القاهرة: أعلنت الشركة العربية للأسمنت عن تسجيل منشأة إنتاج الطاقة الشمسية بمصنعها في السويس ضمن نظام شهادات الطاقة المتجددة الدولية (I-RECs)، الذي طورته منظمة I-TRACK، وبذلك تصبح العربية للأسمنت أول شركة أسمنت في أفريقيا والشرق الأوسط تُعتمد طبقًا لنظام شهادات الطاقة المتجددة الدولية I-RECs، وهو ما يساهم بقوة في ترسيخ مكانتها كشركة إقليمية رائدة في تبني وتطبيق حلول الطاقة النظيفة في القطاع الصناعي. وبناءً عليه، أصبحت منشأة إنتاج الطاقة الشمسية في مصنع العربية للأسمنت في السويس هي أول مشروع صناعي من نوعه بهذا الحجم في مصر ينتج طاقة متجددة معتمدة من شهادات I- RECs الدولية.

وتعليقًا على هذا الإنجاز، قال سيرخيو الكانتاريا، الرئيس التنفيذي للشركة العربية للأسمنت: "يعكس هذا الإنجاز رؤيتنا طويلة الأجل والتي تستهدف قيادة قطاع الأسمنت، في مصر والمنطقة بأسرها، خلال مسيرة تحوله للاعتماد على الطاقة النظيفة. إن اعتمادنا من نظام شهادات الطاقة المتجددة الدولية I-RECs يؤكد التزامنا بالتخلص من الانبعاثات الكربونية، ويبرز جهودنا في مجال التنمية المستدامة، والالتزام بالشفافية وأفضل الممارسات العالمية في مجال الاستدامة."

تمت عملية التسجيل بالتعاون مع شركة Ecosolis للتنمية المستدامة، باعتبارها شريك التسجيل الرسمي لنظام I-REC. وتبرز هذه الخطوة دور مصر المتنامي كمركز إقليمي لتطوير الطاقة المتجددة، وتفعيل العمل المناخي المؤسسي في الشرق الأوسط وأفريقيا. وتعليقًا على ذلك، قالت ياسمين شكري، الرئيس التنفيذي لشركةEcosolis: "سعداء بشراكتنا مع العربية للأسمنت في هذه المبادرة الرائدة. إنّ اعتماد العربية للأسمنت من نظام I-RECs يمثل أول اعتماد من نوعه لشركة صناعية في أفريقيا والمنطقة، حيث يبرز هذا الاعتماد مسارًا واضحًا لجهود الشركة في التخلص من الانبعاثات الكربونية بشكل معتمد وفعّال. كما تؤكد هذه الشراكة التزام المنطقة المتزايد بالطاقة المتجددة وتبني الممارسات المستدامة"

يمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة وإنجازًا بارزًا لأجندة الاستدامة الشاملة للعربية للأسمنت، كما يعكس التزامها بالابتكار والمسؤولية البيئية والتوافق مع رؤية مصر 2030 والأهداف المناخية العالمية. في الوقت نفسه تواصل العربية للأسمنت تكثيف جهودها في مجال الطاقة المتجددة، لتصبح نموذجًا ملهمًا للقطاع الصناعي، بما يساهم في مستقبل أكثر استدامة ومرونة في المنطقة.

نبذة عن الشركة العربية للأسمنت

الشركة العربية للأسمنت من الشركات الرائدة في إنتاج الأسمنت بالسوق المصري. يقع مصنع الشركة في محافظة السويس، وينتج حتى 5 ملايين طن سنويًا من الأسمنت عالي الجودة، وهو ما يمثل 8% تقريباً من إجمالي الإنتاج المحلي في مصر. وخلال السنوات الماضية، حصدت الشركة العديد من شهادات الجودة، منها ISO 9001 للجودة وISO 14001 للتوافق البيئي وOSHAS 18001 لمعايير الصحة والسلامة وISO 50001 لإدارة الطاقة. الشركة مدرجة في البورصة المصرية منذ مايو 2014. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.arabiancement.com

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