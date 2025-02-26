أعلنت " Hubpay "، وهي مؤسسة مالية سريعة النمو ومرخصة من قبل سوق أبوظبي العالمي، عن إطلاق حسابات رقمية للشركات تهدف إلى تسهيل عملية تسجيل آلاف الشركات في النظام المصرفي، وتوسيع نطاق مبادلاتها التجارية العالمية في أكثر من 85 دولة حول العالم.

تضم الإمارات العربية المتحدة حاليًا أكثر من 557,000 شركة صغيرة ومتوسطة، ومن المقرر أن يصل عدد هذه الشركات إلى أكثر من مليون شركة بحلول عام 2030. توفر الحسابات الرقمية للشركات مجموعة حلول مبتكرة مصممة خصيصًا لاختصار المدة اللازمة لإتمام إجراءات فتح حسابات الأعمال والتي قد تصل حاليًا إلى ثلاثة أشهر، مما يتسبب في تأخيرات حاسمة ويؤخر قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تحقيق الإيرادات. والجدير بالذكر أن تأسيس شركة جديدة في الإمارات العربية المتحدة يتطلب توفير مزود خدمات دفع عالمي لضمان جاهزيتها التشغيلية منذ اليوم الأول. ومن بين التحديات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة في الوقت الحالي ما يلي:

فتح الحسابات: تستغرق عملية فتح الحسابات مدة طويلة قد تتراوح بين خمسة أسابيع وثلاثة أشهر حتى يصبح الحساب جاهزًا للاستخدام.

دعم العملات المتعددة: يقتصر وصول عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة على حسابات بالدرهم الإماراتي، ويتعين عليهم الانتظار لمدة تصل إلى سبعة أشهر للحصول على دعم العملات المتعددة، مع فرض حد أدنى من التزامات الشهرية والرسوم التشغيلية.

طلب معلومات متعددة: بسبب عدم تخصصهم في الصناعة، يطرح مقدمو الخدمات التقليديون طلب معلومات متكررة، مما يؤدي إلى تأخيرات في تسوية المدفوعات.

التسعير: يؤدي عدم شفافية تسعير صرف العملات الأجنبية إلى ارتفاع التكاليف على الشركات، مما يقلل من هوامش أرباحها.

إدارة العلاقات: قد تواجه الشركات العديد من التحديات كعدم تلقي الاتصالات أو الاستجابة البطيئة لحل المشكلات، وهو ما يؤدي إلى تفاقم حالة الإحباط والتأخير في إنجاز الأعمال.

ومن خلال طرح الشركة لمجموعة مبتكرة من المنتجات المالية الشاملة في السوق الإماراتية، سيتمكن الآن أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاختيار من بين مجموعة من حسابات " Hubpay " للأعمال التي تناسب احتياجاتهم، بدءًا من حساب "البادئ" المصمم للشركات الناشئة والصغيرة، وصولًا إلى حساب "واسع النطاق" للشركات المتوسطة، وحساب "الخزانة" للشركات الكبيرة.

بالنسبة للشركات المؤسسة حديثًا، تتيح Hubpay إمكانية فتح حسابات سريعة خلال 24 ساعة، وذلك مقابل رسوم تأسيس لمرة واحدة قدرها 5,000 درهم إماراتي. ويمكن فتح حزمة " Hubpay الأساسية" خلال 7 أيام مقابل رسوم تأسيس أولية لمرة واحدة قدرها 2,000 درهم إماراتي. بالإضافة إلى ذلك، يُمكن للشركات فتح حسابات توفير خلال14 يومًا، وذلك مقابل رسوم تأسيس أولية لمرة واحدة قدرها 1,000 درهم إماراتي.

واحتفالًا بإطلاق منتجاتها الجديدة، تُقدم الشركة عرضًا حصريًا لعملائها الجدد لفترة محدودة. فخلال الشهر الأول من فتح حساب Hubpay للأعمال، ستكون جميع رسوم إنشاء الحساب والاشتراك مجانية بالكامل. وهذا يتيح الفرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة الانطلاق دون أي تكاليف أولية، مما يدعم توفيرها المالي في بداية أعمالها.

في هذا السياق أكد كيفن كيلتي، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Hubpay أن الشركة تدرك تمامًا حرصَ قادة الأعمال في الشركات الصغيرة والمتوسطة على الإسراع في إنجاز مهامهم وتوسيع نطاق أعمالهم. وأضاف: "بفضل الخبرات الواسعة لفرق Hubpay في تصميم الحلول الفعالة والامتثال للقوانين التنظيمية وخدمة العملاء المميزة، تمكنت الشركة من تطوير حسابات أعمال رقمية تهدف إلى تخفيف الصعوبات التي تواجه قادة هذه الشركات، وتمكينهم من التركيز على تنمية أعمالهم، وتعزيز إنتاجيتهم، والمساهمة في دعم الاقتصاد الإماراتي سريع النمو".

تلنزم Hubpay بلوائح سلطة تنظيم الخدمات المالية، ومن ضمنها التطبيق الصارم لإجراءات "اعرف عميلك" ومكافحة غسل الأموال. وقد أُدمجت هذه المعايير بدقة في جميع إجراءات تسجيل العملاء لضمان الامتثال الكامل في جميع المراحل.

وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، عالجت الشركة أكثر من 2.6 مليار دولار من مدفوعات التجارة، محدثةً بذلك تحولًا ملحوظًا في قطاع الخدمات المالية في عددٍ من الأسواق الأكثر تحدياً في العالم. وهي أول شركة تقنية مالية مُرخصة ومُستقلة في دولة الإمارات، تُقدّم مجموعة واسعة من خدمات الدفع الفعالة محليًا وعبر الحدود. وقد جمعت الشركة بنجاح أكثر من 30 مليون دولار لدعم مسيرتها في توفير حلول دفع عالمية المستوى تُساهم في ازدهار الأفراد والشركات في مختلف دول العالم.

لمحة عن Hubpay:

Hubpay وهي منصة رائدة في قطاع الخدمات المالية والصرف الأجنبي، يقع مقرها في الإمارات العربية المتحدة، تعمل على تمكين الشركات والمقيمين الوافدين من خلال تقديم حلول دفع دولية آمنة وفعّالة. تُقدّم الشركة أسعار صرف عملات أجنبية تنافسية تفوق أسعار البنوك التقليدية، مما يُمكن الشركات من توفير تكاليف معاملاتهم عبر الحدود، مع ضمان السرعة والشفافية. وبفضل عملية التسجيل الرقمية بالكامل، يمكن للشركات البدء في أعمالها بكل سلاسة وفعالية. ومن خلال تقديم مجموعة شاملة من خدمات صرف العملات الأجنبية، تشمل المدفوعات عبر الحدود، وكشوف المرتبات الدولية (بما في ذلك غير التابعة لنظام حماية الأجور)، وأدوات إدارة المخاطر كالعقود الآجلة وأوامر السوق، أصبحت Hubpay شريكًا موثوقًا للعديد من الشركات والأفراد على حدٍ سواء، لتسهل بذلك عمليات التمويل العالمي بكل موثوقية وسلاسة.

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