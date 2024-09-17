السعودية/عُمان: يسُر مركز الابتكار وريادة الأعمال (i-be) الإعلان عن توقيعها مذكرة تفاهم مع الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عُمان (جيوتك) ممثلتين بالمكرم الدكتور حسين السالمي، والمهندس بسام الخراشي؛ لتأسيس استديو الشركات الناشئة الجامعية التقنية.

وجاء اختيار مركز الابتكار وريادة الأعمال (i-be) شريكًا لإنشاء استديو الشركات الناشئة الجامعية التقنية بفضل الخبرة والقدرة اللازمتين اللتان أظهرتهما على مدار السنوات الماضية في مجال الابتكار وريادة الأعمال، ولتكون مساهمًا باستراتيجية الجامعة الألمانية للتكنولوجيا الرامية إلى تعزيز ريادة الأعمال وتنويع اقتصاد السلطنة لتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040.

وبهذه المناسبة، قال المهندس بسام الخراشي، الرئيس التنفيذي لمركز الابتكار وريادة الأعمال (i-be) : "سعدنا بتوقيع الاتفاقية مع جيوتك. لدينا توجه دائم بتحفيز وتطوير منظومة ريادة الأعمال في بلداننا الخليجية. ونعتقد أن لدينا الخبرة والقدرة الكافيتين على مساعدة رواد الأعمال لإطلاق شركات ناشئة بحلول مبتكرة في عُمان".

ستتكلل الاتفاقية بإنشاء مقر رئيس للمسرعة وتطوير برنامج لرعاية ودعم رواد الأعمال، واستقطاب أصحاب المشاريع الناشئة المبتكرة لتحفيز منظومة ريادة الأعمال، فضلًا على المساهمة بإطلاق مشاريع ريادة مبتكرة.

عن الجامعة الألمانية للتكنولوجيا (جيوتك):

جامعة تعمل في سلطنة عُمان بموجب موافقة وزارة التعليم العالي والبحث والابتكار، وهي مملوكة لشركة عمان للخدمات التعليمية.

لمزيد من المعلومات:

https://www.gutech.edu.om/

عن مركز الابتكار وريادة الأعمال (i-be):

خرّجت الشركة على مدار السنوات الماضية عشرات الشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية من خلال مركز الابتكار وريادة الأعمال (i-be)، وتسعى لتكون محفزًا لريادة الأعمال ومساندًا لرواد الأعمال في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.

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