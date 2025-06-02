أعلنت مؤسسة هونغ كونغ وشنغهاي المصرفية المحدودة، من خلال مكتبها في هونغ كونغ ("بنك HSBC هونغ كونغ")، عن توقيع مذكرات تفاهم مع شركتين صينيتين رائدتين: مجموعة PCI Technology المحدودة ("PCI") وشركة Meetsocial المحدودة ("Meetsocial Group"). وتهدف هذه الاتفاقيات إلى دعم الشركتين في توسيع وجودها في أسواق منطقة الشرق الأوسط الواعدة.

هذا وقد تم توقيع مذكرات التفاهم من قِبل جاستن تشان، مستشار الرئيسين التنفيذيين المشاركين لمناطق آسيا والشرق الأوسط لدى بنك HSBC، إلى جانب كبار المسؤولين التنفيذيين من الشركتين، بمن فيهم جياو تشن، الرئيس التنفيذي لمجموعة PCI Technology المحدودة، وتشنغانغ شين، الرئيس التنفيذي لشركة Meetsocial المحدودة، خلال زيارة وفد رفيع المستوى إلى كل من قطر والكويت.

ولقد جمعت الزيارة التي قادها جون لي، الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، بأكثر من 50 شركة من هونغ كونغ والبر الرئيسي الصيني، بما في ذلك بنك HSBC هونغ كونغ، وشركة PCI، ومجموعة Meetsocial.

وتعتبر مجموعة PCI Technology من الشركات المتخصصة في منتجات وخدمات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الصين، حيث تأسست في عام 1992 برسالة "المدينة المثالية"، وتقدم منتجات وحلولاً متكاملة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بدءاً من النظريات والخوارزميات الأساسية وصولاً إلى تطبيقات المدن، مع التركيز على حركة المرور المتكاملة في التجمعات الحضرية. وتهدف حلولها إلى التمكين من تحديث المدن العالمية وحوكمتها.

أما مجموعة Meetsocial فهي شركة رائدة في مجال الخدمات الرقمية وحلول التسويق العالمية. تأسست عام 2013، وتقوم بتوفير الدعم إلى أكثر من 100,000 شركة من البر الرئيسي الصيني، وهونغ كونغ، والشرق الأوسط، واليابان، وسنغافورة، والولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها، بما في ذلك العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية الخارجية، ومطوري الألعاب والتطبيقات. بالاستفادة من منصات رقمية عالمية مرموقة وتحليلات البيانات المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتهدف مجموعة Meetsocial إلى تمكين الشركات من الترويج لمنتجاتها وخدماتها عالمياً وتوسيع نطاق وصولها العالمي من خلال أكثر من 50 خدمة لإدارة موارد الوسائط الإعلامية العالمية والتسويق الخارجي وتكنولوجيا التسويق.

وسيستفيد بنك HSBC هونغ كونغ من خبرته المالية والسوقية الواسعة، بالإضافة إلى شبكته العالمية، لدعم الشركات الصينية في استكشاف أسواق منطقة الشرق الأوسط. ويسعى هذا التعاون إلى الاستفادة من الفرص الناشئة في منطقة الخليج، المدفوعة ببرامج التنويع الاقتصادي المستمرة، ومبادرات المدن الذكية الطموحة، وتنامي حجم التجارة المتبادلة والاستثمارات بين آسيا ومنطقة الشرق الأوسط. ووفقاً لأبحاث HSBC العالمية، فمن المتوقع أن ينمو حجم تجارة السلع بين آسيا والشرق الأوسط من 800 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 1.7 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2035.

وتعليقاً على ذلك، صرح جاستن تشان: "هناك محفزات قوية لتعميق التكامل الاقتصادي بين المناطق في ظل تزايد حالة عدم الاستقرار والاضطراب السائدة عالمياً. وتعكس مذكرات التفاهم هذه مدى التزامنا بتعزيز دور هونغ كونغ كمركز ربط عالمي ومركز مالي دولي رائد في آسيا. بفضل شبكة HSBC العالمية وخبرته المالية، فإننا نفخر بتمكين الشركات في هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين من التوسع في أسواق جديدة وحيوية."

ومن جانبه، قال عبد الحكيم مصطفوي، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC في قطر: "ترتكز العلاقة بين هونغ كونغ وقطر على أهداف مشتركة تتمثل في التنويع الاقتصادي والتعاون المالي. ومع قيام هونغ كونغ بتعزيز دورها كبوابة إلى آسيا، فإنها توفر للشركات والمستثمرين القطريين إمكانية وصول لا مثيل لها إلى الأسواق الإقليمية. وفي المقابل، فإن المنظور الديناميكي الحالي للنمو والاستثمار في قطر يوفر فرصاً كبيرة للتعاون في مجالات التمويل والبنية التحتية والابتكار. وبفضل تاريخ HSBC العريق الممتد على مدى 160 عاماً في هونغ كونغ، وتواجده في قطر منذ أكثر من 70 عاماً، بالإضافة إلى شبكتنا الدولية، فإننا في وضع جيد يتيح لنا إمكانية تحديد الفرص المتاحة لعملائنا لتنمية أعمالهم عبر هذا الممر الحيوي."

ويعتبر بنك HSBC أكبر مؤسسة مصرفية دولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، وتنتشر فروعه في تسع دول. ويعود تاريخه وجوده الراسخ في قطر والكويت إلى عامي 1954 و1942 على التوالي. ولقد تصدّر بنك HSBC تصنيفات بلومبرغ للشرق الأوسط لعام 2024 لأسواق الأسهم والسندات للسنة الرابعة على التوالي. كما قاد بنك HSBC نصف إجمالي صفقات الأسهم التي جُمعت في أسواق رأس المال بالمنطقة منذ عام 2021، وقدم الدعم لـ 90% من عمليات الاكتتاب للطرح العام الأولي الضخمة (بأكثر من مليار دولار أمريكي). وبفضل تاريخه العريق الممتد على مدى 160 عاماً في هونغ كونغ، وحضوره في منطقة الشرق الأوسط الممتد على مدى 130 عاماً، يتمتع بنك HSBC بمكانة فريدة تُمكّنه من دعم طموحات النمو الدولي لعملائنا في هذا المجال.

مؤسسة هونغ كونغ وشنغهاي المصرفية المحدودة

مؤسسة هونغ كونغ وشنغهاي المصرفية المحدودة هي العضو المؤسس لمجموعة HSBC. ويقوم HSBC بتقديم خدماته لعملائه حول العالم من خلال فروعه المنتشرة في 58 بلداً ومنطقة. وبلغ حجم أصولها 3,054 مليار دولار أمريكي في 31 مارس 2025، وتعتبر مجموعة HSBC واحدة من أكبر المؤسسات المصرفية والخدمات المالية في العالم.

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