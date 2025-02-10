63% من الشركات الناشئة التي تم اختيارها تقع مقارها خارج دولة الإمارات، مما يعزز نجاح Hub71 في استقطاب الشركات الناشئة العالمية عالية النموّ

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنتHub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، عن استقبالها 27 شركة ناشئة ضمن المجموعة الـ 16 ضمن برامجها الثلاثة Access وHub71+ ClimateTech وHub71+ Digital Assets، مما يرفع العدد الإجمالي للشركات التي تدعمها Hub71 إلى 357 شركة. وتضم المجموعة الجديدة شركات ناشئة تعمل في قطاعات استراتيجية رئيسية، مما يعكس التزام Hub71 بتنويع اقتصاد أبوظبي من خلال التكنولوجيا والابتكار.

وجمعت الشركات الناشئة التي تتألف منها المجموعة الـ 16 إجمالي تمويلات تزيد قيمتها عن 145 مليون دولار أمريكي، بمعدل 4.9 مليون دولار أمريكي (18 ملايين درهم). لكل شركة. ويؤكد هذا الإنجاز على سجل Hub71 الناجح في جذب الشركات الناشئة الواعدة التي تعزز منظومة الابتكار التكنولوجي في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في أبوظبي. ومن خلال انضمامها إلىHub71، تعمل هذه الشركات على تأسيس منطلق لعملياتها في أبوظبي، بالاستفادة من شبكة قوية لرأس المال والتوجيه والإرشاد والموارد اللازمة لتطوير أعمالها وتحقيق نموّ مؤثر.

وتمّ اختيار الشركات الناشئة في المجموعة الـ 16 من بين أكثر من 1300 طلب للانضمام، وتقع مقرات 63% من الشركات المختارة في أسواق التكنولوجيا الرائدة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا. وتشمل الشركات الناشئة البارزة التي ستنضم إلى برنامج Access من Hub71 ، Vivan Therapeutics، ومقرها المملكة المتحدة، شركة رائدة في مجال العلاجات الدقيقة، وتستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي وذبابة الفاكهة في تحديد العلاجات المخصّصة للسرطان، وقد جمعت الشركة تمويلاً بقيمة 36 مليون درهم (10 ملايين دولار أمريكي).

وبالإضافة إلى ما سبق، ستنضم شركة Theion الألمانية الناشئة إلى برنامج التكنولوجيا المناخية Hub71+ ClimateTech، وهي شركة بطاريات مستدامة تعتمد على الكبريت لتخزين طاقة أكثر بثلاثة أضعاف من البطاريات التقليدية. وكذلك انضمت إلى برنامج الأصول الرقمية Hub71+ Digital Assets شركة Redbrick الناشئة من كوريا الجنوبية، والتي تقدم منصّة لإنشاء المحتوى ثلاثي الأبعاد عبر السحابة باستخدام الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين، وجمعت الشركة 59.8 مليون درهم (16.3 مليون دولار أمريكي ).

بروز قويّ للشركات الناشئة الإماراتية

تمثل الشركات الإماراتية حوالي ثلث الشركات الناشئة في المجموعة الـ 16، مما يعكس الأهمية المتزايدة لمكانة دولة الإمارات كمركز لريادة الأعمال على مستوى العالم. ومن الشركات البارزة المحلية، شركة Qashio، وهي منصّة لإدارة النفقات حائزة على الجوائز، جمعت تمويلات بقيمة 36 مليون درهم (10 ملايين دولار أمريكي )، وSwitch Foods، وهي شركة تكنولوجيا غذائية تقدم لحوماً نباتية منتجة محلياً بأسعار في المتناول، وجمعت 45.9 مليون درهم (12.5 مليون دولار أمريكي )، كما أطلقت أول منشأة لإنتاج اللحوم النباتية في أبوظبي، مما يرسي معياراً جديداً للابتكار في الغذاء المستدام.

وتعليقاً على انضمام المجموعة الـ 16 من الشركات الناشئة، صرح أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـ Hub71:

"تعزز المجموعة الـ16 الثقة العالمية في Hub71 كمنصة لانطلاق الأفكار الرائدة من أبوظبي، حيث تساهم الشركات الناشئة المنضمة في دعم الابتكار عبر القطاعات الحيوية وتعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للتكنولوجيا."

دور حيوي في دعم الاقتصاد

يتألف أكثر من نصف المجموعة الـ 16 من شركات ناشئة في مرحلتي التمويل الأساسي والفئة "أ"، وتعمل الشركات المختارة ضمن تسعة قطاعات تكنولوجيا؛ بما في ذلك التكنولوجيا المالية، والمناخية، والصحية، والتعليمية، والتنقل والخدمات اللوجستية، مما يساهم بشكل حاسم في تعزيز النموّ الاقتصادي لإمارة أبوظبي.

