلول "IBM Safer Payments" المدعومة بالذكاء الاصطناعي للبنك العربي الوطني (anb)، وذلك لتعزيز قدرات الحماية من الاحتيال المالي عبر القنوات المصرفية المختلفة. ويهدف هذا التعاون إلى توفير حلول مصرفية متقدمة وآمنة ومبتكرة، تُمكّن عملاء البنك من الاستفادة من أعلى مستويات الأمان وتعزيز الثقة في الخدمات الرقمية في القطاع المالي.

يأتي اعتماد البنك العربي الوطني لحلول "IBM Safer Payments" في إطار التزامه بتلبية متطلبات البنك المركزي السعودي (ساما) فيما يخص تحسين آليات المراقبة الشاملة لمكافحة الاحتيال، وفي إطار جهوده المتواصلة لتطوير بيئة تعاملات عملائه المصرفية لتكون الأكثر موثوقية، لا سيما في ظل تزايد الاعتماد على الخدمات المصرفية الرقمية، وما يتطلبه ذلك من رفع معدلات الجاهزية للحدّ من المخاطر المرتبطة بالاحتيال المالي، حيث كشف تقرير "تكلفة اختراق البيانات 2024" الصادر من شركة "IBM" عن ارتفاع متوسط تكلفة الاختراق في منطقة الشرق الأوسط إلى 32.8 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 10% عن عام 2023، ما يؤكد الحاجة الملحة إلى حلول أمنية قوية لحماية القطاع المالي.

تتيح حلول"IBM Safer Payments" للبنك العربي الوطني قدرات أمان متقدمة، مما يمثّل استثمارًا استراتيجيًا لحماية العملاء من الاحتيال دون التأثير على سير العمليات المصرفية السليمة. وتتميز الحلول بمرونتها في تقديم نماذج قرارات متقدمة، تتيح للبنك الكشف عن عمليات الاحتيال والاستجابة لها بسرعة ودقة عالية، دون الحاجة إلى الاعتماد على جهات خارجية أو خبراء تحليل البيانات. كما تدعم أدوات التحليل والمحاكاة المتطورة عمليات الرصد المستمر، ممّا يساعد البنك في الحفاظ على ريادته في مجال الأمن المصرفي.

ويتم تنفيذ هذه الحلول من قبل شركة إجادة للنظم – إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا – في خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة البنك العربي الوطني في اكتشاف الاحتيال والحد منه. وقد ساهمت إجادة في دمج الحلول الجديدة بسلاسة عبر مختلف القنوات الرقمية للبنك، ممّا مكّن البنك من الحصول على رؤية موحدة لسلوك العملاء وتحسين كفاءة عمليات الحماية من الاحتيال، بما يعكس التزامها بتوفير حلول تقنية متقدمة وموثوقة.

وفي هذا السياق، قال فهد العنزي، المدير العام لشركة IBM في السعودية: "نؤمن في "IBM" بأهمية تسخير الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة لتعزيز أمن المؤسسات المالية وتمكينها من مواجهة تحديات الاحتيال الرقمي بفعالية. إنّ تعاوننا مع البنك العربي الوطني يعكس التزامنا المستمر بتوفير حلول آمنة ومتطورة تساعد المؤسسات على تحقيق تحول رقمي مستدام وتعزيز ثقة العملاء." وأضاف: "من خلال "IBM Safer Payments"، نُمكّن البنك العربي الوطني من تقديم تجربة مصرفية آمنة وسلسة، تواكب تطلعات العملاء وتدعم مساعي المملكة نحو بناء اقتصاد رقمي قوي ومتين."

من جانبه، صرّح نايف الحربي، الرئيس التنفيذي للمعلومات في البنك العربي الوطني: "تُعد ثقة عملائنا محور نجاحنا، ونحن ملتزمون بحمايتهم من التهديدات الرقمية عبر توفير بيئة مصرفية آمنة ومتطورة. يمنحنا "IBM Safer Payments" القدرة على مراقبة البيانات المالية والشخصية لعملائنا في الوقت الفعلي، ممّا يُعزز من كفاءة عملياتنا ويحدّ من مخاطر الاحتيال. كما أنّ تبنينا لهذه الحلول يُعزز مكانة المملكة كمركز رائد للتجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية الرقمية، في الوقت الذي يستجيب فيه لمتطلبات استراتيجيتنا "نحو مصرفية أسهل وأسرع" لتكون أكثر أماناً بفضل حرصنا الدائم على اعتماد أحدث أجيال التقنية المبتكرة والذكية.

