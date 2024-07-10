البحرين: حصل بنك HSBC البحرين على جائزة أفضل أمين حفظ فرعي وأفضل مدير للصناديق الاستثمارية للأفراد مرة أخرى في حفل توزيع جوائز Asset Triple A للاستثمار المستدام لعام 2024.

وتعليقاً، قال جوزيف غريب، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC في البحرين: "إن حصولنا على هذا التكريم مرة أخرى في حفل توزيع جوائز Asset Triple A للاستثمار المستدام إنما يؤكد مدى التزام وخبرة فريقنا. فلقد كانت جهودهم في تقديم الخد م ات المتميزة والمنتجات المبتكرة أمراً محورياً في مساعدة عملائنا لإدارة محافظهم الاستثمارية بفعالية، خاصةً في هذا السوق سريع التطور."

وتهدف جوائز Asset Triple A للاستثمار المستدام للمستثمرين من المؤسسات وصناديق الاستثمار القابلة للتداول ومزودي خدمات إدارة الأصول، إلى تقدير التميز في دمج الممارسات المستدامة ضمن الاستراتيجيات الاستثمارية. كما تؤكد هذه الجوائز على الابتكار والقيادة في تطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسساتية، مما يسلط الضوء على التزام هذا القطاع من الأعمال بالاستثمار المسؤول وخلق القيمة على المدى الطويل.

وقالت مالتي جافيري، رئيس خدمات الأوراق المالية لدى بنك HSBC البحرين: «الغاية من جوائز Asset Triple A هي تكريم أولئك البارزين والمتميزين الذين تفوقوا في مجال تخصص أعمالهم، كما أنها تعترف بالدور الرائد الذي يلعبه فريق خدمات الأوراق المالية لدى HSBC لدينا في تقديم الخبرة، وهي شهادة على ثقة عملائنا بنا والتزامنا الثابت بالحفاظ على المعايير العالية.

هذا ويتمتع بنك HSBC بتاريخ طويل في مجال خدمات الحفظ الرائدة في البحرين. ومن خلال التعاون الوثيق مع أصحاب المصالح في السوق، كان لبنك HSBC البحرين دوراً فعالاً في إطلاق المبادرات التي تعزز أفضل الممارسات في مجال التمويل المستدام. ومن الجدير بالذكر أنه من خلال الشراكة مع بنك HSBC، أصدرت بورصة البحرين تقريراً حول القيادة الفكرية بعنوان "تطور منظور معايير الحوكمة البيئية والاجتماعي والمؤسساتية وأسواق رأس المال"، مما يعزز التزامها بمبادئ مبادرة منظمة الأمم المتحدة لأسواق الأوراق المالية المستدامة.

حول بنك إتش إس بي سي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا

يعتبر بنك إتش إس بي سي من أكبر البنوك الدولية وأوسعها انتشاراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا من خلال وجوده في تسع بلدان عبر كافة أنحاء المنطقة وهي الجزائر والبحرين ومصر والكويت وسلطنة عُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وفي المملكة العربية السعودية، يعتبر إتش إس بي سي مساهماً بنسبة 31% في البنك السعودي الأول (ساب) ومساهماً بنسبة 51٪ في بنك إتش إس بي سي السعودي العربي للخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة.

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