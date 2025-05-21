القاهرة، في خطوة بارزة تعكس التزامها الراسخ بتحقيق الاستدامة وتعزيز ممارساتها البيئية، أعلنت بيتي – إحدى شركات المراعي – عن توقيع اتفاقية تسهيلات جديدة مع بنك HSBC للحصول على قرض مرتبط بالاستدامة بقيمة 1.8 مليار جنيه مصري. أقيمت مراسم التوقيع الرسمية بمقر بنك HSBC، وذلك بحضور السيد كريس عبود، المدير العام لشركة بيتي – إحدى شركات المراعي، والسيد تود ويلكوكس، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك إتش إس بي سي مصر ممثلًا عن البنك.

تشمل شروط القرض عدة مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) مرتبطة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) ستخضع للتحقق المستقل. وتتضمن هذه المؤشرات خفض الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة بنسبة 12.3% بحلول عام 2026 (مقارنةً بعام 2023)، وتخفيض كثافة إستخدام المياه بنسبة 9.1% (مقارنةً بعام 2023) وكذلك تخفيض 55% من النفايات التى يتم التخلص منها بالدفن في الأرض وذلك ضمن خطة الشركة للإستدامة 2023 – 2027 والتى تتضمن خطط طموحة لتحسين تأثير نشاطات الشركة على البيئة للوصول إلي إنبعاثات صفرية.

تؤكد هذه الخطوة البارزة التزام شركة بيتي – إحدى شركات المراعي بالاستدامة، وتقدم البنك دعمه لشركة بيتي وغيرها من الشركات المصرية في مسيرتها نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية. كما تعزز هذالأتفاقية جهود بيتي لتحسين استدامة عملياتها من خلال خفض بصمتها الكربونية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، والالتزام بأعلى معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية.

وفي هذا الإطار، صرّح السيد كريس عبود، المدير العام لشركة بيتي، قائلًا: "تمثل الاستدامة جوهر استراتيجيتنا في شركة بيتي، إحدى شركات المراعي. نحن ملتزمون بمبدأ "أداء أفضل كل يوم"، مسترشدين بتركيزنا على العناصر الثلاثة الأساسية: رعاية الإنسان، حماية البيئة، وتطوير منتجات آمنة. ونسعى جاهدين للحفاظ على التوازن البيئي من خلال تعظيم كفاءة استخدام الموارد، والسعي نحو التخلص التام من النفايات المدفونة، وتقليل بصمتنا الكربونية. كما نلتزم بدعم سلسلة القيمة بأكملها لتحقيق أهداف الاستدامة. هذا وقد نجحنا في توطين 67% من المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف التي نستخدمها، ومنذ عام 2022، قمنا بتحويل مسار 290 طنًا من النفايات البلاستيكية سنويًا بعيدًا عن الدفن، ما يعكس التزامنا بحلول إعادة التدوير وتقليل النفايات. وتُعد هذه المبادرات ركيزة أساسية في سعينا نحو تحقيق الاستدامة في جميع جوانب أعمالنا."

وأضاف مؤكدًا: "يعد هذا القرض خطوة محورية في تسريع جهودنا لتحقيق هذه الأهداف، حيث يمنحنا المرونة المالية اللازمة للاستثمار في حلول أكثر استدامة عبر عملياتنا التشغيلية بهدف خفض انبعاثاتنا الكربونية بنسبة 30% بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2019. ونثمن علاقتنا مع بنك HSBC، الذي يعد رائدًا عالميًا في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ويوفر حلولًا مالية مبتكرة تساعد الشركات على تحقيق طموحاتها البيئية بكفاءة واستدامة."

من جانبه، صرّح السيد تود ويلكوكس، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك إتش إس بي سي مصر ، قائلًا: "يمثل التمويل المستدام ركيزة أساسية لبناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة، ونحن فخورون بأن نكون البنك الاستراتيجي لشركة بيتي، إحدى شركات المراعي، في رحلتها نحو تحقيق أهدافها البيئية والاجتماعية. هذه الاتفاقية تعكس التزام HSBC الراسخ بتقديم حلول تمويلية مبتكرة تمكّن الشركات من تبني ممارسات أكثر استدامة، وتعزز تحولها نحو اقتصاد منخفض الكربون."

تسعى شركة بيتي – إحدى شركات المراعي – إلى تسريع استراتيجيتها للاستدامة من خلال مبادرات مبتكرة تهدف إلى تقليل تأثيرها البيئي وتعزيز كفاءتها التشغيلية. ويظهر التزام شركة بيتي جليًا من خلال تشغيلها لأكبر محطة طاقة شمسية متصلة بالشبكة في قطاع الأغذية والمشروبات في مصر، بقدرة 7.6 ميجاوات، ما يوفر تقريبا 30% من احتياجات المنشأة من الطاقة. علاوة على ذلك، أدى استثمار بقيمة 40 مليون جنيه مصري في أول محطة لخفض ضغط الغاز الصناعي بمحافظة البحيرة إلى تحويل سبع منشآت مجاورة من العمل بالسولار إلى الغاز الطبيعي، مما أسهم في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30%.

نبذة عن شركة بيتي:

تم تأسيس شركة بيتي – إحدى شركات المراعي ، عام 1998 كشركة متخصصة في تصنيع المواد الغذائية، وتعد شركة بيتي من الشركات الرائدة في قطاع المواد الغذائية في السوق المصري فهي واحدة من أكبر الشركات المنتجة والمصدرة للألبان والعصائر والزبادي في مصر التي توفر منتجاتها الرائدة من ألبان المراعي، وزبادي المراعي، والمراعي تريتس Almarai Treats، والمراعي يوجو Almarai Yogo ، وعصير المراعي، وكريمة المراعي، وجبنة المراعي بالإضافة إلى ألبان وعصائر بيتي.

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