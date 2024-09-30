

• إطلاق عبوة جديدة سهلة الاستخدام تدوم طويلاً بوزن 1.15 كجم للطهاة والفنادق وقطاع الضيافة

الرياض: أعلنت كيري بروفيشنال، العلامة التجارية الرائدة في الشرق الأوسط والتي تقدم خدماتها في المنطقة منذ ما يزيد عن عقد من الزمن والتي تُعد جزءاً من إرث كيري الممتد لأكثر من 50 عاماً، عن مشاركتها في النسخة الافتتاحية من معرض "سيراه آرابيا 2024" SIHRA Arabia 2024 للمواد الغذائية في الرياض- بالمملكة العربية السعودية. ويُعد هذا الحدث البارز، الذي يُقام لأول مرة في المملكة، فرصة للاحتفاء بالتزام "كيري بروفيشنال" بالتميّز في عالم الطهي. وبمناسبة هذا الإنجاز، يتطلق العلامة عبواتها الجديدة بحجم 1.15 كجم، المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الطهاة وقطاع الفنادق.

ويُعد "سيراه SIRHA" أحد أهم الفعاليات العالمية في مشهد خدمات الطعام والضيافة، إذ يشارك فيه جملة من أهم الطهاة والعلامات التجارية في قطاع الصناعات الغذائية الرائدة حول العالم. ويُعد الإطلاق الأول لـ"سيراه آرابيا 2024" في السعودية محطة هامة تجسد مكانة المملكة المتنامية في مشهد الطهي العالمي.

حاملة لقب "أفضل شيف معجنات في العالم" لمرتين

وستشارك الشيف العالمي نينا ميتاير في المعرض كسفيرة لعلامة كيري بروفيشنال في المنطقة. وتجدر الإشارة إلى أنها تمتلك خبرة استثنائية طويلة الأمد، مع إنجازات استثنائية في هذا المجال ومن ضمنها الحصول على لقب "أفضل شيف معجنات في العالم" لمرتين، وجائزة "شيف المعجنات للعام" مرتين في فرنسا. وسيتمكن زوار المعرض من حضور جلسات فنون الحلويات التي تقدمها الشيف، بالإضافة إلى المشاركة في المناقشات المُلهِمة حول الدور النسائي الريادي في عالم الطهي. وتدل مشاركة الشيف نينا في "سيراه آرابيا 2024" على أهمية هذا الحدث العالمي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التزام "كيري بروفيشينال" بتعزيز دور المرأة في مجال الطهي والمأكولات.

وتعليقاً على مشاركاتها، قالت الشيف نينا ميتاير: "يسعدني أن أشارك في النسخة الأولى من معرض "سيراه آرابيا 2024" في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى التعاون مع "كيري بروفيشنال"، العلامة التجارية التي تجسد قيم الابتكار والتميّز في عالم الطهي". وأضافت: "يشكل هذا الحدث فرصة مثالية لإجراء النقاشات الهادفة وتبادل وجهات النظر الملهمة والتي تساهم في الإرتقاء بمشهد الطهي إلى آفاق جديدة. ويسعدني مقابلة الطهاة الشباب وتسليط الضوء على الدور الحيوي للمرأة في هذا المجال. وأنا على ثقة من نجاحنا في إلهام الجيل المستقبلي من خلال هذا التعاون والاستمرار في دفع حدود التميز في الطهي عبر هذا القطاع الحيوي والمتطور".

وإضافة إلى الاحتفال بمشاركة الشيف نينا، ستطلق "كيري بروفيشنال" عبوة جبن كيري بروفيشنال الجديدة الطري والقابل للدهن بوزن 1.15 كجم. صمم هذا المنتج على نحو هادف لتلبية أرقى معايير الطهاة المحترفين على مستوى العالم، وذلك عبر ضمان الجودة الكاملة للقشدة الطازجة والحليب بقوام أكثر طراوة لتحضير وصفات حلوة ومالحة باردة، مثل "تارت المشروم" و"حلوى الموس" الشهية من كيري بروفيشنال. وتحافظ العبوة البيضاوية العملية ذات الإغلاق المحكم والقابلة للتخزين على نضارة الجبن مع تقليل الهدر ما يرتقي بمستويات الجودة والراحة في المطابخ الاحترافية.

وسيحظى المشاركون في الأول من أكتوبر بفرصة اكتشاف مجموعة متنوعة من الأطباق اللذيذة التي يمكن تحضيرها باستخدام جبن كيري بروفيشينال، ومن ضمنها طبق حلوى "لا ديليكات غورمانديز" الفاخر الذي ستقدمه الشيف نينا ميتاير خلال ورشتها، والذي يسلط الضوء على التنوع والجودة الممتازة التي تتمتع بها منتجات "كيري بروفيشينال".

