HSBC يطلق منصة عالمية لتداول الثروات في دولة الإمارات العربية المتحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك HSBC عن إطلاق منصة WorldTrader في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي منصة رقمية للاستثمار والتداول توفر للعملاء إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الأوراق المالية على المستوى الدولي.

وستمنح منصة WorldTrader لعملاء إدارة الثروات والخدمات المصرفية الشخصية (WPB) لدى HSBC إمكانية الوصول لما يصل إلى 80 في المائة من القيمة السوقية لأسواق الأسهم العالمية للتداول بالأسهم وصناديق الاستثمار (ETFs) والسندات القابلة للتداول، والاستثمار في صناديق الاستثمار المشتركة ومنتجات الدخل الثابت، باستخدام إما تطبيق HSBC للهاتف المتحرك أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة أول سوق في شبكة HSBC العالمية تقوم بإطلاق منصة WorldTrader، ومن المقرر أن تتبعها أسواق مختارة في آسيا والشرق الأوسط.

ويمكن للعملاء فتح حسابات استثمارية من خلال التطبيق، دون الحاجة إلى زيارة أحد الفروع، والوصول إلى أموالهم لدى HSBC لبدء التداول على منصة WorldTrader عن طريق الهاتف المتحرك أو عبر اجهزة الحاسوب في مكاتبهم.

وقال محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الشرق الأوسط في دولة الإمارات العربية المتحدة: "تعمل منصتنا الجديدة لتداول الثروات على تمكين عملائنا من خلال توفير إمكانية الوصول السلس إلى الأسهم وصناديق الاستثمار والسندات القابلة للتداول عبر أسواق رأس المال الدولية، ما يضمن حصولهم على الأدوات التي يحتاجونها لتعزيز وإدارة محفظة ثروات عالمية حقيقية. وتحظى دولة الإمارات العربية المتحدة بأهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة لبنك HSBC، وتعتبر منصة WorldTrader إحدى المجالات العديدة التي نستثمر بها في إمكانات الثروة الرقمية لدينا لخدمة الاحتياجات المتطورة لعملائنا الأثرياء ذوي التوجه العالمي بشكل أفضل."

هذا وقد كشفت نتائج استطلاع HSBC للمستثمرين الأثرياء لعام 2024، وهي دراسة استقصائية عالمية تستطلع توجهات المستثمرين وأولوياتهم عبر 11 سوقاً استثمارياً عالمياً، أن أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع (55%) في دولة الإمارات العربية المتحدة يخططون لزيادة استثماراتهم في الخارج.

وتغطي شبكة منصة WorldTrader الواسعة 77 سوقاً للبورصة عبر 25 سوقاً وتقوم بتنفيذ طلبات العملاء المتزايدة على الاستثمارات الدولية بشكل مباشر.

وقال دينيش شارما، الرئيس الإقليمي لإدارة الثروات والخدمات المصرفية الشخصية (WPB) لمناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى HSBC: "نقوم بالتحول الرقمي على نطاق واسع لتوفير أفضل الحلول لإدارة الثروات ضمن فئتها لعملائنا لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم الاستثمارية. ولقد كانت البساطة والتطور في تجربة المستخدم والوصول إلى أسواق البورصة العالمية والأمان كلها من ضمن الأولويات القصوى لعملائنا عند اختيار منصة الاستثمار، ولقد تم تصميم منصة WorldTrader لتلبية هذه المتطلبات. ونرى أن هناك طلباً قوياً على خدمات إدارة الثروات الدولية في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أن الكفاءة الرقمية المتزايدة للعملاء هنا تجعلها نقطة انطلاق مثالية لمنصة WorldTrader."

هذا وتوفر المنصة الأمن وسهولة الاستخدام للمستثمرين الجدد والمتمرسين لإدارة استثماراتهم بشكل مباشر عبر أسواق متعددة. كما توفر لهم أيضاً بيانات السوق الحديثة والأخبار وتحليلات الخبراء مجاناً.

وأضاف شارما: "تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة واحدةً من أكبر خمس أسواق للثروات والخدمات المصرفية الشخصية بالنسبة لبنك HSBC على مستوى العالم، كما أن إطلاق منصة WorldTrader هنا أولاً يعزز أهمية دولة الإمارات العربية المتحدة في نمو مكانتنا وتميزنا في مجال إدارة الثروات على المستوى الدولي."

وتتميز منصة HSBC WorldTrader بكونها نظام رقمي بالكامل ومدعوم من Interactive Brokers، وهي شركة رائدة ومعروفة في مجال التداول الإلكتروني وتوفر خدماتها حالياً إلى 2.5 مليون عميل نشط في جميع أنحاء العالم. كما توفر شركة Interactive Brokers إمكانية التنفيذ الآلي لمعاملات التداول وحفظ الأوراق المالية والسلع والعملات الأجنبية على مدار الساعة، من خلال منصة واحدة موحدة للمستثمرين في جميع أنحاء العالم.

حول بنك إتش إس بي سي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا

يعتبر بنك إتش إس بي سي من أكبر البنوك الدولية وأوسعها انتشاراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا من خلال وجوده في تسع بلدان عبر كافة أنحاء المنطقة وهي الجزائر والبحرين ومصر والكويت وسلطنة عُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وفي المملكة العربية السعودية، يعتبر إتش إس بي سي مساهماً بنسبة 31٪ في البنك السعودي الأول (ساب) ومساهماً بنسبة 51٪ في بنك إتش إس بي سي السعودي العربي للخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة. وبلغت قيمة الأصول المدارة لبنك HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا 69 مليار دولار أمريكي حتى 31 ديسمبر 2023.

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