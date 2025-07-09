التعيين يسهم في تعزيز سهولة التداول للمستثمرين في الأسواق المالية، ويعكس التزام الشركة بدعم منظومة الصناديق المتداولة في المنطقة

أبوظبي: أعلنت لونيت، شركة عالمية ومستقلة لإدارة الاستثمارات البديلة تتخذ من أبوظبي مقراً لها، اليوم عن إضافة بنك HSBC Bank UK ("HSBC") كمفوض معتمد لمجموعتين من صناديقها المتداولة، وهي مجموعة صناديق "يوستس"، ومجموعة الصناديق الخاضعة لتنظيم هيئة الأوراق المالية والسلع. وبذلك أصبح HSBC أول مفوض دولي معتمد ينضم إلى منصة صناديق المؤشرات المتداولة الخاصة بشركة لونيت، وسابع مفوض معتمد ضمن مجموعة الصناديق المتداولة.

وتسهم هذه الخطوة في تعزيز الشراكة بين لونيت وبنك HSBC الذي يعد أحد أكبر المؤسسات المصرفية والمالية في العالم ويقدم خدماته لأكثر من 40 مليون عميل. وباعتباره من أبرز المؤسسات المالية التي تسهم بتوفير السيولة الخاصة بصناديق المؤشرات المتداولة في الأسواق الدولية، سيكون لإضافة بنك HSBC كمفوض معتمد دور لافت في تعزيز جاذبية الصناديق المتداولة الخاصة بشركة لونيت وتمكين العملاء من التداول بسهولة. وسيسهم الحضور العالمي الذي يحظى به البنك في تعزيز الاستفادة من منتجات صناديق الاستثمار المتداولة لدى لونيت، ما يدعم استراتيجيتها لتوسيع وتنويع قاعدة المستثمرين في الأسواق المالية.

وبهذه المناسبة، قال شريف سالم، الشريك ومدير إدارة الأسواق المالية في شركة لونيت: "يسعدنا تعيين بنك HSBC بصفته أول مفوض دولي معتمد لدينا، في خطوة تندرج ضمن مساعينا لتوسيع وتعزيز مجموعة صناديق المؤشرات المتداولة الخاصة بنا في الأسواق المالية الإماراتية. ويعكس هذا التعيين التزامنا المستمر بتطوير منظومة الصناديق المتداولة في دولة الإمارات، وتعزيز القيمة التي نقدمها للمستثمرين في المنطقة والعالم من خلال إبرام شراكات مع مؤسسات عالمية رائدة".

بدوره، قال نَبِيل البلوشي، رئيس الأسواق وخدمات الأوراق المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لدى بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود: "إنّ تعييننا كأول مفوض دولي معتمد على منصة صناديق المؤشرات المتداولة التابعة لشركة لونيت يعكس قوة شراكتنا وطموحنا المشترك لتوسيع الوصول إلى الأسواق في الإمارات. هذا الإنجاز مع لونيت وسوق أبوظبي للأوراق المالية يؤكد التزام HSBC بدعم أسواق مالية متطورة ومتاحة، وتعزيز نمو منظومة صناديق المؤشرات المتداولة في دولة الإمارات".

وصرّح عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، قائلاً: "نهنئ شركة لونيت وبنك اتش.اس.بي.سي على شراكتهما الاستراتيجية، والتي تعزز الثقة العالمية بأسواق المال في دولة الإمارات من خلال توسيع نطاق الوصول إلى فرص استثمارية مبتكرة ومستدامة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في دعم النمو طويل الأجل في سوق أبوظبي للأوراق المالية خاصة مع وجود 16 صندوق استثماري متداول مدرج في السوق. وبذلك فإن هذه الشراكة تتوافق مع مساعينا لتوفير فرص استثمارية مستقبلية للمستثمرين، بما يدعم استمرار تطوير المشهد المالي الديناميكي والمتنوع في إمارة أبوظبي."

يشار إلى أن لونيت تعد شركة رائدة في قطاع صناديق المؤشرات المتداولة في المنطقة، حيث تقدم مجموعة متكاملة من الصناديق المتداولة والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي. وتتيح منتجات الشركة للأفراد والشركات إمكانية بناء محافظ استثمارية متنوعة وطويلة الأجل بسهولة وبتكاليف معقولة. وتضم مجموعة صناديق المؤشرات المتداولة المحلية والمتوافقة مع "يوستس" حالياً 18 صندوقاً للأسهم والدخل الثابت تسهّل على المستثمرين الاستثمار في عدد من الأسواق الناشئة والمتطورة.

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