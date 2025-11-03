لطالما كان بنك HSBC شريكاً مالياً لشركة طيران الإمارات منذ بداية تأسيس شركة الطيران قبل 40 عاماً

دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلن بنك HSBC عن تكليفه بتمويل شراء ست طائرات من طراز إيرباص A350-900 لشركة طيران الإمارات من خلال عقد تشغيل ياباني مع خيار الشراء ("JOLCO")، إذ تم حتى هذه اللحظة تمويل خمس منها ويجري العمل على استكمال تمويل الأخيرة، لتعود بذلك الناقلة إلى سوق التأجير التشغيلي الياباني بعد مرور ست سنوات، وتأكيداً على خبرة HSBC في برامج تمويل الأصول.

وتأتي هذه الصفقة بأسعار جيدة وشروط فعّالة، مع إتاحة الفرصة لشركة طيران الإمارات لتنويع مصادر تمويلها وقاعدة سيولتها النقدية بما يتجاوز مصادر التمويل التقليدية. كما تعكس قدرة HSBC على ربط رأس المال العالمي بالطموح الإقليمي، مع الاعتماد على شراكة موثوقة تمتد لأربعين عاماً منذ بداية تأسيس الناقلة الجوية الإماراتية.

وبهذه المناسبة، استقبل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، جورج الحدّاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة HSBC القابضة، للاحتفال بهذه الصفقة التي تقوم على أساس علاقة شراكة ونمو مشترك امتدت لأكثر من أربعين عاماً. وحضر اللقاء كلاً من سمير عساف، رئيس مجلس إدارة HSBC الشرق الأوسط القابضة (HMEH) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، والمستشار الأول لمجموعة HSBC، وعبد الفتاح شرف، رئيس مجلس إدارة بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود (HBME)، وسليم كيرفنجه، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، ومحمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC في الإمارات العربية المتحدة، وشيخة المرّي، رئيس الخدمات المصرفية لبنك HSBC في الإمارات العربية المتحدة.بينما حضر من مجموعة الإمارات كلاً من مايكل دورسام، رئيس المالية وخدمات المجموعة، و نيرمال جوفينداداس، نائب رئيس أول، الخزانة وإدارة المخاطر للمجموعة، ودهيراج لولا، نائب رئيس، خزانة المجموعة (التمويل).

وقال محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الشرق الأوسط المحدود في الإمارات العربية المتحدة: "لطالما قام بنك HSBC، على مدى الأربعين عاماً الماضية، بدعم مسيرة طيران الإمارات منذ استلامها لأول طائرة حتى وصولها إلى مكانتها الرائدة اليوم كواحدة من أهم الناقلات الجوية الرائدة عالمياً. ومن شأن صفقة التمويل الأخيرة هذه أن تؤكد على متانة العلاقة القائمة فيما بيننا وعلى ثقتنا المشتركة بأهمية قطاع الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع اقترابنا من الذكرى الثمانين لتأسيسنا في دولة الإمارات العربية المتحدة العام المقبل، فإننا نؤكد التزامنا الراسخ بربط الشركات المحلية الرائدة مثل طيران الإمارات برأس المال والفرص العالمية."

ودخلت طائرة إيرباص A350-900 إلى الخدمة في أسطول طيران الإمارات في نوفمبر 2024. ويتضمن التصميم الجديد لهذه الطائرة الحديثة والفعّالة عريضة البدن أحدث التقنيات والديناميكيات الهوائية والمواد خفيفة الوزن ومحركات الجيل الأحدث التي توفر ميزة خفض استهلاك الوقود بنسبة 25% وبالتالي تقليل تكاليف التشغيل وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ولقد تعاون بنك HSBC وطيران الإمارات على مدى العقود الأربعة الماضية في العديد من المشاريع الرائدة، بما في ذلك ترتيب أول صفقة صكوك مضمونة من قِبل وكالة ائتمان الصادرات. حيث اعتبرت هذه الصفقة، في حينها، أكبر صفقة لإصدار السندات في أسواق رأس المال مدعومة من قبل وكالة ائتمان الصادرات في قطاع الطيران.

حول بنك HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا

يعتبر بنك HSBC أكبر مؤسسة مصرفية دولية وأكثرها تمثيلاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، وذلك من خلال انتشار مكاتبه في تسع دول في المنطقة: وهي الجزائر، والبحرين، ومصر، والكويت، وسلطنة عُمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة. وفي المملكة العربية السعودية، يمتلك بنك HSBC حصة 31% في البنك الأول السعودي، و51% في بنك HSBC السعودية للاستثمار المصرفي في المملكة. وبلغت قيمة أصول بنك HSBC المدارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، 73 مليار دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2024

