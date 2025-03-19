الشركة المدرجة ضمن قائمة " 100 شركة من المستقبل" في الإمارات تعلن عن إطلاق حلول جديدة للرواتب (عالمية وغير تابعة لنظام حماية الأجور)، لتدخل بذلك هذا السوق. بمبلغ تصل قيمته إلى 1.2 مليار دولار .

توفر حلول الرواتب المبتكرة للشركات في الإمارات طريقة سهلة وموفرة للتكاليف لدفع أجور موظفيها حول العالم بكفاءةٍ عالية .

دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت Hubpay، المنصة الرائدة في مجال المدفوعات عبر حدود في الإمارات، عن إطلاق Hubpay Payroll، وهي حلول متطورة لإدارة الرواتب مصممة خصيصًا لتسهيل عمليات إدارة الرواتب للشركات التي تضم فرق عمل عالمية. ومع تزايد نمو عدد الشركات في الإمارات العربية المتحدة التي تعمل عبر الحدود وتوظف فرق عمل عالمية، توفر حلول Hubpay الجديدة طريقة سلسة للشركات لدفع رواتب موظفيها حول العالم بكفاءةٍ عالية، مع ضمان سداد المدفوعات في الوقت المحدد وتقليل الأعباء الإدارية.

ونظرًا لمكانتها الرائدة كمركز رئيسي للأعمال العالمية، تشهد الإمارات نموًا متسارعًا في عدد الشركات التي توسع فرق عملها عالميًا. وبفضل اقتصادها الحيوي، وموقعها الاستراتيجي، وسياساتها الداعمة للأعمال، تعد الإمارات بيئة مثالية للشركات التي تدير أعمالها عالميًا؛ إذ تواصل الإمارات استقطاب قوى عاملة متنوعة من جميع أنحاء العالم، مما يتطلب من الشركات توفير حلول رواتب مرنة وفعالة تلبي احتياجات موظفيها في أي مكان يتواجدون به.

يوفر حل Hubpay Payroll مجموعة من الميزات الفعالة التي تساعد الشركات بمختلف أحجامها على تنظيم إجراءات دفع الرواتب.

تحميل بيانات المستفيدين بكميات كبيرة: يوفر هذا الحل المتطور للشركات إمكانية تحميل بيانات المستفيدين بسرعة عن طريق استخدام ملف CSV سهل الاستخدام، مما يختصر الوقت والجهد اللازمين لإدارة الرواتب العالمية.

مدفوعات جماعية سهلة: بفضل خاصية المدفوعات الجماعية السهلة التي توفرها Hubpay، تضمن الشركات حصول موظفيها حول العالم على رواتبهم في الوقت المحدد وبأقل جهد إداري ممكن.

أسعار صرف تنافسية: بفضل نموذج تسعير العملات الأجنبية الشفاف الذي تعتمده Hubpay، تتمتع الشركات بأسعار صرف تنافسية للغاية، مما يساهم في تقليل التكاليف وتحقيق نتائج أفضل.

ساهمت رؤية الإمارات العربية المتحدة الطموحة في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للمال والأعمال، مما أدى إلى زيادة الطلب على حلول فعالة قادرة على التعامل مع تعقيدات دفع رواتب الموظفين في دول وعملات مختلفة. ومع تزايد اعتماد الشركات في الإمارات على توظيف فرق عمل عالمية وإجراء مدفوعات الرواتب عبر الحدود، يأتي الحل الجديد من Hubpay كاستجابة ضرورية وفي الوقت المناسب لتلبية هذا الطلب المتزايد.

في هذا السياق قال كيفن كيلتي، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Hubpay : "بينما تواصل الإمارات جهودها لزيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أكثر من مليون شركة بحلول عام 2030، تفخر Hubpay أن تسهم خدمة الرواتب الجديدة التي أطلقناها في تحقيق هذه الرؤية. وأضاف: "ندرك تمامًا الصعوبات التي تواجه الشركات في إدارة الرواتب العالمية، ومن خلال منصة Hubpay Payroll، نسعى إلى تبسيط عمليات الشركات وتمكينها من التوسع عالميًا، مع ضمان الامتثال للقوانين التنظيمية وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة بما يتماشى مع الهدف الأوسع للإمارات في دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للأعمال."