من خلال الانضمام إلى برنامج Access ومنظومات Hub71+ الأخرى، ستتاح أمام الشركات الناشئة فرصة الاستفادة من مجتمع حيوي يضم موجهين ومرشدين وشركاء ومستثمرين في منظومة التكنولوجيا في أبوظبي. كما أن الوصول إلى فرص السوق، والمواهب المتميزة، ورأس المال يعزز بشكل كبير من فرص الشركات في إبرام صفقات تجارية، وجذب الاستثمار، وتحفيز النموّ في السوق.

برنامج Access

Aurem : هو نظام تشغيل مركزي لمزوّدي خدمات الادخار والثروة في مكان العمل، يعمل على تحسين العمليات وابتكار المنتجات في منصّة واحدة قابلة للضبط. Cambio ML : منصّة لتزويد "وكيل علوم البيانات بالذكاء الاصطناعي" للمؤسسات، وتجميع البيانات الفوضوية وتنظيفها من البيانات المعزولة. Desert Farms : هو منتج D2C ) يقدم مباشرة إلى المستهلك ( ، وهو مدعوم علميًا باستخدام بروتينات حليب الإبل لصنع تركيبة حليب أطفال متطابقة تقريبًا مع حليب الأم . Esports XO : منصّة تربط بين لاعبين الألعاب الالكترونية والبطولات والألعاب الجديدة وتساعد الناشرين في توزيع الألعاب وشركات الاتصالات على إنشاء مجتمعات تفاعلية . Fundbot Technologies : حلّ لتمويل سلسلة التوريد بين الشركات يربط بين البنوك والمشترين والبائعين ويُؤتمت عمليات الإقراض والمدفوعات . Hotdesk : هي شركة تقدم خدمات المكاتب، مع أكثر من 2000 مساحة عمل في أكثر من 73 دولة. وتوفر منصّة شاملة لتحسين مساحة العمل وبرامج إدارة العمل الهجينة لدعم مرونة مساحات العمل المشتركة والشركات في مستقبل العمل . Mithryl : منّصة ذكاء اصطناعي تساعد الشركات الصناعية على أتمتة العمليات من خلال توحيد الأنظمة المجزأة في تدفقات عمل حسب السياق، وتساعد في اتخاذ قرارات أسرع وأكثر ذكاءً. Nodeshift : منصّة سحابية لامركزية للذكاء الاصطناعي بدون برمجة، تتيح نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي وأنظمة إدارة التعلم بنقرة واحدة، مما يوفر حوسبة آمنة وخاصة وبأسعار معقولة دون تحكم مركزي أو تعقيد . Onloop : هو مختبر للذكاء الاصطناعي التطبيقي، يهتم بتعزيز الإنتاجية لدى فرق العمل؛ حيث يوفر أنظمة تسهيل وتسريع توافق الأهداف والاستجابة لدى المدراء، إلى جانب دعم القدرات البشرية عبر حلول وكلاء سير العمل الأصلية والمصممة خصيصاً للعمل على الأجهزة المحمولة . Qashio : منصّة إدارة مالية بين الشركات تقدم أدوات متقدمة لإدارة النفقات وبرامج مكافآت . Raintech : مساعد صوتي لغرف العمليات يحسن جودة الرعاية من خلال تمكين الأطباء من التركيز على المرضى وتخليصهم من أعباء التوثيق والإدارة المكتبية. Simpleem : منصّة ذكاء اصطناعي لتحليل السلوك الذي يتنبأ بالأفعال البشرية بدقة لا مثيل لها ويوفر إرشادات مخصصة حول الاستفادة من بيانات السلوك في تحسين نتائج الأعمال الملموسة. Skipr : شبكة VPN تركز على الوكيل السيادي وتوفر الجيل الجديد من قدرات الخصوصية والأمان في عصر الذكاء الاصطناعي. Taxo : تطبيق يتكامل مع السجلات الصحية الإلكترونية لأتمتة الفوترة والترميز الطبي. يساهم الحلّ المدعوم بالذكاء الاصطناعي لهذا التطبيق في الحدّ من الوقت والتكلفة اللازمين لمعالجة المطالبات بنسبة تزيد عن 90%، مما يتيح لمزودي الخدمات فرصة التركيز على رعاية المرضى بدلاً من إنجاز المهام الإدارية . Vivan Therapeutics : تقدم برنامج TuMatch الذي يعتمد على مجموعة البيانات الخاصة والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتمكين التوجيه السريع والشخصي لعلاج السرطان. Watermelon Ecosystem : منصّة شاملة تربط بين موردي الأغذية والمشروبات وبين المطاعم عبر نظام السوق والمشتريات . xMap : منصّة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحويل البيانات الجغرافية؛ مثل الخرائط وصور الأقمار الاصطناعية ومعلومات نظام التموضع الجغرافي، إلى رؤى ومقترحات فورية للشركات .

