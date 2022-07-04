مدينة الكويت: تمت الإشادة ببورصة الكويت من قبل المستثمرين الدوليين على نجاح استراتيجية النمو التي شهدت قفزة نوعية في صافي الأرباح لهذا العام، وذلك خلال مؤتمر استضافه بنك HSBC في لندن في وقت سابق من هذا الشهر. كما تمت الإشادة أيضاً بالنمو الذي شهدته باقي دول منطقة مجلس التعاون الخليجي والاعتراف بها كمركز إقليمي اقتصادي قوي لرؤوس الأموال بالنسبة للمنطقة وخارجها.

ولقد اعتبر هذا المؤتمر كأول حدث إقليمي استضافه بنك HSBC الشرق الأوسط بهدف ربط أسواق البورصة في كل من الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية مع المستثمرين الدوليين وصناع القرار في منطقة الشرق الأوسط وأصحاب المصالح من القطاعين العام والخاص.

وبالتعليق على ذلك، قال ستيفن موس، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا: "إن الإمكانات القوية والمتميزة التي نتمتع بها في مجال الخدمات المصرفية العالمية والأسواق العالمية في منطقة الشرق الأوسط هي التي مكنتنا من مساعدة عملائنا في المنطقة على جمع أكثر من 19 مليار دولار أمريكي من المستثمرين من جميع أنحاء العالم في عام 2021، ووضعتنا على رأس تصنيفات مؤشر بلومبيرج للأسهم والسندات في عام 2021."

وتضمنت المواضيع التي تمت مناقشتها على جدول أعمال المؤتمر كلاً من الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والطلب العالمي على الطاقة والتنويع الاقتصادي.

ومن جانبه، قال سامر العابد، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الكويت: "لقد ساهم القطاع الخاص في تطوير بنية تحتية موثوقة وسليمة لسوق رأس المال وزيادة مستويات السيولة النقدية هنا في الكويت، معززة بأفضل المعايير والممارسات الدولية. ويلعب بنك HSBC دوراً مهماً في تقديم منتجات وخدمات مبتكرة وكذلك جذب المستثمرين إلى هذه المنطقة من جميع أنحاء العالم."

ويعتبر بنك HSBC البنك الاستثماري الدولي الرائد في المنطقة ولقد قام بإطلاق خدمات الأوراق المالية في عام 2005. ويعمل فريق خدمات الأوراق المالية الكبير الذي يتمتع بالخبرة الواسعة في هذا المجال على توفير إمكانات وقدرات عالية المستوى للتنفيذ الآلي للمعاملات وخدمات الحفظ الأمين والمقاصة وخدمة إدارة الأصول.

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حول HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا

يعتبر بنك HSBC من أكبر المؤسسات المصرفية العالمية وأوسعها تمثيلاً وانتشاراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا من خلال وجوده في تسع بلدان عبر كافة أنحاء المنطقة وهي الجزائر والبحرين ومصر والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وفي المملكة العربية السعودية، يعتبر HSBC مساهماً بنسبة 31٪ في البنك السعودي البريطاني (ساب) ومساهماً بنسبة 51٪ في بنك HSBC السعودي العربي للخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة. وفي 31 ديسمبر 2020، وصلت قيمة أصول البنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا إلى 71 مليار دولار أمريكي.