وتعليقاً على الحدث، قال غارو ماتوسيان، المدير العام لمجموعة "بيل" لمنطقة الشرق الأوسط: "تنتمي "كيري بروفيشنال" إلى عائلة مجموعة بيل، وتُعد مشاركتها التاريخية في النسخة الأولى من معرض "سيراه آرابيا 2024" لأول مرة على الإطلاق في المملكة العربية السعودية، خطوة استراتيجية تتماشى مع رؤيتنا للاستثمار والنمو في هذا السوق الحيوي. ونتطلع قدماً لاكتشاف ما ستقدمه مجموعة كيري بروفيشينال في هذا الحدث العالمي الضخم والمتميّز. ويعتبر هذا الإطلاق شهادة على التزامنا الثابت بشعار "الخير من أجل الجميع" لتوفير منتجات عالية الجودة تتطور على نحو متوافق مع تنامي احتياجات الطهاة حول العالم. ونؤكد التزامنا بتعزيز الابتكار والتميّز، ونؤمن بأهمية مشاركتنا في هذا المعرض والاستثمار في الفرص الاستثنائية التي يوفرها لتوسيع نطاق أعمالنا، والمساهمة في دفع مسار النمو والتقدم الذي يشهده عالم الطهي، وضمان تلبية الاحتياجات المتطورة للطهاة في المملكة".

كما تفخر "كيري بروفيشنال" بالإعلان عن رعايتها لـفعاليات "سيراه آرابيا" لمدة ثلاث سنوات متتالية، بدءاً من هذا الحدث الافتتاحي. وتعزز هذه الرعاية التزام العلامة بدعم مجتمع الطهي العالمي، وتفانيها في تحقيق التميز.

لا تفوتوا هذه الفرصة الفريدة لتكونوا جزءاً من أول نسخة تاريخية من "سيراه" في السعودية. تفاعلوا مع خبراء الطهي، اكتشفوا المنتجات المبتكرة، واحتفلوا بإرث كيري بروفيشنال في التميز. نتطلع لرؤيتكم هناك!

وتدعوكم "كيري بروفيشنال" للاستفادة من هذه الفرصة الفريدة، والمشاركة في صنع التاريخ عبر حضور فعاليات النسخة الافتتاحية لمعرض "سيراه آرابيا 2024" في المملكة العربية السعودية. استعدوا للتواصل مع أشهر خبراء الطهي العالميين واستكشاف المنتجات المبتكرة والاحتفال بإرث "كيري بروفيشينال" المتميّز، متطلعين للتواصل معكم خلال فعاليات المعرض!

نبذة عن مجموعة بيل:

تعتبر مجموعة بيل من الشركات الشهيرة في مجال إنتاج الوجبات الخفيفة الصحية من الفاكهة ومنتجات الألبان والوجبات النباتية في العالم، وهي واحدة من الشركات العالمية الرائدة في مجال إنتاج الجبن المعتمد. وتشمل محفظتها عدد من العلامات الرئيسية ومن ضمنها "لافاش كيري®" و"كيري®" و"بيبي بل®" و"بورسين®" و"نوريش®" و"بوم بوتس®" و "جوجو سكويز®"، بالإضافة إلى نحو 30 علامة تجارية محلية. ساهمت هذه العلامات في تحقيق مبيعات بقيمة 3.645 مليون يورو عام 2023، وتضم فرق عملها المختلفة نحو 10,902 موظفًا في 51 فرع حول العالم، يساهمون على نحو حيوي في تنفيذ مهمة المجموعة لتوفير الأغذية الصحية والمسؤولة للجميع. ويتم إعداد منتجات مجموعة بيل في 30 موقعاً للإنتاج حول العالم، بينما يتم توزيعها في حوالي 120 دولة.

نبذة عن كيري:

كيري هي إحدى العلامات التجارية الرائدة التابعة لمجموعة بيل في الشرق الأوسط وتعتبر واحدة من أكثر مصنعي الأجبان مبيعًا على الصعيدين الإقليمي والدولي. ونجحت كيري على مدار نحو 50 عاماً من العمل في الشرق الأوسط من ابتكار لحظات عائلية يومية رائعة من خلال نهجها الذي يرتكز على فلسفة الطيبة والاعتناء بجميع أفراد العائلة. ومنذ عام 1972، قدمت العلامة التجارية منتجات متميزة ووصفات لذيذة تلبي جميع الأذواق ومتطلبات الصحة. وهل تعلم أن مليار حصة مربعة من منتجات كيري يتم استهلاكها سنوياً في جميع أنحاء المنطقة؟ إذا تم وضع مليار حصة مربعة من منتجات كيري بجانب بعضها البعض، فستغطي ما يقرب من 40 ألف كيلومتر - بنفس حجم محيط كوكب الأرض! وبفضل تركيبتها الكريمية وطعمها اللذيذ والشهي، تجعل جبنة كيري الأيام أكثر متعة. ومن خلال إسعاد المستهلكين والعائلات، تواصل كيري ترسيخ مكانتها كعلامة تجارية إقليمية رائدة في صناعة الأجبان الكريمية.

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