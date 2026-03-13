أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة تروجان القابضة للإنشاءات (المجموعة)؛ وهي أحد أكبر مجموعات الإنشاءات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي عن تعيين المهندس أحمد الشامسي بمنصب الرئيس التنفيذي للمجموعة.

ويشكل هذا التعيين علامة فارقة في مسيرة التحول لمجموعة تروجان القابضة للإنشاءات، بهدف تسريع المرحلة التالية من النمو والتنويع والتميز التشغيلي في الأسواق الإقليمية والدولية. وستركز المجموعة تحت قيادة المهندس الشامسي على توسعة نطاقها الجغرافي، وتعزيز قدراتها الأساسية في مجال الإنشاءات والبنية التحتية، فضلاً عن إيجاد فرص نمو جديدة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، مع تعزيز التزامها طويل الأمد بدعم أولويات التنمية الوطنية وتقديم مشاريع معقدة وعالية التأثير.

ويمتلك المهندس أحمد الشامسي خبرة كبيرة تزيد عن 25 عاماً في القيادة التنفيذية ضمن قطاعات حيوية اقتصادياً مثل النفط والغاز والبنية التحتية والإنشاءات والمرافق والصناعات، كما يتمتع بسجل حافل في قيادة مؤسسات رائدة في الأسواق الإقليمية والدولية، وتحقيق التميز التشغيلي، وتنفيذ عمليات الاندماج والاستحواذ بنجاح، وتقديم قيمة مستدامة طويلة الأجل.

وفي هذا التعيين، قال المهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة ورئيس مجلس إدارة مجموعة تروجان القابضة للإنشاءات: "يعكس تعيين المهندس أحمد الشامسي في منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة الثقة في قدرته على قيادة شركة تروجان للإنشاءات القابضة خلال المرحلة المقبلة من النمو والتطور الاستراتيجي، حيث تشكل المجموعة ركيزة أساسية في قطاع الإنشاءات والبنية التحتية في شركة ألفا ظبي القابضة. هذا ويؤكد هذا التعيين التزامنا ببناء شركات وطنية رائدة ومؤهلة للمستقبل، كما يدفع عجلة التوسع الاستراتيجي، وتحديد فرص رائدة، ومواصلة تقديم مشاريع معقدة وعالمية المستوى تدعم أجندة التنمية طويلة المدى لدولة الإمارات العربية المتحدة."

ومن جانبه صرّح المهندس أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة تروجان للإنشاءات القابضة: "أثمن تعييني في منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة تروجان للإنشاءات القابضة، وخاصة في هذه المنعطف المحوري من مسيرة الشركة، والتي أرست إرثاً استثنائياً، مدعوماً بالتميز الهندسي، والقدرة على التنفيذ، والحضور الوطني القوي، كما سنركز جهودنا على تعزيز الكفاءات الأساسية للمجموعة، والتوسع في الأسواق ذات النمو المرتفع، وترسيخ التميز التشغيلي، مع الاستمرار في تقديم قيمة مستدامة لمساهمينا وشركائنا والمجتمعات التي نخدمها."

قامت مجموعة تروجان القابضة للإنشاءات بدور محوري في تشكيل البيئة العمرانية لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ساهمت في تنفيذ مشاريع ثقافية ووطنية بارزة مثل متحف زايد الوطني ومتحف غوغنهايم أبوظبي، فضلاً عن تنفيذ مشاريع بنية تحتية حيوية تشمل شبكة السكك الحديدية الوطنية ومطار زايد الدولي. هذا وتحافظ المجموعة على حضور قوي ضمن مشاريع التطوير السكني والاستخدامات المتعددة واسعة النطاق، بالتعاون مع كبريات شركات التطوير العقاري مثل الدار، ومدن العقارية، وإعمار.

نبذة عن تروجان القابضة للإنشاءت:

تأسست مجموعة تروجان القابضة للإنشاءات في عام 2009، ونمت لتصبح واحدة من الشركات الرائدة في قطاع البناء والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة تابعة رئيسية لـشركة ألفا ظبي القابضة، وتقدم المجموعة مشاريع كبرى ومتنوعة تشمل قطاعات البنية التحتية، والمشاريع السكنية، والتجارية، والضيافة، والصناعية، مساهمةً في تطوير مجتمعات مستدامة وإنجاز مشاريع بارزة في مختلف أنحاء دولة الإمارات والمنطقة.

وبالاعتماد على قدراتها الهندسية المتقدمة، وكوادرها البشرية ذات الكفاءة العالية، والتزامها الراسخ بالجودة والسلامة والابتكار والتميّز، تواصل مجموعة تروجان للإنشاءات القابضة لعب دور محوري في تشكيل المشهد العمراني في دولة الإمارات ودعم أهداف الدولة في التنمية الاقتصادية والعمرانية على المدى الطويل.

