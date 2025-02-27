من المتوقع أن تعود هذه الخطوة بالفوائد على قطاعات حيوية مثل العقارات، والصناعة، والتجزئة، نظراً لتزايد اقبال المستهلكين محليًا وعالميًا على المدفوعات باستخدام الأصول الرقمية.

دبي : في خطوة نوعية نحو تعزيز التمويل الرقمي، أعلنت "Hubpay"، منصة رائدة في مجال المدفوعات عبر حدود في الإمارات، عن توقيعها شراكة استراتيجية مع "Aquanow"، المزود العالمي للبنية التحتية للأصول الرقمية، لإطلاق أول خدمة مدفوعات مشفرة خاضعة للتنظيم بالكامل في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات والشركات الصغيرة والمتوسطة. من خلال هذا التعاون، ستتمكن الشركات في مختلف القطاعات، بما في ذلك العقارات والصناعة والتجارة من قبول مدفوعات العملات المشفرة بأمان وسهولة، بالإضافة إلى المعاملات النقدية العادية.

تخضع شركة Aquanow الشرق الأوسط المحدودة لتنظيم سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، في حين تخضع شركة Hubpay لتنظيم سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي. ومن خلال هذه الشراكة، ستتمكن منصة Hubpay، بالتعاون مع Aquanow، من تقديم خدمات دفع مشفرة وخاضعة للتنظيم للشركات الإماراتية عالميًا.

تأتي هذه الشراكة في مرحلة حاسمة؛ إذ تعزز دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها كمركز عالمي رائد في مجال التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية، مسجلةً نمواً سنوياً بنسبة 42% في معاملات العملات المشفرة. ومن خلال دمج البنية التحتية للأصول الرقمية لـ Aquanow مع شبكة الدفع الخاضعة للتنظيم التي تديرها Hubpay، سيتمكن المستخدمون المحليون والعالميون من إجراء معاملات سلسة بالعملات المشفرة ضمن بيئة دفع آمنة وسهلة الاستخدام.

في هذا السياق عبر كيفن كيلتي، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Hubpay عن سعادته بالشراكة مع Aquanow لإطلاق أول بوابة دفع للعملات المشفرة خاضعة للتنظيم الكامل في الإمارات. مؤكدًا أن هذا التعاون يعد إنجازًا مهمًا في مسيرة الشركة نحو توسيع حلول الدفع عبر الحدود عبر مختلف القطاعات. وأشار إلى أن العملات المستقرة تُحدث نقلة نوعية، حيث تجمع بين الأمان الذي تتمتع به العملات التقليدية وسرعة المعاملات التي توفرها الأصول الرقمية. وأضاف: " من خلال التكامل بين البنية التحتية لـ Aquanow وشبكتنا الخاضعة للتنظيم، نسهل على الشركات إجراء معاملات سلسة بالعملات النقدية والمشفرة على حدٍ سواء، مما يساهم في دعم أجندة الإمارات في دعم التنوع الاقتصادي، وتعزيز الابتكار المالي، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للأصول الرقمية.

بدوره قال فيل شام، الرئيس التنفيذي لشركة ـ Aquanow: نحن متحمسون للتعاون مع Hubpay لتطبيق الاستخدامات الحقيقية للأصول الرقمية في المنطقة ". وأشار إلى أن العملات المشفرة لم تعد مجرد أداة استثمارية فحسب، بل أصبحت وسيلة عملية وفعالة لإجراء معاملات ذات قيمة مرتفعة. وأضاف: " من خلال دمج تقنياتنا المتطورة مع إطار عمل المدفوعات المنظم الذي تعتمده Hubpay ، سنساهم في تخفيف العقبات التي تواجه المعاملات واسعة النطاق لكل من المشترين والبائعين والمستثمرين".

تعزيز القطاع العقاري والشركات الصغيرة والمتوسطة.

