HP تكشف عن استثمارها في برنامج "صُنع في السعودية" من خلال منشأة جديدة في الرياض، وخطط لتوسيع نطاق التصنيع وتقديم خدمة أفضل في هذه المنطقة سريعة النموّ

تكشف عن استثمارها في برنامج "صُنع في السعودية" من خلال منشأة جديدة في الرياض، وخطط لتوسيع نطاق التصنيع وتقديم خدمة أفضل في هذه المنطقة سريعة النموّ إطلاق مركز التميّز في الذكاء الاصطناعي والبحوث والتطوير من HP لدعم القدرة التنافسية للمملكة في السوق العالمي

HP تُواصل ترسيخ دورها الرائد في قطاع التعليم عبر مجموعة شراكات جديدة، بناءً على مبادراتها الحالية في المملكة

الرياض، المملكة العربية السعودية، أعلنت شركة HP Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: HPQ) خلال خلال مشاركتها في معرض "ليب 2025"، اليوم، عن سلسلة من الاستثمارات الإستراتيجية الهادفة إلى دعم قطاع التكنولوجيا في المملكة، وتوفير فرص تعليمية جديدة للسعوديين، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030. وتشمل هذه الاستثمارات تأسيس منشأة للتصنيع في الرياض، وإطلاق مركز التميّز في الذكاء الاصطناعي والبحوث والتطوير في الظهران، مما يُمثل خطوة أساسية نحو إنجاز مهمة الشركة الهادفة إلى تزويد الشركات الإقليمية بالحلول المتطورة. وبناءً على دور HP بصفتها جهة موثوقة للتعليم في المنطقة، قدمت أيضاً العديد من البرامج التعليمية والشراكات المصمّمة لتعزيز قدرات الجيل الجديد في المملكة، من أجل بناء مستقبل أكثر إشراقاً.

وفي هذا الشأن، صرّح إنريكي لوريس، المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة HP Inc.: "نشهد في المملكة إمكانات هائلة، ونسعى لتعزيز استثماراتنا في الذكاء الاصطناعي لدفع عجلة النموّ في المنطقة. وبالاعتماد على قوّة علامتنا التجارية وتشكيلة منتجاتنا الواسعة، فنحن ملتزمون بإطلاق مبادرات التصنيع والتعليم والبحوث، للمساهمة في دعم الابتكار وتوسيع نطاق أعمال HP عالمياً، وإتاحة المزيد من الفرص في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا".

"صُنع في السعودية": توسعة نطاق التصنيع لدعم النموّ الإقليمي

تواصل HP تمكين حضورها في أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا بوتيرة ثابتة، ويتجلى ذلك في إطلاق منشأة تصنيع متطورة في العاصمة السعودية. وتحرص الشركة إلى حدّ كبير على تلبية احتياجات عملائها بمرونة وموثوقية. وفي هذا الإطار، تتيح مبادرة "صُنع في السعودية" تجربة أفضل وأكثر ملاءمة للمستهلكين. كما يُوفر الموقع الجغرافي الفريد للمملكة بين القارات الثلاث؛ آسيا وأوروبا وأفريقيا، إمكانية وصول استثنائية إلى أسواق متنوّعة، مما يسمح بالتوزيع الفعّال، ويُرسّخ مكانة المملكة كمركز أساسي للابتكار التكنولوجي والتجارة.

وبحلول عام 2027، سيساهم استثمار "صُنع في السعودية" في زيادة الكوادر السعودية عبر توفير آلاف الوظائف، وإتاحة فرص مهنية واعدة للقوى العاملة الوطنية، فضلاً عن أهمية هذه المبادرة في دفع عجلة التحوّل الاقتصادي للمملكة.

ويساهم استثمار HP في دعم منظومة التكنولوجيا في المملكة، من خلال إنتاج ملايين الأجهزة على المستوى المحلي، وتلبية المتطلبات المتسارعة للاقتصاد الرقمي في المملكة.

