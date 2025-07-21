أطلقت "مكارم"، إحدى العلامات الفندقية السعودية الرائدة التابعة لشركة "طيبة"، حزمةً جديدةً من معايير الجودة والتشغيل الفندقية بالشراكة الاستراتيجية مع اتحاد خبراء الضيافة العالمية "أتش أس بي"، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية وتقديم تجربة ضيافة استثنائية عبر جميع فنادق مكارم.

وجاء إطلاق معايير الجودة والتشغيل الفندقية عبر شراكة استراتيجية ناجحة بين فنادق "مكارم" واتحاد خبراء الضيافة العالمية " أتش أس بي" التي تعد مرجعًا عالميًا في مجال الاستشارات العملية والخدمات الاستشارية المتخصصة في قطاع الفنادق والمنتجعات والمطاعم لأكثر من 20 عامًا، وتمتد أعمالها وخدماتها عبر 5 قارات، وتتمتع بنخبة من الخبراء العالميين في جميع مجالات قطاع الضيافة، وتمكن الشركات العاملة في القطاع من فهم التحديات المعقدة لتطوير وتشغيل أعمال الضيافة.

وقال حسان أحدب الرئيس التنفيذي لتشغيل قطاع الضيافة بشركة "طيبة"، "إن تطبيق معايير الجودة والتشغيل الفندقية يأتي ضمن استراتيجية فنادق "مكارم" لترسيخ مكانتها الرائدة في قطاع الضيافة الروحانية بالمملكة، وفي إطار التزام شركة "طيبة" بتعزيز مقومات قطاع الضيافة السعودي من خلال تطبيق أحدث المعايير والممارسات العالمية في تشغيل وإدارة المنشآت والمرافق الفندقية بالمملكة".

وشملت معايير الجودة والتشغيل الفندقية الجديدة إعادة تطوير شاملة لأكثر من 400 معيار تشغيلي قياسي، تغطي جميع الأقسام التشغيلية والإدارية، تمت مواءمتها مع رؤية فنادق "مكارم" والقيم الخمسة الأساسية التي تمثل هويتها وفق نموذج جودة الخدمة (SERVQUAL) وهي: جودة المرافق والمظهر العام، الاعتمادية، سرعة الاستجابة، الأمان والثقة، والتعاطف.

فيما يخص جودة المرافق والمظهر العام، تحرص "مكارم" على صيانة مرافقها والمحافظة على بيئة تعزز الطابع الروحاني. وبالنسبة للاعتمادية، تُعنى "مكارم" بتقديم خدمات دقيقة ومتسقة تُلبي توقعات الضيوف. وتبرز "سرعة الاستجابة" في التعامل الفوري مع الطلبات، خاصة خلال أوقات الذروة. أما "الثقة والأمان" فتتجلى في كفاءة الموظفين والتزامهم بإجراءات السلامة. وأخيرًا، يُجسد "التعاطف" التزام "مكارم" بتقديم خدمة إنسانية تراعي احتياجات الضيوف الثقافية والدينية.

كما تمت مراجعة متعمقة لمعايير الضيافة لضمان تطبيقها في الممارسات التشغيلية الحالية وتجسيدها لهوية "مكارم" الجديدة. وشملت عملية المواءمة عناصر عدة، منها إحداث التكامل والدمج بين قيم فنادق مكارم، إضافة إلى إدخال مفهوم "الوصاية في خدمات الضيوف" ضمن المفاهيم والمصطلحات الخاصة بتعريف المعايير.

وأوضح الأحدب أن معايير الجودة والتشغيل الفندقية الجديدة التي تعكس قيم فنادق "مكارم" اعتمدت كركيزة أساسية في عدة مجالات، وأهمها تقديم تجربة مميزة لضيوف الرحمن وتعزيز التدريب والاستيعاب المؤسسي، وتعزيز تجربة الضيف، ودعم الثقافة التنظيمية وتوحيد الهوية عبر منشآت مكارم، وذلك في إطار عمل نموذجي لإجراءات التشغيل، يمكّن "خبراء الضيافة في فنادق مكارم" من تقديم تجربة ضيافة متميزة بثقة ووضوح وثبات.

وأكد الأحدب أن التعاون مع " إتش أس بي" وخاصة مع التطبيق الرقمي لطاقم خدمات التشغيل والإدارات سوف ينعكس على مرونة الاستخدام، ووضوح المصطلحات المؤسسية لضمان توحيد المفردات والألفاظ المستخدمة في خدمة النزلاء والضيوف. كما أطلقنا أيضًا برنامج التقييم الميداني التعاوني لتعزيز التكامل بين جميع الأقسام وخاصة الاستقبال، والإقامة، والطعام، والشراب.