من المتوقع أن يستفيد القطاع العقاري من هذه الخطوة، والذي شهد نمواً غير مسبوق في الإمارات العربية المتحدة، حيث وصل ارتفاع أرباح إعادة بيع العقارات إلى 16.33 مليار دولار في عام 2024. ونظراً لتنامي الطلب على حلول الدفع المرنة، فإن إمكانية إنجاز معاملات شراء العقارات باستخدام العملات المشفرة سيضمن إنجاز سريع للمعاملات، ورسوم معاملات مخفضة، فضلاً عن تعزيز الوصول المالي للمشترين من مختلف أنحاء العالم.

بالإضافة إلى القطاع العقاري، سيساهم تفعيل بوابة دفع بالعملات المشفرة في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تبسيط عمليات الدفع عبر الحدود، وتخفيض تكاليف المعاملات، وتحسين إدارة التدفقات النقدية من خلال الحد من التأخير في التسويات وتخفيض رسوم تحويل العملات. كما يتيح هذا الحل للشركات الصغيرة والمتوسطة توسيع قاعدة عملائها من خلال تلبية احتياجات الأسواق العالمية التي تفضل استخدام الأصول الرقمية.

لمحة عن Aquanow

هي منصة رائدة في مجال الأصول الرقمية للمؤسسات، تركز على تمكين البنوك ذات النمو السريع، والبنوك الرقمية الحديثة، وشركات الوساطة وشركات المدفوعات. تمتلك الشركة بنية تحتية تكنولوجية متطورة، وتُغطي معاملات وساطة ومدفوعات العملات المشفرة بقيمة مليارات الدولارات شهرياً. تضم الشركة التي تأسست عام 2018، أكثر من 125 عضواً في فريقها يعملون في مكاتبها المنتشرة حول العالم. في عام 2024، حازت الشركة وللعام الثاني على التوالي على تقدير ضمن قائمة "ديلويت تكنولوجي فاست 500"، مسجلةً نمواً في الإيرادات خلال أربع سنوات بنسبة 3,022%. لمزيد من المعلومات حول الشركة، يُرجى زيارة: www.aquanow.com.

تزاول Aquanow أعمالها في الإمارات العربية المتحدة من خلال Aquanow الشرق الأوسط المحدودة، المُسجلة في مركز دبي التجاري العالمي بموجب الرخصة رقم L-2795، وتخضع لرقابة سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية بموجب الرخصة (VL/24/01/001)، وتتضمن أنشطتها خدمات الوساطة المالية، وخدمات الإقراض والاقتراض، وخدمات الإدارة والاستثمار. تنطوي الأصول الافتراضية على مخاطر، بما في ذلك تقلبات الأسعار واحتمالية فقدان الاستثمار. وهي غير مشمولة بالحماية المالية، لذا من المهم فهم هذه المخاطر بشكل كامل.

لمحة عن Hubpay:

وهي منصة رائدة في قطاع الخدمات المالية والصرف الأجنبي، يقع مقرها في الإمارات العربية المتحدة، تعمل على تمكين الشركات والمقيمين الوافدين من خلال تقديم حلول دفع دولية آمنة وفعّالة. تُقدّم الشركة أسعار صرف عملات أجنبية تنافسية تفوق أسعار البنوك التقليدية، مما يُمكن الشركات من توفير تكاليف معاملاتهم عبر الحدود، مع ضمان السرعة والشفافية. وبفضل عملية التسجيل الرقمية بالكامل، يمكن للشركات البدء في أعمالها بكل سلاسة وفعالية. ومن خلال تقديم مجموعة شاملة من خدمات صرف العملات الأجنبية، تشمل المدفوعات عبر الحدود، وكشوف المرتبات الدولية (بما في ذلك غير التابعة لنظام حماية الأجور)، وأدوات إدارة المخاطر كالعقود الآجلة وأوامر السوق، أصبحت Hubpay شريكًا موثوقًا للعديد من الشركات والأفراد على حدٍ سواء، لتسهل بذلك عمليات التمويل العالمي بكل موثوقية وسلاسة. %. لمزيد من المعلومات حول الشركة، يُرجى زيارة: https://wearehubpay.com/

-انتهى-

#بياناتشركات