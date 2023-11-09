شنجن، الصين:(BUSINESS WIRE/"ايتوس واير") أصدرت شركة Hytera Communications (المدرجة في بورصة شنجن بالرمز: 002583)، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تقديم تقنيات وحلول الاتصالات الاحترافية، مؤخرًا أحدث سلسلة من أجهزة الراديو الآمنة جوهريًا (IS)، بما في ذلك جهاز الراديو المحمول ثنائي الاتجاه HP79XEx DMR وجهاز الراديو المحمول PT890Ex TETRA. صُمِّمَت هذه الأجهزة المتطورة لتلبية متطلبات شهادة IECEX وATEX الصارمة للمعدات المقاومة للانفجار، حيث تعزز أداء العاملين بمنحهم الثقة واليقين بالحفاظ على السلامة في مكان العمل، عندما يتواصلون ويتعاونون بكفاءة من خلال مكالمات "اضغط لتتحدث" (PTT)، في مواقع العمل التي يحتمل أن تكون خطرة حيث ينتشر فيها الغازات المتفجرة والغبار القابل للاحتراق والأبخرة الكيميائية.

وبالنسبة إلى المهنيين الذين يعملون في أماكن معرضة لخطر الانفجار المحتمل مثل مواقع العمل في قطاعات النفط والغاز والتعدين والكيماويات والأدوية، فإن أداء السلامة الجوهرية (IS) وموثوقية أجهزة الراديو ثنائية الاتجاه أمر حتمي. تتبع أجهزة HP79XEx وPT890Ex وسائل حماية متعددة مثل المواد والبطارية المقاومة للانفجار، والتصميم الميكانيكي المتطور، ودوائر السلامة الجوهرية (IS) المبتكرة للتخلص من التفريغ الكهروستاتيكي، ومنع الشرر الناتج عن السقوط العرضي، وضمان تبديد الحرارة بشكل مستقر.

يتميز جهاز HP79XEx بقدرة إرسال وتردد لاسلكي تبلغ 2 واط وحساسية استقبال تبلغ 0.16 ميكروفولت، بينما يوفر جهاز PT890Ex قدرة إرسال Class3L وحساسية استقبال تبلغ -120 ديسيبل ميلي واط؛ ويضمن أداء الأجهزة الرائد في الصناعة إرسالاً قويًا للإشارات واختراقها عبر حرم جامعي واسع ومعقد. تتيح مكبرات الصوت القوية بقدرة 2 واط، المعززة بخاصية إلغاء الضوضاء المستندة إلى تقنية الذكاء الاصطناعي، والتحكم التلقائي في الكسب (AGC)، وتقنية منع الصفير، إجراء مكالمات صوتية بدقة عالية وواضحة في البيئة الصناعية المزدحمة، حتى على حافة التغطية.

تعمل خيارات الاتصال متعددة الاستخدامات، مثل BT5.3 وWLAN وNFC، على تسهيل إدارة HP79XEx وPT890Ex إلى حد كبير. تعمل هذه الميزات على تسهيل إجراء اتصالات الملحقات اللاسلكية والبرمجة عن بُعد والتعرُّف السريع على هوية المستخدم. يُسهِم خفض وزن الجهاز بنسبة 20% وتصغير حجمه بنسبة 10% مقارنة بسلسلة IS السابقة، إلى جانب بيئة العمل المتقدمة، في الارتقاء بتجربة المستخدم. يتميز كلا الطرازين بقدرات فائقة في تحمُّل درجات حرارة العمل القصوى التي تتراوح بين -25 درجة مئوية و60 درجة مئوية.

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للاطّلاع على المزيد من المعلومات عن HP79XEx وPT890Ex من Hytera، يُرجى زيارة:

https://www.hytera.com/en/product-new/digital-radio/dmr-radio/hp79xex.html

https://www.hytera.com/en/product-new/digital-radio/tetra-radio/pt890ex.html

نبذة عن شركة Hytera

شركة Hytera Communications Corporation Limited (المدرجة في بورصة شنجن بالرمز: 002583) هي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تقديم تقنيات وحلول الاتصالات الاحترافية. وبفضل توفُّر إمكانات الصوت والفيديو والبيانات، نوفر اتصالاً أسرع وأكثر أمانًا وتنوعًا لمستخدمي الأعمال والمهام الحرجة. نجعل العالم أكثر كفاءة وأمانًا من خلال تمكين عملائنا من إنجاز المزيد من العمليات اليومية والاستجابة الفعَّالة في حالات الطوارئ.

* المصدر: "ايتوس واير"

جهات الاتصال

lele.yao@hytera.com