Hub71+ ClimateTech

Airmo : يقدم نظام مراقبة الميثان معلومات عملية ودقيقة وفورية ومعلومات بيئية لقطاع الطاقة والهيئات التنظيمية والمستثمرين المؤثرين . New Path Bio : شركة تستخدم التخمير الدقيق لإنتاج بروتينات مغذية ومفيدة للصحة من الميكروبات، مما يلغي الحاجة إلى الحيوانات أو الأرض أو المياه أو الاعتماد على المناخ . Orbillion Bio : تقدم لحوم أبقار مزروعة للشركات B2B على نطاق تجاري وبتكلفة متعادلة، تتميز بطعم لذيذ وخالية من الكائنات المعدلة وراثيًا، بالاستفادة من النماذج الحسابية المتقدمة والشركاء الاستراتيجيين . SwitchFoods : هي شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا الأغذية تركز على ابتكار وإنتاج بدائل اللحوم المزروعة اللذيذة والصحية والمغذية والمستدامة والتي تتناسب مع الأذواق وعادات الطهي الإقليمية. Theion : هي شركة تعمل على تطوير بطاريات مستدامة تعتمد على الكبريت، صديقة للبيئة وفعالة من حيث التكلفة وتخزن ما يصل إلى ثلاثة أضعاف الطاقة مقارنة بالبطاريات التقليدية.

Hub71+ Digital Assets

InvoiceMate : منصّة تعمل بتقنية البلوك تشين والذكاء الاصطناعي لربط الشركات التقليدية بالعملة المشفرة. Redbrick : هي لعبة تعتمد على السحابة ومحرك "ميتافيرس" يستخدم تقنية البلوك تشين والذكاء الاصطناعي لتبسيط عمليات الإنشاء والتوزيع في جميع مستويات المهارة. Rilla Network : هي بنية تحتية لامركزية تعمل على إطلاق الإمكانات الخفية لأنظمة البث المباشر مع توفير وفورات هائلة. Sustainable Bitcoin Protocol : بروتوكول بيتكوين مستدام يمكن المؤسسيين من تضمين الطاقة النظيفة القابلة للتحقق ضمن ممتلكاتهم من البيتكوين، مما يحول الطلب على الطاقة المستدامة في بيتكوين إلى حافز للتحول العالمي في مجال الطاقة. 1Money : تعمل على تطوير أول شبكة دفع في العالم مصممة حصريًا للعملات المستقرة، بهدف أن تكون الأسرع والأرخص والأكثر امتثالاً.

نبذة حول Hub71:

Hub71 منظومة تكنولوجية عالمية في أبوظبي تتيح للمؤسسين بناء شركات تكنولوجيا محلية ناجحة في أي قطاع من خلال تسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية والمنظومة الرأسمالية وإلى شبكة عالمية من الشركاء ومجتمع حيوي زاخر بالمواهب عالية المهارة تحكمه تنظيمات تطلّعية.

تعمل Hub71 بدعم من حكومة أبوظبي وشركة مبادلة للاستثمار على تنمية مجتمع شركات التكنولوجيا الناشئة والمستثمرين وشركائها الحكوميين والمؤسسيين لضمان توفّر الاستثمار والأنشطة التجارية والحوافز من القطاعين العام والخاص. ويمكن للمؤسسين من خلال البنية التحتية لريادة الأعمال في Hub71 وبرامج القيمة المضافة وخدمات التمكين وحزم الدعم بناء تكنولوجيات معتمدة على نطاق واسع لها تأثير ملحوظ. وتسعى Hub71 إلى إثراء أبوظبي بالتكنولوجيات وطرق التفكير المبتكرة، وإيجاد سبل جديدة لبناء شركات تكنولوجيا ناجحة على مستوى العالم والحفاظ على التنمية الاقتصادية في الدولة.

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع www.hub71.com ومتابعتنا عبر @Hub71AD #Hub71

تطبيق يتكامل مع السجلات الصحية الإلكترونية لأتمتة الفوترة والترميز الطبي. يساهم الحلّ المدعوم بالذكاء الاصطناعي لهذا التطبيق في الحدّ من الوقت والتكلفة اللازمين لمعالجة المطالبات بنسبة تزيد عن 90%، مما يتيح لمزودي الخدمات فرصة التركيز على رعاية المرضى بدلاً من إنجاز المهام الإدارية

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