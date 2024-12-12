منظومة Hub71+ AI تدعمها شبكة من الشركاء الروّاد تضم أمازون ويب سيرفيسز AWS وجوجل للشركات الناشئة و Nvidia وهيولت باكرد إنتربرايز HPE وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وأبوظبي42

تدعمها شبكة من الشركاء الروّاد تضم أمازون ويب سيرفيسز وجوجل للشركات الناشئة و وهيولت باكرد إنتربرايز وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وأبوظبي42 يوفر شركاء Hub71+ AI دعم بنية تحتية تكنولوجية، ووصولاً إلى المواهب والأبحاث والتطوير لتعزيز نموّ شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة في أبوظبي

دعم بنية تحتية تكنولوجية، ووصولاً إلى المواهب والأبحاث والتطوير لتعزيز نموّ شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة في أبوظبي منظومة جديدة متخصّصة في الذكاء الاصطناعي تعزّز مكانة أبوظبي الرائدة كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة -: أطلقت Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية الرائدة في أبوظبي، منصّة Hub71+ AI المتخصّصة والمصمّمة لدعم الشركات الناشئة في الاستفادة من ابتكارات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات. وستقوم المنظومة الجديدة التي تمّ إطلاقها خلال أسبوع أبوظبي المالي، بتزويد الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي بالبنية التحتية والموارد اللازمة للازدهار على صعيد الاقتصاد العالمي سريع النموّ. وتؤكد هذه المبادرة على التزام أبوظبي بتطوير إمكانيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات ذات الأولوية، بما ينسجم مع الرؤية الاقتصادية للعاصمة الإماراتية بنطاقها الأوسع.

خلال الفترة ما بين عامي 2021 و2023، ارتفع عدد شركات الذكاء الاصطناعي في أبوظبي بمعدل نموّ سنوي مركب بلغ 67%. كما تشير الدراسات أيضاً أنه، في المتوسط، تمّ تأسيس شركة ذكاء اصطناعي واحدة كل يومين في أبوظبي خلال النصف الأول من عام 2024 [1] ومن المقرر أن تعمل Hub71+ AI على تسريع هذا الزخم من خلال دعم الشركات الناشئة وتطوير البنية الأساسية اللازمة لاعتماد الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.

وانضمت AI71 كشريك أساسي لمنظومة Hub71+ AI حيث ستقدم رصيد حوسبة خاص بمنصّتها API، يوفر إمكانية الوصول إلى سلسلة Falcon المصنفة عالميًا من النماذج اللغوية الكبيرة والأدوات الأخرى، وذلك عبر الدفع مقابل الاستخدام. كما ستتيح AI71 إمكانية الوصول إلى فريقها من الباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما انضمّت Core42 كشريك رئيسي لمنظومة Hub71+ AI، بما يمنح الشركات الناشئة الإقليمية أفضلية في الوصول إلى منتجات وحلول Core42 المتقدمة. وستوفر Core42 للشركات الناشئة أرصدة سحابية تتيح لها الاستفادة من نشر البنية التحتية الرقمية من الجيل الجديد للذكاء الاصطناعي، بما يشمل النشر الحالي لقدرات التدريب والاستخدام والتوسع في دولة الإمارات والولايات المتحدة، إلى جانب تعزيز التأثير على المستوى العالمي.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن الاستفادة من عرض Core42 للسحابة العامة السيادية، والذي يستفيد من منصّة Microsoft Azure للشركات الناشئة التي تسعى إلى تمكين السيادة على البيانات في القطاع العام والقطاعات الخاضعة للتنظيم. كما ستدعم Core42 الشركات الناشئة في الوصول إلى الجوانب الأخرى لمنظومة G42 الأوسع، والتي تشمل Presight وM42 وAIQ وCPX وSpace42 وغيرها، بحسب القدرات المتاحة.

وتدعم منصّة Hub71+ AI أيضاً شبكة من الشركاء الروّاد؛ تشمل أمازون ويب سيرفيسز AWS وجوجل للشركات الناشئة وNvidia وهيولت باكرد إنتربرايزHPE وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وأبوظبي42. ويلتزم شركاء Hub71+ AI الاستراتيجيون بدعم هذه المنظومة المتخصّصة، وتعزيز نموّ الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب المساهمة في التحوّل الاقتصادي المدعوم بالتكنولوجيا المتقدمة لإمارة أبوظبي.