وتُعد هذه الإجراءات مرجعًا تدريبيًا موحدًا يثري برامج التأهيل والتدريب، خاصة للموظفين، حيث تتضمن خطوات عمل واضحة ومعايير خدمة وسلوكيات مهنية محددة، ما يسهم في تقليص وقت التعلم وزيادة سرعة الوصول إلى الكفاءة التشغيلية. وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة خلال مواسم الذروة مثل الحج ورمضان والمواسم العادية، حيث تتطلب الخدمة سرعة، واحترافية، واستجابة دقيقة لاحتياجات الضيوف.

وإلى جانب تحسين العمليات التشغيلية، تعمل الإجراءات الجديدة كأداة لتوحيد الهوية المؤسسية وتجسيد قيم العلامة التجارية. حيث تضمن التميز في تجربة الضيافة في مختلف الأقسام مثل الاستقبال، وخدمات الغرف، وخدمات الطعام والشراب، ما يُعزز من تماسك العلامة، ويُرسخ ثقة العملاء، ويُسهم في تحقيق نمو مستدام يساهم في خطة توسّع فنادق "مكارم" المستقبلية أو التوجه نحو منح الامتيازات التشغيلية.

عن "مكارم"

"تعد فنادق مكارم التي بدأت خبرتها في التشغيل الفندقي من عام 1983 علامة فندقية سعودية رائدة في قطاع الضيافة الروحانية التي توفر نموذجًا فريدًا من نوعه في خدمات الضيافة يستند إلى قيمتي الإيمان والأصالة.

ومنذ انطلاق أعمالها كأول فندق خمس نجوم في العاصمة المقدسة مكة المكرمة يستهدف إثراء تجارب الضيافة والإقامة لدى ضيوف الرحمن أثناء موسمي الحج والعمرة، تلتزم مكارم بتلبية الاحتياجات الروحانية لضيوفها وفق قيم وأصول الضيافة السعودية الأصيلة.

اليومَ، وانطلاقًا من مكانتها كأحد أبرز العلامات التجارية التي تمتلكها شركة طيبة في قطاع الضيافة، تواصل مكارم مسيرة التطور من خلال توفير ملذات روحانية للإقامة والضيافة تتجاوز الأنماط التقليدية، وتتوافر فيها مساحات للعبادة والسكينة في كافة مرافقها، مع توفير مفاهيم مبتكرة وخدمات مخصصة وتجارب نوعية مصممة لتناسب الاحتياجات والأذواق العصرية للضيوف.

واستنادًا إلى جذورها المتأصلة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، تلتزم مكارم بالمساهمة الإيجابية في تعزيز النسيج المجتمعي والأثر الاقتصادي للمدينتين المقدستين عبر دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030."

عن "طيبة ":

تأسست شركة طيبة، الشركة السعودية الرائدة في قطاع الضيافة، في العام 1988، وتتمتع بسمعة عريقة في قطاع الفنادق وإدارة الممتلكات والمرافق والتطوير العقاري وإدارة الأصول، ولديها محفظة متنوعة من المشاريع تضم أكثر من 39 منشأة، تشمل فنادق ومجمعات ومراكز تجارية، بإجمالي أكثر من 7,700 مفتاح وأكثر من 8 عقارات إضافية قيد التطوير. وفي العام 2024، حققت الشركة إحدى أهم توسعاتها الاستراتيجية، بعد إتمام عملية الاستحواذ على شركة دور للضيافة، كبرى شركات الضيافة والتطوير وإدارة العقارات في المملكة العربية السعودية. وهو ما أسهم في ترسيخ حضور علامة طيبة في معظم مناطق المملكة، وبخاصة في المدن المقدسة.

تلتزم طيبة بتقديم خيارات استثنائية للضيافة والإقامة عبر مجموعتها من العلامات التجارية السعودية المتخصصة في هذا المجال. ويشمل ذلك فنادق مكارم، نور من مكارم، ومجتمعات دور. كما أنَّ شراكتها مع كبرى شركات الفنادق في العالم مثل ماريوت الدولية و فنادق ومنتجعات IHGوهيلتون العالمية، وفنادق أكور تعزز قدرتها على تقديم وتطوير مجموعةٍ واسعة من خدمات الضيافة والإقامة المتميزة التي تناسب كل فئات الضيوف.

-انتهى-

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