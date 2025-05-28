يساهم التعاون بدعم دور برزة التكنولوجيا في ربط المكاتب العائلية بالشركات الناشئة الواعدة وتمكين الصفقات الاستراتيجية للشركات

أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة - في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الاستثمارات الجريئة في دولة الإمارات، أعلنت Hub71 ، منصّة التكنولوجيا العالمية الرائدة في أبوظبي، عن تحالف إستراتيجي مع "ياس للاستثمار"، الشركة الرائدة في إدارة صناديق الاستثمار متعدّدة العائلات، يهدف إلى تمكين الشركات الناشئة الواعدة من خلال ربطها بمصادر رأس المال الخاصّ، لفتح الأبواب أمام فرص استثمارية إستراتيجية تدفع نموّ الشركات الناشئة وتوسّع أعمالها.

تُركز شركة "ياس للاستثمار" جهودها على إحداث نقلة نوعية في البيئة الاقتصادية والتجارية في المنطقة، مدعومة بإرث يمتد لعقود من الخبرة الدولية، وتستند في ذلك إلى فهم عميق للأسواق المحلية والعالمية، الأمر الذي منحها سجلًا مشرفًا في اقتناص الفرص الاستثمارية ذات العائد المرتفع وتوجيهها نحو النجاح.

وتسهم المكاتب العائلية اليوم بدور متزايد الأهمية كمصادر لرأس المال طويل الأجل، إذ توفر للشركات الناشئة أكثر من مجرد تمويل؛ فهي تقدم لها التوجيه والخبرة والدعم الاستراتيجي اللازم لنموّها. ومن خلال منصة "برزة التكنولوجيا"، المبادرة الحصرية من Hub71 لربط مكاتب العائلات الإقليمية بأكثر من 300 شركة ناشئة ضمن منظومتها، تفتح الشراكة الجديدة قنوات جديدة لرأس المال الخاصّ لدعم الشركات في مراحلها التأسيسية الأولى وخلال مراحل التوسّع، كما تعمل أيضًا على تسهيل التعاون بين الشركات لتحفيز الابتكار والنموّ.

ومن جهة أخرى، ستعلب "ياس للاستثمار" دوراً محورياً في توسيع مشاركة المستثمرين، من خلال تسريع قدرة الشركات الناشئة على مواءمة منتجاتها مع احتياجات السوق، وتوسيع عملياتها، ودخول أسواق جديدة. كما ستتعاون مع Hub71 في تطوير ملفات تعريف دقيقة للمستثمرين المنضمين إلى "برزة التكنولوجيا"، مما يُعزز فرص المواءمة بين الشركات الناشئة والمستثمرين المناسبين بطريقة أكثر استراتيجية وفعالية.

وبهذه المناسبة، صرّح أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـ Hub71: "يُعد تعزيز الاستثمار وتدفق الصفقات المؤسسية حجر الأساس لنمو الشركات الناشئة. ومن خلال شبكة برزة التكنولوجيا التي تجمع نخبة المكاتب العائلية، تفتح Hub71 آفاقًا جديدة لترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا. وتمثل شراكتنا مع ياس للاستثمار خطوة إضافية نحو تعزيز الروابط بين المكاتب العائلية والشركات الناشئة الواعدة، مما يمهّد الطريق لفرص استراتيجية وصفقات ذات أثر ملموس."

ومن جانبه، قال يعقوب السركال، الرئيس التنفيذي لشركة ياس للاستثمار: " نحن فخورون بتعاوننا مع Hub71 لتعزيز بيئة استثمارية أكثر قوّة وكفاءة في أبوظبي. ونهدف من خلال تعاوننا إلى التقريب بين المكاتب العائلية والشركات الناشئة الواعدة، لتنفيذ استثمارات استراتيجية تُحقق قيمة مضافة حقيقية لكلّ من المستثمرين ورواد الأعمال على حدّ سواء."

وفي ظلّ سعي أبوظبي لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار، تمثل هذه الشراكة ركيزة أساسية لتوجيه رأس المال نحو الشركات الناشئة الواعدة، وتسريع مسيرة النجاح الريادي في المنطقة. وإلى جانب تمكين المكاتب العائلية من استكشاف الصفقات والاستثمارات مع هذه الشركات، لن تقتصر هذه الشراكة على تعزيز تدفق رؤوس الأموال فحسب؛ بل ستمتد لتشمل تمكين التفاعل والتعاون بين المستثمرين وروّاد الأعمال، ما يساهم بتهيئة بيئة خصبة تتجاوز الدعم المالي وصولاً إلى الإرشاد والتوجيه الإستراتيجي.

نبذة حول Hub71:

Hub71 منظومة تكنولوجية عالمية في أبوظبي تتيح للمؤسسين بناء شركات تكنولوجيا محلية ناجحة في أي قطاع، من خلال تسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية والمنظومة الرأسمالية، وإلى شبكة عالمية من الشركاء ومجتمع حيوي زاخر بالمواهب عالية المهارة تحكمه تنظيمات تطلّعية.

تعمل Hub71 بدعم من حكومة أبوظبي وشركة مبادلة للاستثمار على تنمية مجتمع شركات التكنولوجيا الناشئة والمستثمرين وشركائها الحكوميين والمؤسسيين لضمان توفّر الاستثمار والأنشطة التجارية والحوافز من القطاعين العام والخاص. ويمكن للمؤسسين من خلال البنية التحتية لريادة الأعمال في Hub71 وبرامج القيمة المضافة وخدمات التمكين وحزم الدعم بناء تكنولوجيات معتمدة على نطاق واسع لها تأثير ملحوظ. وتسعى Hub71 إلى إثراء أبوظبي بالتكنولوجيات وطرق التفكير المبتكرة، وإيجاد سبل جديدة لبناء شركات تكنولوجيا ناجحة على مستوى العالم والحفاظ على التنمية الاقتصادية في الدولة.

نبذة حول ياس للاستثمارت

تعتبر شركة "ياس للاستثمار" منصة استثمارية بديلة تركز على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتستثمر في فرص الأسهم الخاصة والاستثمارات الجريئة في المنطقة. تستثمر الشركة في الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة من خلال شركتها التابعة لرأس المال الاستثماري، "Spartech Ventures". وتمتلك "ياس" شبكة تضم أكثر من 30 مكتبًا عائليًا وشركة في المنطقة، حيث تهدف إلى تزويدهم بإمكانية الوصول إلى فرص مختارة في مجال التكنولوجيا المتقدمة والأسهم الخاصة. وبالاستفادة من عقود من الخبرة العالمية في مجال الأسهم الخاصة والاستثمارات الجريئة، تمكّن الشركة مستثمريها من الاستفادة من التحولات الاقتصادية بسبب شركات التكنولوجيا الناشئة من خلال خبرتها العميقة للاستثمار في هذا السوق.

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