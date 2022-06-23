أبو ظبي: تمت الإشادة بنجاح إدراج عمليات الاكتتاب للطرح الأولي العام في الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي كمحفز اقتصادي إقليمي قوي في مؤتمر استضافه بنك HSBC مؤخرا بالتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) في لندن.

ولقد كان مؤتمر أسواق البورصة، الذي ضم متحدثين رئيسيين من جميع أنحاء المنطقة وبنك HSBC، جزءاً من أول حدث إقليمي استضافه بنك HSBC الشرق الأوسط لأسواق البورصة. وكان الهدف من هذا المؤتمر هو ربط أسواق البورصة مع المستثمرين الدوليين وصناع القرار في منطقة الشرق الأوسط وأصحاب المصالح من القطاعين العام والخاص.

وبالتعليق على ذلك، قال ستيفن موس، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا: "إن الإمكانات القوية والمتميزة التي نتمتع بها في مجال الخدمات المصرفية العالمية والأسواق العالمية في منطقة الشرق الأوسط هي التي مكنتنا من مساعدة عملائنا في المنطقة على جمع أكثر من 19 مليار دولار أمريكي من المستثمرين من جميع أنحاء العالم في عام 2021، ووضعتنا على رأس تصنيفات مؤشر بلومبيرج للأسهم والسندات في عام 2021."

وتضمنت الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر كلاً من التنويع الاقتصادي ونمو أسواق رأس المال والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والطلب العالمي على الطاقة.

وقال عبد الفتاح شرف، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الإمارات العربية المتحدة ورئيس إدارة الأعمال الدولية للشرق الأوسط: "يُوفر اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة مركزًا رئيسياً لأنشطة أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يتضح من الانتعاش الكبير الذي شهدته عمليات الاكتتاب العام والإدراج في الدولة خلال العام الماضي. لقد أظهر اقتصاد الإمارات مرونة في مواجهة التحديات العالمية المستمرة مما أسهم في ارتفاع الطلب من جانب المستثمرين الساعين إلى الوصول إلى تلك السوق الناشئة سريعة النمو. ونحن متحمسون للقيام بدور حيوي لتمكين المستثمرين العالميين من الوصول إلى الفرص المتاحة في الإمارات من خلال تنظيمنا لهذا الحدث".

من جانبه قال سعيد حمد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: "سجّلت أبوظبي و أسواق رأس المال المحلية مسيرة نمو متسارعة خلال العامين الماضيين، وباتت أكثر نضجاً و تنافسية وسيولةً. وقد لمسنا اهتماماً عالمياً وإقبالاً قوياً على المشاركة في سلسلة الاكتتابات الأولية والإدراجات الأخيرة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، الأمر الذي جعل السوق وإمارة أبوظبي في طليعة اهتمام المجتمع الاستثماري الدولي، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي يضعها المستثمرون الدوليون في أبوظبي باعتبارها وجهةً استثماريةً تزخر بسوق مالي متصاعد النمو بحجم سوق أبوظبي للأوراق المالية. ويمثّل نجاح حملتنا الترويجية في لندن تتويجاً للخطوات الثابتة التي قطعناها وجهودنا الحالية من أجل تطوير مجمل الخدمات والمنتجات في سوق رأس المال. ونحن على قناعة راسخة بأن تحقيق النموّ على الأجل الطويل وتحقيق طموحاتنا يكمُن في توطيد علاقتنا مع المؤسسات الاستثمارية الدولية والاستمرار في جذب رؤوس الأموال من جميع أنحاء العالم، ونحن فخورون بشراكتنا مع بنك ’إتش إس بي سي’ في تنظيم هذه الحملة الترويجية".

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حول HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا

يعتبر بنك HSBC من أكبر المؤسسات المصرفية العالمية وأوسعها تمثيلاً وانتشاراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا من خلال وجوده في تسع بلدان عبر كافة أنحاء المنطقة وهي الجزائر والبحرين ومصر والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وفي المملكة العربية السعودية، يعتبر HSBC مساهماً بنسبة 31٪ في البنك السعودي البريطاني (ساب) ومساهماً بنسبة 51٪ في بنك HSBC السعودي العربي للخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة. وفي 31 ديسمبر 2020، وصلت قيمة أصول البنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا إلى 71 مليار دولار أمريكي.

نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية:

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000، وبموجب هذا القانون فإن السوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي للأوراق المالية من مؤسسة عامة إلى شركة مساهمة عامة استناداً للقانون (8) من عام 2020. سوق أبوظبي للأوراق المالية تابع لـ "القابضة" (ADQ)، التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن الاقتصاد المتنوع في إمارة أبوظبي.

سوق أبوظبي للأوراق المالية هو سوق لتداول الأوراق المالية. بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات والصناديق المتداولة في البورصة وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية. سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقر مع مصادر متنوعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة "الاستعداد للخمسين". ترسم الخطة الوطنية مخطط التنمية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى بناء اقتصاد حيوي، مستدام، ومتنوع يساهم بشكل إيجابي في الانتقال إلى نموذج عالمي جديد للتنمية المستدامة.