ومن جهته، صرح محمد فؤاد ثابت، الرئيس التنفيذي للتقنية في شركة إجادة للنظم، قائلاً:"نعتز في إجادة بشراكتنا مع البنك العربي الوطني لتنفيذ حلول Safer Payments بالتعاون مع شركة IBM، حيث شكّل هذا المشروع نقلة نوعية في قدرات البنك على كشف عمليات الاحتيال ومنعها، مما انعكس إيجابًا على كفاءة العمليات ورضا العملاء، ولقد حرصنا على تنفيذ الحل بسلاسة، مما أتاح تكامله مع مختلف القنوات الرقمية، ليمنح البنك رؤية موحدة وشاملة لسلوك العملاء، حيث أن هذا النهج لم يقتصر على تعزيز أمن المعاملات، بل أسهم أيضًا في تحسين تجربة العملاء بشكل ملحوظ، وفي إجادة، دائماً نضع التميز والابتكار في صميم أعمالنا، ونواصل التزامنا بتقديم حلول متطورة تعزز نجاح عملائنا في رحلتهم الرقمية."

يعكس هذا التعاون التزام "IBM" بتقديم حلول مبتكرة تدعم المؤسسات في رحلتها نحو التحوّل الرقمي وتعزيز الكفاءة التشغيلية والأمان المصرفي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء اقتصاد رقمي متقدم وتعزيز النمو الاقتصادي.

نبذة عن شركة IBM

تُعد IBM مزودًا عالميًا رائدًا في مجالات الحوسبة السحابية الهجينة والذكاء الاصطناعي والخدمات الاستشارية، حيث تدعم العملاء في أكثر من 175 دولة للاستفادة من بياناتهم بفعالية، وتحسين العمليات التشغيلية، وخفض التكاليف، وتعزيز تنافسيتهم في مختلف الصناعات. تعتمد أكثر من 4,000 جهة حكومية ومؤسسة كبرى في القطاعات الحيوية، مثل الخدمات المالية والاتصالات والرعاية الصحية، على منصة IBM السحابية الهجينة وRed Hat OpenShift لتحقيق تحولها الرقمي بسرعة وكفاءة وأمان. تقدم IBM ابتكارات متطورة في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمّية والحلول السحابية المتخصصة والاستشارات، مما يوفر لعملائها خيارات مرنة ومفتوحة تدعم تطلعاتهم. ويأتي ذلك استنادًا إلى التزام IBM الراسخ بالمصداقية والشفافية والمسؤولية والشمولية والخدمة.

نبذة عن البنك العربي الوطني (anb)

أحد البنوك المرموقة في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، تأسس في عام 1979م. يتخذ anb الرياض مقراً رئيسياً له، ولديه إدارتين إقليميتين في جدة والخبر، بالإضافة إلى فرع دولي في لندن.

يقدم البنك خدمات مصرفية متكاملة تلبي احتياجات أكثر من مليوني عميل من الأفراد والشركات في السعودية، تشمل حلول مصرفية للأفراد، وخدمات مصرفية للشركات، ومنتجات استثمارية، بالإضافة إلى خدمات متخصصة مثل تمويل المؤسسات المتوسطة والصغيرة وحلول التجارة الإلكترونية.

تماشياً مع رؤية المملكة 2030، يعمل anb باستمرار على تعزيز الابتكار والتحول الرقمي من خلال تبني أحدث التقنيات المصرفية وتطوير الفروع الرقمية، والتطبيقات المصرفية المتقدمة، وشبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع والتي تهدف إلى توفير تجربة مصرفية مريحة وسهلة للعملاء في جميع أنحاء المملكة

نبذة عن إجادة (ejada)

تُعد إجادة واحدة من أبرز مزودي خدمات تكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تمكّن الشركات والمؤسسات الحكومية من تعزيز تنافسيتها من خلال حلول تقنية متقدمة. تقدم إجادة حلولًا رقمية متكاملة تدعم التحول الرقمي، بالإضافة إلى حلول الأعمال والمنتجات المتخصصة التي تُسهم في تحسين كفاءة العمليات وتوسيع نطاق الخدمات بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية.

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