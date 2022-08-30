البحرين هي الأحدث في السوق لمجموعة HSBC التي تقوم بالتحوّل إلى البطاقات المعاد تدويرها

سيؤدي هذا التحول إلى خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون العالمي بمقدار 161 طن سنوياً، وسيوفر 73 طن من استهلاك البلاستيك سنوياً



المنامة: أعلن بنك HSBC البحرين بأنه احدث لشركات ضمن برنامج مجموعة HSBC العالمي التي تقوم بطرح بطاقات الدفع المستدامة وإلغاء استخدام بطاقات البلاستيكية المصنعة من مادة الـ PVC بحلول نهاية عام 2026 والانتقال إلى بطاقات rPVC البلاستيكية المعاد تدويرها.

ويعتبر البرنامج، الذي يرى استخدام بطاقات الخصم والائتمان وبطاقات الشركات من HSBC البلاستيكية المستدامة المصنعة من مادة الـ rPVC، كجزءاً من استراتيجية البنك لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لعملياته وشبكة الامداد الخاصة به وتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2030 أو قبل ذلك.

وتأسيساً على الحجم الحالي للبطاقات الصادرة عن HSBC في العام (23 مليون بطاقة)، فإن الانتقال إلى بطاقات rPVC البلاستكية المعاد تدويرها سيؤدي إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 161 طن سنوياً. كما وستسهم في التقليل من النفايات البلاستيكية بمقدار 73 طن سنوياً، ما يعادل وزن ما يزيد عن 40 سيارة.

وقال علي خنجي، رئيس إدارة الثروات والخدمات المصرفية والخدمات المصرفية الخاصة العالمية لدى HSBC البحرين: "تأتي هذه الخطوة ضمن الخطوات الإيجابية التي يتخذها بنك HSBC البحرين من خلال توجه مجموعة HSBC نحو تحقيق هدف الحياد الكربوني لعملياتنا بحلول عام 2030، إذ يلعب القطاع الخاص دورا محورياً في خفض الانبعاثات الكربونية على المستوى العالمي ويتحتم علينا اتخاذ إجراءات الآن لبناء مستقبل مستدام.

وإن الانتقال إلى بطاقات rPVC البلاستيكية المعاد تدويرها يؤكد طموحات بنك HSBC العالمية والمحلية لبناء مستقبل مزدهر يتسم بالمرونة، وهو جزء من تحول البنك إلى أعمال تحقق هدف الحياد الكربوني. ففي البحرين، قمنا بتنفيذ عدد من المشاريع لدعم عملياتنا في مسيرتها الانتقالية، ومن ضمنها موقف السيارات المزود بألواح الطاقة الشمسية الذي يعتبر من أهم الأنجازات المتطورة التي قمنها بها. كما أننا نواصل الاستثمار في دعم المشاريع الصغيرة والكبيرة لتحقيق هذا الطموح بنجاح."

ولقد وجدت البحوث العالمية التي تم إجرائها لصالح HSBC من قبل Mintel بأن غالبية العملاء (77%) يتفقون بأن "شركات الخدمات المالية تقوم بدور هام في إيجاد مجتمع أكثر استدامة"، وفيما يخص مدى قبولهم لبطاقات الدفع المصنعة من مواد مستدامة، أظهر ما يزيد عن ثلثي العملاء (67%) مستويات مرتفعة من الاهتمام. كما كشفت دراسة عالمية منفصلة تم إجرائها لصالح IDEMIA من قبل Dentsu Data Labs بأن معظم الأشخاص المشاركين في الدراسة (92%) يؤمنون بضرورة إسهام بنوكهم بشكل فاعل في الحفاظ على كوكب الأرض، وأن الغالبية منهم (87%) يتوقعون من بنوكهم تقديم بطاقات صديقة للبيئة.

وقالت أماندا غوربولت- نائب المدير التنفيذي لإدارة المؤسسات المالية لدى IDEMIA: "تفخر IDEMIA بشراكتها العالمية طويلة الأمد مع HSBC وبدعمها لأهداف الاستدامة الخاصة بالبنك من خلال حلول الدفع الصديقة للبيئة GreenPay- وهي جزء من محفظة حلولنا المستدامة للمؤسسات المالية- إذ أننا نعتقد بأن البطاقات المصرفية يجب ألا تكون سبباً في تفاقم الأزمة البيئية في الأرض؛ ونحن نتطلع إلى العمل مع HSBC من خلال تحويل محفظة بطاقاته حول العالم إلى بطاقات rPVC البلاستيكية المعاد تدويرها. ومن شأن بطاقات rPVC، المصنعة من المواد المعاد تدويرها، أن تسهم في خفض حجم النفايات البلاستيكية بشكل كبير، وهي أحد المشاكل الملحة التي تواجه عالمنا الحديث. كما أن التحوّل إلى البلاستيك المعاد تدويره سيعمل أيضاً على توفير والحد من استهلاك الطاقة والنفط وسيقلل من الانبعاثات الكربونية، للمساعدة على تخفيف ظاهرة الاحتباس الحراري والحد من تلوث الهواء."

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حول HSBC في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا

يعتبر بنك HSBC من أكبر المؤسسات المصرفية العالمية وأوسعها تمثيلاً وانتشاراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا من خلال وجوده في تسع بلدان عبر كافة أنحاء المنطقة وهي الجزائر والبحرين ومصر والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وفي المملكة العربية السعودية، يعتبر HSBC مساهماً بنسبة 31٪ في البنك السعودي البريطاني (ساب) ومساهماً بنسبة 51٪ في بنك HSBC السعودي العربي للخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة. وفي 31 ديسمبر 2021، وصلت قيمة أصول البنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا إلى 71 مليار دولار أمريكي.

حول IDEMIA

IDEMIA هي الشركة الرائدة عالمياً في مجال الهوية المعززة. فهي توفر بيئة موثوقة تمكن المواطنين والمستهلكين من أداء نشاطاتهم اليومية الحيوية (مثل الدفع والاتصال والسفر)، من خلال الفضاء المادي والرقمي على حد سواء. وهي توفر ميزة الهوية المعززة للعملاء الدوليين من قطاعات المالية والاتصالات والهوية والأمن العام وإنترنت الأشياء. وهي توفر خدماتها إلى العملاء في 180 بلداً من خلال فريق مؤلف من 15000 موظفاً تقريباً حول العالم. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة: www.idemia.com.