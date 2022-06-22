م. إبراهيم عبد الرازق يكشف خطة تسليمات الشركة لمشروعاتها خلال الفترة المقبلة

السوق العقارى الأفضل فى الوقت الحالى ونستهدف تصدير العقار للخارج

القاهرة: كشف المهندس إبراهيم عبد الرزق، رئيس شركة I Build للاستثمار العقارى، عن حجم المشروعات التى تمتلكها الشركة فى السوق العقارى المصرى، موضحا أن حجم المشروعات يتخطى المليار جنيه.

وأضاف المهندس إبراهيم عبد الرازق، أن السوق العقارى المصرى هو الأفضل فى الوقت الحالى مقارنة بباقى الأسواق، رغم كافة التحديات التى يواجهها القطاع العقارى، سواء تتعلق بالأزمات العالمية أو المحلية.

وحول خطة التسليمات، قال، أنه تم تسليم 78 مشروع في مختلف أنحاء القاهرة الجديدة ، بمتوسط 963 أسرة مصرية، وذلك بمختلف أنواع الوحدات السكنية، موضحا أن الشركة تسعى لتوفير وحدات سكنية لكافة الفئات من خلال النظام الذى تتبعه بتنوع المساحات، وهو ما يفسر سر الإقبال الكبير على مشروعات الشركة.

وقال أن المشروعات الشركة تتميز أيضا بموقعها الجغرافي المتميز، وتتنوع المساحات، بالإضافة إلى أنظمة السداد المتعددة التى تتيح الفرصة لكافة الفئات فى الحصول على وحدة سكنية بمساحة مناسبة وسعر مناسب وموقع متميز.

وأكد أن شركة I Build تـعمـل دائـمـا عـلى تـقـديـم أعـلى قيـمـة عـاريـة بأسعار تنافسية وبـ أفضل أنظمة السداد، كـمـا تـحـرص عـلى تـحـقـيـق أعلى معدلات الـجـودة والـتـسـليم قـبـل الميعاد المحدد ، بالإضافة إلى تــوفــيــــر خــدمــات مــا بـعـد الـبـيـع لـ راحــة الـعـمـلاء ورضــائـهــم وتـطــمــح الشركة من خلال رؤيتها أن تكون أفضل مـن يقدم الخدمات العقارية والوفاء بالتزاماتها دائماً تجاه عملائها.

يذكر أن شركة I Build هـى إحــدى الشركات الرائدة فــي الســوق الـعـقـاري في الـقـاهـرة الجديدة والتى تمتلك مشروعات عدة فى " بيت الوطن – النورث هاوس – النرجس الجديدة – الأندلس 1 – الأندلس 2 – اللوتس الجنوبية – اللوتس الجديدة – البنفسج فيلات – النرجس عمارات – والنرجس فيلات، و استطاعت الشركة بنـاء مكانـة رائـدة في مـجـال التطويـر العقـارى مـنـذ أن تــأسـسـت عــام 1998م، من خلال فريق عمل ناجح مترابط يعمل على تحقيق أهداف الشركة ونجاحها في السـوق العـقـاري.

وتمتلك الشركة أكـثــر من 78 مـشروعــاً فـي الـقـاهـرة الـجديـدة مـديـنـة نـصـر مـصـر الـجـديــدة، كمـا نجحت الشركة فــي إكتساب ثـقـة عملائها من خلال مصداقيتها وشفافيتها وتقديم خدمات وفرص تنافسية عالية الجودة تلبي إحتياجات العملاء وكسب رضائهم وتحقيق تطلعات مستثمريها.

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