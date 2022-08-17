أعلن بنك HSBC عن تعيين جوليان وينتزل رئيساً للخدمات المصرفية العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا. وبعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية، سيتولى جوليان مهام منصبه في دبي اعتباراً من 18 سبتمبر 2022.

هذا وسينتقل جوليان من لندن حيث يشغل حالياً منصب رئيس الخدمات المصرفية العالمية لمجموعة HSBC في المملكة المتحدة ودول أوروبا. وهو يتمتع بخبرة تزيد عن 25 عاماً في مجال الأعمال المصرفية عبر خدمات تغطية العملاء وأسواق رأس المال والاستشارات.

وتعليقاً على هذا التعيين، قال ستيفن موس، المدير التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا لدى بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود: “يتمتع جوليان بخبرة واسعة في تقديم الخدمات المتميزة للعملاء في جميع أنحاء العالم وفي قيادة فرق العمل ذات الأداء العالي. وسيكون انضمامه لبنك HSBC الشرق الأوسط المحدود قيمة إضافية كبيرة لفريق القيادة العليا لدينا في وقت نواصل فيه العمل على تنفيذ استراتيجية نمو مجموعتنا في هذه المنطقة ذات الأهمية الكبيرة."

وتعليقاً على دوره الجديد، قال جوليان: "لقد أظهرت نجاحات فريق الخدمات المصرفية العالمية لدينا في المنطقة الريادة التي حققها HSBC في مجالات التمويل المستدام بالإضافة إلى تأكيد مكانتنا بأننا البنك الاستثماري الذي يختاره عملائنا الدوليين. وبفضل الجهود التي يبذلها موظفينا الاستثنائيون وشبكتنا العالمية الواسعة والمتميزة، تمكنّا من مساعدة العملاء في المنطقة على جمع أكثر من 19 مليار دولار أمريكي من المستثمرين العالميين في العام الماضي، وهذا ما جعلنا نواصل ريادتنا في أسواق رأس المال العالمية. ولقد حان الوقت الآن لـبنك HSBC ولعملائنا في منطقة الشرق الأوسط الاستفادة من هذه الفرص لتحقيق المزيد من النمو والازدهار."

وتجدر الإشارة ألى أن جوليان سيحل مكان غاريث توماس، الذي سيتولى منصب رئيس إدارة المخاطر للبنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا.

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حول HSBC في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا

يعتبر بنك HSBC من أكبر المؤسسات المصرفية العالمية وأوسعها تمثيلاً وانتشاراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا من خلال وجوده في تسع بلدان عبر كافة أنحاء المنطقة وهي الجزائر والبحرين ومصر والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وفي المملكة العربية السعودية، يعتبر HSBC مساهماً بنسبة 31٪ في البنك السعودي البريطاني (ساب) ومساهماً بنسبة 51٪ في بنك HSBC السعودي العربي للخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة. وفي 31 ديسمبر 2021، وصلت قيمة أصول البنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا إلى 71 مليار دولار أمريكي.

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