القاهرة : أعلن بنك القاهرة وشركة "أيباج- IBAG" لخدمات تحويل الأموال، الوكيل الرسمي لشركة ويسترن يونيون العالمية في مصر منذ عام 1995 والرائدة في قطاع التحويلات المالية، عن إطلاق المرحلة الأولى من خدمات الشركة من خلال 20 فرع من فروع بنك القاهرة وإتاحة استقبال صرف التحويلات الواردة بالدولار وبالجنيه المصري.

تأتي أهمية الشراكة لاستهداف جذب واستقطاب شرائح جديدة من العملاء من كافة فئات المجتمع لدعم مبادرة الشمول المالي وتنويع مصادر العملة الأجنبية داخل القطاع المصرفي .

وأكد طارق فايد رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أن إطلاق خدمة صرف حوالات شركة ويسترن يونيون عن طريق فروع البنك من خلال شراكتنا مع أيباج تأتى في إطار جهود البنك المتواصلة لزيادة حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتي تتماشى مع توجيهات البنك المركزي المصري نحو دمج قطاع التحويلات غير الرسمية إلى القطاع المصرفي وتعزيز الشمول المالي، مشيراً إلى أن تلك الشراكة تسهم فى التيسير على المصريين فى الخارج لإرسال التحويلات الخاصة بهم إلى ذويهم داخل مصر عبر فروع بنك القاهرة بكافة أنحاء الجمهورية، كما تعد خطوة نحو زيادة التدفقات النقدية الأجنبية، مما ينعكس إيجابياً على اقتصاد الدولة بشكل عام.

وفى نفس السياق، اعرب بهاء الشافعي نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للبنك عن ترحيبه بالتعاون مع شركة أيباج في صرف حوالات شركة ويسترن يونيون من خلال فروع بنك القاهرة، مؤكداً أن تلك الخطوة تزيد من فرص استقطاب فئات جديدة من العملاء المستهدفين للقطاع المصرفي، وذلك من خلال إجراء التحويلات المالية بالوسائل الرسمية، والتي تتماشي مع دعم جهود البنك المستمرة لأهداف الشمول المالي وتقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية للعملاء، كما يعتزم البنك تعزيز التعاون مع أيباج خلال الفترة القادمة في العديد من المجالات الأخرى.

وفي هذا السياق، قال الدكتور مصطفى سرهنك، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة أيباج- IBAG: "إن إستراتيجية الشركة تأتي متماشية مع رؤية البنك المركزي في دعم وارتقاء الاقتصاد المصري وهذا ما تعززه شراكة أيباج- IBAG مع بنك القاهرة، نظراً لما يحمله البنك من تاريخ طويل وثقة عملائه واسم عريق في القطاع المصرفي المصري."

ومن جانبه، قال السيد عبدالله الساده، العضو المنتدب لشركة أيباج- IBAG، "أن هذه الشراكة تساهم في تحقيق أهداف الشركة وبنك القاهرة، حيث سيتم توسيع نطاق الخدمة لتشمل مناطق جغرافية جديدة، مما يسمح لنا بالوصول إلى شريحة جديدة من العملاء وتلبية احتياجاتهم المالية. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة الحصيلة الدولارية في البنوك الحكومية من العاملين بالخارج، وبالتالي سيكون له تأثير إيجابي على اقتصاد البلاد بشكل عام."

والجدير بالذكر، أن بنك القاهرة قرر في سبتمبر 2022الانضمام إلى مساهمي شركة أيباج- IBAG وكيل شركة ويسترن يونيون في مصر، وقام بشراء حصة من كل من شركة الأهلي كابيتال القابضة – الذراع الاستثماري للبنك الأهلي المصري وبنك مصر، ليصبح هيكل المساهمين في أيباج- IBAG يتكون من مجموعة سرهنك التي تمتلك 60٪ من أسهمها، والبنك الأهلي المصري 15٪ وبنك مصر 15٪ وبنك القاهرة 10٪. وتقدم خدماتها من خلال 38 فرعًا من فروع أيباج- IBAG، بالإضافة إلى 126 فرعًا في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة.

نبذة عن بنك القاهرة

تأسس بنك القاهرة في عام 1952، وهو أحد أعرق وأكبر البنوك المصرية، حيث يقوم بتزويد عملائه بباقة متكاملة ومتنوعة من الخدمات والمنتجات المصرفية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم، وهو ما أثمر بدوره عن تقلد البنك للعديد من الجوائز على مدار ستة عقود. وقد نجح البنك في التحول إلى مؤسسة مالية رائدة في تقديم الخدمات المصرفية لعملائه من الأفراد والشركات سواء شركات كبرى ومتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر في السوق المصري، مستفيدًا من شبكة فروعه وماكينات الصراف الآلي المنتشرة بجميع ربوع الجمهورية، وفريق العمل الذي يضم أبرز الموهوبين من خبراء القطاع المصرفي، فضلاً عن درايته العميقة بالتوجهات السوقية على الساحتين المحلية والإقليمية.

ومن خلال شبكة تضم 249 فرعًا 1670 ماكينة صراف آلي منتشرة في مختلف محافظات مصر، يقوم البنك بخدمة قاعدة عملاء ضخمة تربو على 3 مليون عميل وتضم كبرى الشركات والمؤسسات البارزة والعملاء من أصحاب الملاءة المالية المرتفعة والعملاء الأفراد والتى تتضمن مليون عميل مشترك بالخدمات الرقمية، وذلك من خلال تزويدهم بباقة من أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية. كما يحرص البنك على مواصلة ريادته بإعتباره المؤسسة المصرفية المفضلة للعملاء، وذلك عن طريق التوسع بباقة الخدمات المصرفية الرقمية وتحديث البنية الأساسية والأنظمة التشغيلية للبنك، فضلاً عن تطوير نظام الحوكمة وفقًا لأفضل المعايير العالمية.

نبذة عن شركة IBAG:

تأسست شركة انترناشيونال بيزنيس اسوسيتس جروب (أيباج) لخدمات تحويل الأموال (ش.م.م.) في عام 1995، وهي الوكيل الأول والأكبر لشركة ويسترن يونيون Western Union في مصر.

وحرصت الشركة منذ نشأتها على أن يكون لأعمالها تأثير فعال بما يخدم الاقتصاد المصري من خلال خدمات تحويل الأموال وحلول التحويلات المتخصصة. وتقدم شركة أيباج IBAG خدمة موثوق فيها وسريعة وآمنة من خلال شبكة فروع تبلغ 38 فرعًا موزعة على جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى 106 فرعاً في البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

وجدير بالذكر إنه في عام 2023، بلغ عدد التحويلات المنصرفة من IBAG 3 مليون عملية تحويل، وبلغت قيمتها 2.1 مليار دولار أمريكي.

ويُعد مجلس إدارة شركة انترناشيونال بيزنيس اسوسيتس جروب (أيباج) لخدمات تحويل الأموال (ش.م.م.) الركيزة الأساسية في الميزة التنافسية للشركة في مجال تحويل الأموال وجعلها الملجأ الأول للعملاء وذلك تحت قيادة الدكتور/ مصطفى سرهنك، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والسيد /عبدالله الساده العضو المنتدب، بالإضافة إلى التسلح بفريق تنفيذي متخصص ذو معرفة وخبرات متنوعة في القطاع المالي.

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