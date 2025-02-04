الدوحة، قطر - أعلن «بنك إتش إس بي سي - HSBC» عن نقل مقرّ البنك الرئيسي بدولة قطر إلى «مشيرب قلب الدوحة»، حيث تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية، بعد قيام البنك بافتتاح فرعه للخدمات المصرفية الذكية في «مشيرب» غاليريا مول في عام 2020، والذي يخطط البنك من خلالها إلى دمج عملياته في واحدة من أهم المساحات تطوراً في الدولة.

وفي تعليقه على انتقال المقر الرئيسي لـ «بنك إتش إس بي سي - HSBC»، قال المهندس علي محمد الكواري، الرئيس التنفيذي لشركة مشيرب العقارية: "تعتبر هذه الخطوة التي قام بها بنك HSBC مؤشراً واضحاً على الأهمية المتزايدة لمشروع مشيرب قلب الدوحة كوجهة رئيسية للشركات العالمية. ونحن فخورون بما نقدمه في مشيرب قلب الدوحة من خدمات ذكية ومستدامة، قادرة على تلبية معايير أهم الشركات والمؤسسات إقليمياً ودولياً."

وأضاف الكواري قائلاً: "إن قرار «بنك إتش إس بي سي - HSBC»، بإنشاء مقره الرئيسي في منطقة مشيرب قلب الدوحة إنما هو تأييد قوي لرؤيتنا لمجتمع مستدام ومتطلع إلى المستقبل. فالمنطقة ليست مجرد مركز للأعمال وحسب، بل هي مكان يعكس مستقبل التنمية الحضرية في قطر".

ومن جانبه، أعرب عبد الحكيم مصطفوي، الرئيس التنفيذي لــ «بنك إتش إس بي سي - HSBC» في قطر، عن رأيه بشأن القرار: "إن انتقالنا إلى منطقة مشيرب قلب الدوحة، الذي يشكل قلب التوسع والازدهار الاقتصادي في قطر، يتماشى مع أهدافنا وقيمنا التجارية لفتح عالم من الفرص للنمو وتعزيز التجربة المصرفية لعملائنا. وتوفر منطقة مشيرب قلب الدوحة موقعاً مثالياً ضمن بيئة حديثة ومستدامة تدعم أهدافنا وقيمنا التجارية".

وفي هذا السياق، يواصل مشروع منطقة مشيرب قلب الدوحة ترسيخ مكانتها كمنطقة أعمال رائدة لجذب الشركات والمؤسسات الأجنبية. ويتكامل الموقع المتميز للمنطقة مع بنيتها التحتية الحديثة والتزامها بالاستدامة. وبهذه الخطوة، سينضم «بنك إتش إس بي سي - HSBC» إلى القائمة المتنامية من المؤسسات الكبرى التي تقوم بـتأسيس عملياتها في المنطقة.

وعلى صعيد متصل، أعلن المكتب الإعلامي الدولي لقطر مؤخراً عن انتقاله إلى المنطقة، مؤكداً بذلك مدى الأهمية المتزايدة لمنطقة مشيرب قلب الدوحة كمركز عالمي للأعمال والإعلام. وبالإضافة إلى ذلك، كشفت الخطوط الجوية القطرية أيضاً عن خططها لنقل مقرها العالمي إلى منطقة مشيرب قلب الدوحة في عام 2025، مما يعزز سمعة المنطقة كوجهة دولية رئيسية للشركات الكبرى.

ومن الجدير بالذكر، أن منطقة مشيرب قلب الدوحة لا تزال تعتبر إحدى الجهات الرائدة لحركة التنمية وريادة الأعمال في قطر وذلك بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية الحديثة وتصميمها المستدام، ومن المتوقع أن تلعب المنطقة دوراً رئيسياً في تشكيل مستقبل بيئة الأعمال في قطر.

نبذة عن مشيرب العقارية

مشيرب العقارية هي إحدى الشركات التابعة لمنظومة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والشركة الأولى في قطر المتخصصة في التطوير العقاري المستدام، وهي بذلك تسهم ليس فقط في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تنص عليها رؤية قطر الوطنية 2030 بل ودعم الأهداف والغايات التي تصبو إليها مؤسسة قطر.

تسعى مشيرب العقارية إلى تغيير نظرة الناس إلى الحياة في قلب المدن، وتحسين مستوى المعيشة من خلال حلول مبتكرة تشجّع على التفاعل الاجتماعي، واحترام الثقافة والتراث، وترسيخ العناية بالبيئة.

أنجزت مشيرب العقارية مشروعها الرائد "مشيرب قلب الدوحة" الذي يشكل واحدة من أكثر مناطق المدن ذكاءً واستدامة، إذ يعتمد أساليب جديدة في مجال تخطيط المدن تجمع بين الأساليب التقليديّة وبين التكنولوجيا العصريّة، وعلى نحو يراعي الاعتبارات البيئيّة والهويّة الثقافيّة. وجميع المباني إما حاصلة على الشهادة الذهبية أو البلاتينية في نظام ريادة تصميمات الطاقة والبيئة.

مشيرب قلب الدوحة هي مدينة متكاملة تجمع بين الوحدات السكنية الحديثة المفروشة بالكامل والمنشآت التجارية متعددة الاستخدامات التي تقدم مجموعة واسعة من خدمات البيع بالتجزئة والأعمال والخدمات التجارية والمنشآت الثقافية. وفي قلب مشيرب قلب الدوحة تقع متاحف مشيرب، وفندق ماندارين أورينتال، وفندق الوادي - إم غاليري من فنادق أكور وفندق بارك حياة، ومشيرب غاليريا، وبراحة مشيرب، وهي أكبر ساحة مشاة مغطاة في الهواء الطلق في المنطقة.

حول HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا

يعتبر بنك HSBC من أكبر المؤسسات المصرفية العالمية وأوسعها تمثيلاً وانتشاراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا من خلال وجوده في تسع بلدان عبر كافة أنحاء المنطقة وهي الجزائر والبحرين ومصر والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وفي المملكة العربية السعودية، يعتبر HSBC مساهماً بنسبة 31٪ في بنك الأول ومساهماً بنسبة 51٪ في بنك HSBC السعودي العربي للخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة.

وفي 31 ديسمبر 2023، وصلت قيمة أصول البنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا إلى 69 مليار دولار أمريكي.

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