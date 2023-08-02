المنامة: أعلن بنك HSBC عن تعيين جوزيف غريب رئيساً تنفيذياً جديداً له في البحرين ، وذلك اعتباراً من

1 سبتمبر 2023 . ويأتي جوزيف ليكون خلفاً لكريس راسل، الذي تقاعد بعد 18 عاماً من العمل لدى HSBC والتي أمضى السنوات الثلاث الأخيرة منها في البحرين.

ويتمتع جوزيف غريب بخبرة طويلة وواسعة في مجال الأعمال المصرفية لدى HSBC حيث انضم إلى المجموعة في كندا في عام 2006، ثم انتقل إلى منطقة الشرق الأوسط في عام 2012 حيث تولى مناصب قيادية لدى بنك HSBC في كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين - وكان آخرها توليه لمنصب رئيس الخدمات المصرفية للشركات في البحرين في عام 2022.

وقال ستيفن موس، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، مجموعة HSBC: "أتطلع قدماً إلى العمل مع جوزيف ودعمه لتحقيق المرحلة التالية من نمو أعمال بنك HSBC في البحرين والتركيز على تعزيز مكانتها كسوق ربط مهم في منطقة تتمتع ببرامج نمو طموحة ناجحة. وسيعتمد جوزيف في عمله على الأسس الراسخة التي وضعها كريس راسل الذي نجح في تحقيق نتائج استثنائية للعملاء في البحرين على مدى السنوات الثلاث الماضية."

وتعليقاً على تعيينه، قال جوزيف: "إنه لشرف كبير أن تتاح لي الفرصة للعمل كرئيس تنفيذي لبنك HSBC في البحرين وخدمة عملائنا في هذا السوق. ويمتد تاريخ وجود HSBC في البحرين إلى ما يقرب من 80 عاماً، وإني أتطلع إلى البناء على هذا الأساس القوي بدعم من فريقي المتمرس لنعمل معاً على تعزيز مكانة HSBC كبنك دولي رائد في المنطقة."

هذا ويقوم بنك HSBC، الذي بدأ بممارسة أعماله وعملياته في البحرين في عام 1944، بتقديم مجموعة كاملة من الخدمات والمنتجات المصرفية للعملاء من الأفراد والشركات والمؤسسات، بما في ذلك خدمات الأوراق المالية والحفظ الرائدة في السوق وتمويل التجارة وأنظمة الدفع العالمية.

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حول HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا

يعتبر بنك HSBC من أكبر المؤسسات المصرفية العالمية وأوسعها تمثيلاً وانتشاراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا من خلال وجوده في تسع بلدان عبر كافة أنحاء المنطقة وهي الجزائر والبحرين ومصر والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وفي المملكة العربية السعودية، يعتبر HSBC مساهماً بنسبة 31٪ في بنك الأول ومساهماً بنسبة 51٪ في بنك HSBC السعودي العربي للخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة. وفي 31 ديسمبر 2022، وصلت قيمة أصول البنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا إلى 71 مليار دولار أمريكي.