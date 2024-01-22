الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت IBM، الشركة العالمية الرائدة في مجالات السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي والخدمات الاستشارية، اليوم عن افتتاح مقرها الإقليمي الجديد في مدينة الرياض، في إطار استراتيجيتها للتوسع في المملكة وتأكيداً على التزامها بتسريع رحلة التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية.

منذ تأسيس IBM في المملكة العربية السعودية عام 1947، عملت الشركة مع القطاعات الحكومية والمؤسسية في المملكة لتنفيذ العديد من المشاريع ذات الأهمية الوطنية والاقتصادية، كما ساهمت بشكل ملحوظ في تطوير المواهب الشابة من خلال إعدادهم وتهيئتهم للانخراط بسوق العمل، دعماً لأجندة التنمية في المملكة.

وقد قامت وزارة الاستثمار بإعطاء رخصة المقر الإقليمي لشركة IBM من خلال استضافة كبار المدراء التنفيذيين بالشركة يوم 30 نوفمبر 2023، وذلك بحضور نخبة من كبار الشخصيات والمسؤولين الحكوميين أبرزهم معالي وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، والسيد أرفيند كريشنا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة IBM العالمية.

قال خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي: "إن قرار شركة IBM بتأسيس مقرها الإقليمي الجديد في الرياض، يعد دليلًا واضحًا على نجاح المملكة العربية السعودية في تهيئة بيئة استثمارية ملائمة وعصرية وتطوير منظومة أعمال تعزز بنيتها التحتية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات المستوى العالمي. وأضاف معالي الفالح " تعد هذه الاستثمارات بمثابة الركيزة الأساسية، لتمكين الشركات العالمية الرائدة والمبتكرين في هذه الصناعة من الازدهار والنمو، من خلال تعزيز وجود كبار التنفيذيين في المجال، مما سيساهم في تأدية هذا القطاع الحيوي دوراً محورياً، في تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كدولة رائدة في التحول الرقمي على مستوى العالم".

وقال أرفيند كريشنا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة IBM: "اليوم، نعزز التزامنا الطويل الأمد تجاه المملكة من خلال افتتاح مقرنا الإقليمي في الرياض. وأضاف "تعتبر التقنيات التحويلية مثل السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي أساسية لحل التحديات الأكثر إلحاحًا. وتساعد IBM العملاء في المملكة العربية السعودية وحول العالم على إعادة تشكيل نماذج أعمالهم والاستفادة من هذه التقنيات لزيادة الإنتاجية وتعزيز الابتكار".

سيعزز المقر الإقليمي لشركة IBM في الرياض جهود الشركة المستمرة لترسيخ آفاق التكنولوجيا في المملكة. ففي السنوات الأخيرة، عملت IBM مع الحكومة والمؤسسات والشركاء للمساهمة في تطوير المنظومة التقنية في المملكة، بما في ذلك البنية المحلية الرقمية، والمهارات السعودية. ويهدف إطلاق المقر الإقليمي الجديد إلى توسيع نطاق عمل IBM في المملكة والمنطقة، بالإضافة الى تحفيز عملية التحول الرقمي الابتكار.

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نبذة عن IBM

تعد شركة IBM مزودًا رائدًا للبيئة السحابية الهجينة العالمية والذكاء الاصطناعي والخبرة الاستشارية. إننا نساعد العملاء في أكثر من 175 دولة على الاستفادة من الرؤى الثاقبة من بياناتهم، وتبسيط إجراءات العمل، وخفض التكاليف، واكتساب القدرة التنافسية في صناعاتهم. فهناك أكثر من 4,000 كيان حكومي وشركات في مجالات البنية التحتية الحيوية مثل الخدمات المالية، والاتصالات، والخطوط الجوية، والرعاية الصحية، يعتمدون على منصة السحب الهجينة لشركة IBM و Red Hat OpenShiftلإحداث التحولات الرقمية بسرعة، وبكفاءة وأمان. تقدم ابتكارات شركة IBM الخارقة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والحلول السحابية الخاصة بالصناعة والاستشارات خيارات مفتوحة ومرنة لعملائنا. يتم دعم كل هذا بواسطة التزام IBMطويل الأمد بالثقة والشفافية والمسئولية والشمولية والخدمة.

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