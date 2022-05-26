مسقط: أعلنت شركة المها لتسويق المنتجات ش م ع ع مؤخرًا عن توقيعها اتفاقية مع مجموعة i6 لاستخدام أول منصة شاملة لإدارة وقود الطائرات في العالم "Fusion6" ، وهي عبارة عن منصة لإدارة التزود بالوقود داخل الطائرة تتيح رؤية كاملة و مباشرة لإدارة عمليات التزويد بالوقود الأرضي.

وتعليقا على هذه الاتفاقية قال الرئيس التنفيذي لشركة المها المهندس حمد المغدري ". توفر اتفاقيتنا مع مجموعة i6 لشركة المها فرص تشغيلية متميزة وإمكانيات للوصول إلى أفضل الممارسات الحديثة في عملية تزويد الطائرات بالوقود. كما نؤمن إيمانًا تامًا أن شركائنا سيستفيدون من الكفاءات التي تأتي مع التكنولوجيا التي توفرها هذه المنصة. و أود أيضًا أن أسلط الضوء على أنه لطالما أثبتت شركة المها ريادتها للتغييرات الإيجابية في سلطنة عمان".

وأضاف ستيف أورماشر ، الرئيس التنفيذي لمجموعة i6 "نحن سعداء بالنمو في الشرق الأوسط مع شركة المها لتسويق المنتجات النفطية، توضح شراكتنا السمعة الموثوقة لمجموعة i6 كمنصة عالمية ورائدة حقًا لإدارة الوقود ونتطلع إلى تعزيز شراكتنا مع شركة المها على مدار السنوات القادمة ".

سيتم طرح هذه التقنية في مطار مسقط الدولي، مما سيتسع أيضًا وجود i6 في جميع أنحاء الشرق الأوسط تشمل مطارات الشرق الأوسط الأخرى التي تستفيد بالفعل من تقنية i6 كمطار دبي الدولي ومطار البحرين الدولي.

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أوديش شرما رامبوكس

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