أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت المنظمة العالمية للوجهات والمدن الترفيهية IAAPA عن تأجيل إقامة معرض ومؤتمر IAAPA الشرق الأوسط إلى العام المقبل، وذلك عقب اجتماع استثنائي عقده مجلس إدارة المنظمة لدراسة المستجدات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت المنظمة أن المعرض سيُقام في الفترة من 12 إلى 15 أبريل 2027، مؤكدةً أن سلامة ورفاهية أعضائها والعارضين والزوار والشركاء والمعنيين جميعهم تظل على رأس أولوياتها.

وجاء هذا القرار خلال اجتماع عقده مجلس إدارة IAAPA يوم العاشر من مارس 2026 بعد دراسة متأنية لتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. واستند القرار إلى مشاورات موسعة مع عدد من الشركاء الرئيسيين، بما يشمل المجلس الاستشاري الإقليمي ولجنة المصنّعين والمورّدين للمنظمة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، إضافةً إلى توصيات مجلس إدارة MENALAC، والعارضين، والمتحدثين، والأعضاء المحليين.

وشدّد جاكوب فال، الرئيس والمدير التنفيذي لـIAAPA أن اتخاذ هذا القرار لم يكن سهلاً، قائلاً: "نحن، في IAAPA، نُقدّر الوقت والاستثمار اللذين بذلهما أعضاؤنا وشركاؤنا، والتفاني الذي أبدوه استعداداً للنسخة الافتتاحية من معرض ومؤتمر IAAPA الشرق الأوسط. وفي حين نعرب عن امتناننا لدعمهم المستمر، فإننا نثمّن تفهمهم أن سلامة مجتمعنا العالمي ومصالحه تأتيان في المقام الأول؛ وهو ما وجّهنا لاتخاذ هذا القرار الصعب."

وأكدت IAAPA أنها ستتواصل بشكل مباشر مع العارضين والرعاة والمتحدثين والزوار المسجلين لاطلاعهم على الخطوات المقبلة، مع تجديد التزامها بدعم قطاع الوجهات والمدن الترفيهية في المنطقة.

وتتطلع IAAPA إلى جمع رواد وخبراء مجتمع القطاع مجدداً خلال معرض ومؤتمر IAAPA الشرق الأوسط في العام القادم؛ ليؤكد دوره كمنصة رائدة للابتكار والتواصل في صناعة الترفيه العالمية.

-انتهى-

#بياناتشركات