تضمن خدمة الرواتب الجديدة، والمتكاملة مع شبكة المدفوعات العابرة للحدود الآمنة من Hubpay، قدرة الشركات على إدارة معاملات الرواتب والمعاملات المالية من منصة واحدة بكل كفاءةٍ وسهولة. وقد صُممت هذه الخدمة لتكون قابلة للتطوير، مما يجعلها حلًا مثاليًا للشركات بمختلف أحجامها، بدءًا من الشركات الناشئة وصولًا إلى المؤسسات الكبيرة التي لديها فرق عمل عالمية. كما يُعزز حل الرواتب الجديد مجموعة الحلول الواسعة التي تقدمها Hubpay للشركات، والتي شهدت مؤخرًا إطلاق حساب أعمال رقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يُسهم في تبسيط وتسريع معالجة الحسابات القياسية وإعدادها خلال 24 ساعة.

تلنزم Hubpay بلوائح سلطة تنظيم الخدمات المالية، ومن ضمنها التطبيق الصارم لإجراءات "اعرف عميلك" ومكافحة غسل الأموال. وقد أُدمجت هذه المعايير بدقة في جميع إجراءات تسجيل العملاء لضمان الامتثال الكامل في جميع المراحل. وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، عالجت الشركة أكثر من 2.6 مليار دولار من مدفوعات التجارة. ومؤخرًا، أُدرجت الشركة ضمن قائمة " 100 شركة من المستقبل"، وهي مبادرة مشتركة بين وزارة الاقتصاد ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل، تهدف إلى دعم الشركات الناشئة والشركات النامية في الإمارات التي تساهم في تطوير اقتصاد الدولة المستقبلي.

Hubpay هي أول شركة تقنية مالية مُرخصة ومُستقلة في دولة الإمارات، تُقدّم مجموعة واسعة من خدمات الدفع الفعالة محليًا وعبر الحدود. وقد جمعت الشركة بنجاح أكثر من 30 مليون دولار لدعم مسيرتها في توفير حلول دفع عالمية المستوى تُساهم في ازدهار الأفراد والشركات في مختلف دول العالم.

لمحة عن Hubpay:

وهي منصة رائدة في قطاع الخدمات المالية والصرف الأجنبي، يقع مقرها في الإمارات العربية المتحدة، تعمل على تمكين الشركات والمقيمين الوافدين من خلال تقديم حلول دفع دولية آمنة وفعّالة. تُقدّم الشركة أسعار صرف عملات أجنبية تنافسية تفوق أسعار البنوك التقليدية، مما يُمكن الشركات من توفير تكاليف معاملاتهم عبر الحدود، مع ضمان السرعة والشفافية. وبفضل عملية التسجيل الرقمية بالكامل، يمكن للشركات البدء في أعمالها بكل سلاسة وفعالية. ومن خلال تقديم مجموعة شاملة من خدمات صرف العملات الأجنبية، تشمل المدفوعات عبر الحدود، وكشوف المرتبات الدولية (بما في ذلك غير التابعة لنظام حماية الأجور)، وأدوات إدارة المخاطر كالعقود الآجلة وأوامر السوق، أصبحت Hubpay شريكًا موثوقًا للعديد من الشركات والأفراد على حدٍ سواء، لتسهل بذلك عمليات التمويل العالمي بكل موثوقية وسلاسة.

ومؤخرًا، أُدرجت الشركة ضمن قائمة " 100 شركة من المستقبل"، وهي مبادرة مشتركة بين وزارة الاقتصاد ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل، تهدف إلى دعم الشركات الناشئة والشركات النامية في الإمارات التي تساهم في تطوير اقتصاد الدولة المستقبلي.

-انتهى-

#بياناتشركات