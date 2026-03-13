دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة "هواوي" للتعاون بين الجانبين في مجال تسريع تطوير المرحلة الثانية من شبكة الجيل الخامس المتقدمة (5G+)، لتقديم تجارب وخدمات اتصالات غير مسبوقة بسرعات تصل إلى 10 جيجابت / ثانية للعملاء في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويركز التعاون بين الجانبين على تطوير البنية التحتية لشبكات الاتصال اللاسلكية لدى "دو" بما يدعم قدرات النطاق العريض الفائق، ويُتيح سرعات قصوى تصل إلى 10 جيجابت في الثانية في المواقع الخارجية والداخلية على حد سواء. ويأتي نشر تقنية (U6G)، ضمن هذه المبادرة، حيث تتيح تجميع نطاقات ترددية فائقة، لتقديم سرعات اتصال فائقة وتجارب اتصال متقدمة من الجيل التالي التي تُعيد تعريف كيفية تفاعل العملاء مع الخدمات الرقمية.

وبهذه المناسبة، قال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في "دو": إن "شركة (دو) مستمرة في التزامها بمواصلة الارتقاء بتجارب العملاء، واستكشاف آفاق جديدة للنمو والابتكار. ويُساهم تعاوننا الاستراتيجي مع (هواوي) في تسريع تطورنا نحو توفير تجربة اتصال فائقة السرعة ضمن فئة 10 جيجابت في الثانية، ودعم تطوير خدمات مُبتكرة ومُتميزة، ويفتح مجالات جديدة لتعزيز القيمة المُضافة في قطاعات ناشئة مثل التنقل الذاتي والأنشطة الاقتصادية الخاصة بالطيران منخفض الارتفاع."

وسوف تعمل "دو" على تنفيذ أنظمة رقمية متقدمة داخل المباني تجمع بين القدرات الحالية لتقنية (TDD 3CC)، و(U6G)، إلى جانب حلول التغطية الداخلية المتطورة، بهدف إنشاء مناطق اتصال فائقة الأداء بسرعات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية في أبرز المواقع الحيوية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتشمل هذه المواقع مراكز التسوق والفنادق ومواقع المعارض والمطارات والمعالم السياحية، حيث يستفيد العملاء من اتصال قوي يحافظ على مستوى أداء ثابت سواء داخل المباني أو خارجها.

ويضمن هذا النهج المتكامل توفير قدرات اتصال ضمن فئة 10 جيجابت عبر مختلف مكونات الشبكة، بما يشمل استراتيجية الطيف الترددي، وتطوير شبكة النفاذ الراديوي، وتعزيز قدرات النقل، إلى جانب البنية الأساسية لنواة شبكة الجيل الخامس (5G) المستقلة. كما تُتيح القدرات المتقدمة لشبكة "دو" استكشاف نماذج مبتكرة لتحقيق القيمة من الخدمات الرقمية عبر تقديم عروض الخدمات المتميزة. وسيتمكن العملاء من الاستفادة من باقات أداء متعددة المستويات، تشمل خدمات قائمة على السرعة، وحلول رفع البيانات المُحسّنة، وباقات اتصالات متميزة مُصممة وفق احتياجات الاستخدام المختلفة.

ويشمل التعاون أيضاً استكشاف الفرص السوقية الجديدة التي تتيحها تقنية شبكة الجيل الخامس المتقدمة (5G+)، لا سيما في قطاعات ناشئة مثل اقتصادات الطيران منخفض الارتفاع وتطبيقات التنقل الذاتي، بما في ذلك خدمات الروبوتاكسي، حيث تُعد السرعات العالية جداً، والأداء المتقدم للبيانات، وزمن الاستجابة المنخفض للغاية، والموثوقية العالية عناصر أساسية لمعالجة البيانات ونقلها في الوقت الفعلي.

وتمثل هذه الاتفاقية الجديدة خطوة محورية في مسيرة التعاون الناجح بين الجانبين، مع التزامهما المُشترك بتطوير المرحلة التالية من تقنيات شبكة الجيل الخامس المتقدمة (5G+)، وتعزيز الابتكار في تجارب الاتصال، بما يعود بالنفع على العملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويُرسي معايير جديدة للتميز في قطاع الاتصالات بالمنطقة.

من جانبه، قال لي جيه، رئيس خط منتجات شبكات (TDD) اللاسلكية في "هواوي": "يُسعدنا تعزيز شراكتنا طويلة الأمد مع (دو). ومن خلال هذا التعاون، سنعمل معاً على تسريع الابتكار في المرحلة الثانية من تقنية شبكة الجيل الخامس المتقدمة (5G+)، وتعزيز قدرات الشبكات الذكية، واستكشاف نماذج أعمال جديدة تعتمد على الاتصال فائق السرعة ضمن فئة 10 جيجابت في الثانية، بما يدعم تطور الشبكات بصورة مستدامة وعالية الجودة."

ويُمثل الذكاء الشبكي محوراً رئيسياً جديداً في التعاون بين "دو"، و"هواوي"، حيث يلتزم الجانبان بتطبيق تقنيات التحسين المدعومة بالذكاء الاصطناعي وعمليات التشغيل الذاتية للشبكات، بما يُعزز كفاءة استخدام الطيف الترددي، ويرتقي بجودة الخدمات، ويُحسن من الكفاءة التشغيلية. كما يركز التعاون على اعتماد تقنيات مُوفرة للطاقة وأنظمة إدارة ذكية للطاقة، بما يدعم تطوير الشبكات بصورة مستدامة وصديقة للبيئة.