ومن خلال الشركاء الاستراتيجيين، ستتمكن الشركات الناشئة من الوصول إلى الخبرات الفنية والمتخصّصة، وإلى مسارات دخول السوق الاستراتيجية، والتوجيه التنظيمي العملي. كما ستستفيد الشركات الناشئة من تعاون Hub71 مع رواد التكنولوجيا العالميين، مما يتيح فرصًا فريدة لتجربة تقنيات جديدة على أرض الواقع. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم الشركات الناشئة لشبكة من المستثمرين والشركاء المؤسّسيين تساعدها على تسريع نموّها انطلاقاً من أبوظبي. وستوفر هذه الشراكات لشركات الذكاء الاصطناعي في Hub71+ إمكانية الوصول إلى البنية التحتية للتكنولوجيا وأرصدة الحوسبة السحابية لتمكينها من تعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي وتوفير منصّة لها لتنمية أعمالها انطلاقاً من أبوظبي نحو العالم.

وفي معرض تعليقه على إطلاق منظومة الذكاء الاصطناعي Hub71+ AI قال أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـ Hub71: "يساهم الذكاء الاصطناعي في تحويل مختلف القطاعات، وتشكيل مستقبل عالمنا بسرعة ملحوظة. ولا تقتصر طموحات أبوظبي على مواكبة هذه التطورات فحسب، بل تساهم أيضاً كجهة عالمية رائدة في وضع معايير تطوير الذكاء الاصطناعي وتحقيق الأثر الهادف. وتؤكد منصّة Hub71+AI على التزامنا بدعم المؤسسين الطموحين والرواد، ودعم الشركات الناشئة بفرص غير مسبوقة للوصول إلى الموارد والتوجيه والتعاون مع عمالقة التكنولوجيا والشركات الوطنية الرائدة. كما نهدف إلى توسيع نطاق الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي وزيادة تأثيره العالمي انطلاقاً من منظومة التكنولوجيا النشيطة في أبوظبي".

وقال طلال القيسي، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية والشراكات في Core42: "نحن في Core42 ملتزمون بتمكين الشركات الناشئة من الاستفادة من الإمكانات التحوّلية للذكاء الاصطناعي، بفضل البنية التحتية الرقمية القوية والمتخصّصة، فضلاً عن التوجيه المخصّص لدخول السوق. وفي هذا الإطار، تأتي شراكتنا مع Hub71+ AI منسجمة مع مهمتنا الهادفة إلى توسيع نطاق تمكين الذكاء الاصطناعي ودفع النموّ الاقتصادي المستدام في أبوظبي. وسنعمل معاً على تمهيد الطريق أمام الشركات الناشئة للتوسع عالمياً، وتعزيز مكانة العاصمة الإماراتية كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي".

وقال الدكتور ماهر نايفة، كبير مسؤولي المنتجات في AI71: "تلتزم منصّة AI71 بسد الفجوة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال تمكين أكبر عدد من المستخدمين بأدوات الذكاء الاصطناعي. ويتمثل الجزء الرئيسي في مركز واجهة برمجة التطبيقات لدينا، والذي يوفر إمكانية الوصول إلى Falcon، وهي سلسلة من نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي المصنفة عالميًا من معهد الابتكار التكنولوجي، بالإضافة إلى أدوات أخرى. وهذا يعني تمكين المطورين في جميع أنحاء العالم من الابتكار باستخدام منصّة فالكون Falcon، بغض النظر عن موارد الحوسبة لديهم. ونتطلع إلى التعاون مع Hub71 للمساعدة في تمكين الجيل الجديد من الشركات الناشئة والمطورين الواعدين في مجال الذكاء الاصطناعي".

وجدير بالذكر أن Hub71+ تضم منصّات متخصّصة طورتها Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، وهي مكرسة لتعزيز الابتكار في القطاعات ذات الأولوية؛ حيث تلتزم Hub71 بتحفيز التقدّم التكنولوجي وتعزيز التنوع الاقتصادي لتشكيل قطاعات المستقبل في أبوظبي بالاستفادة من الاستثمارات الكبيرة والبنية التحتية العالمية والشراكات الإستراتيجية.

يمكن للشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي تقديم طلباتها للانضمام إلى برامج Hub71 والاستفادة من العروض الشاملة التي توفرها منصّة Hub71+ AI لتوسيع نطاق ابتكاراتها، والمساهمة بدورها في تطوير منظومة الذكاء الاصطناعي المزدهرة في أبوظبي، وزيادة تأثيرها على الساحة العالمية.

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