مركز التميّز في الذكاء الاصطناعي والبحوث والتطوير من HP: نقلة نوعية على صعيد الابتكار وتنمية المواهب في المملكة

تعتزم شركة HP إطلاق مركز جديد للتميز في الذكاء الإصطناعي والبحوث والتطوير في المملكة، مع التركيز على معالجة التحديات المعقدّة، وإتاحة الفرص الجديدة أمام الشركات والمجتمع. وسيساهم هذا المركز في تمكين الشركات في المملكة من تحسين إجراءات العمل، وتعزيز الكفاءة، واكتساب ميزات تنافسية في السوق العالمية، من خلال التطورات التي تشمل؛ تحليل البيانات، وأتمتة العمليات الروبوتية وتحسين عملية اتخاذ القرار.

يلتزم المركز بتحفيز النموّ الاقتصادي، وإيجاد فرص عمل عالية القيمة وتعزيز ريادة المملكة في قطاع الذكاء الاصطناعي. كما سيجذب المركز أفضل المواهب على مستوى العالم، ويوفر برامج تدريبية، وورش عمل، وفرص تبادل للكوادر مع مراكز الذكاء الاصطناعي الأخرى التابعة لشركة HP. وبالاستفادة من الأبحاث المتقدمة والتعاون مع خبراء الذكاء الاصطناعي في المراكز العالمية، يهدف المركز إلى ابتكار تقنيات رائدة قادرة على إحداث تحوّل جذري على مستوى القطاعات والمجتمعات؛ مثل الرعاية الصحية والمدن الذكية والتنقل.

وفي هذا السياق، قال فضل سعد، المدير العام لشركة HP في السعودية: "تفخر HP بمساهمتها في رؤية المملكة الطموحة نحو بناء اقتصاد قائم على الابتكار والذكاء الاصطناعي؛ حيث تحرص على إعداد كوادر المستقبل، من خلال توفير بيئة الأعمال الداعمة والاستثمار في التعليم. ونحن ملتزمون بتمكين الشركات، مهما كان حجمها، من الوصول إلى الذكاء الاصطناعي بسهولة، وبتطوير المهارات، وتعزيز الإنتاجية، ودعم مسيرة التحول الرقمي".

تعزيز قدرات الشباب السعودي من خلال برامج تعليمية مؤثرة

أسست HP شبكة قوية من الشراكات الحكومية، ونشرت مجموعة واسعة من البرامج التعليمية عالية التأثير، والتي تتماشى مع أهداف رؤية 2030 الرامية إلى تأهيل الشباب لوظائف المستقبل. وتستند هذه المبادرات إلى مشاريع HP العالمية، مثل "زمالة HP كامبريدج في تكنولوجيا التعليم" وبرنامج "HP IDEA"، والتي استفاد منها حتى الآن أكثر من 600 ألف فرد، ومن المتوقع أن تؤثر إيجابيًا على أكثر من 6 ملايين طالب ومعلم في المملكة بحلول عام 2027.

وبالإضافة إلى ذلك، دعمت HP الإستراتيجية الوطنية للمملكة في مجال الألعاب والرياضات الإلكترونية من خلال افتتاح مختبر HP Gaming Garage في الجامعة السعودية الإلكترونية في يونيو 2024، إلى جانب إتاحة دوراتها التدريبية عبر الإنترنت مع شهادات معتمدة من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. وتعدّ HP الجهة الوحيدة التي تحظى بهذا الاعتماد على مستوى القطاع الخاص.

ومن المقرر أن يواصل البرنامج نموّه في المنطقة بالتعاون مع كلّ من: صندوق تنمية الموارد البشرية؛ الذراع الرائدة لحكومة المملكة في تنمية مهارات الشباب والباحثين عن العمل؛ ومجموعة سافي للألعاب، وهي شركة للألعاب والرياضات الإلكترونية تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، تمّ تشكيلها لدعم نموّ قطاع الألعاب في المملكة؛ بالإضافة إلى أكاديمية طويق التابعة للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، لتقديم برامج تعليمية في التقنيات المتقدمة.

تفضلوا بزيارة جناح HP في معرض "ليب 2025"

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نبذة عن شركة HP

تحظى شركة HP Inc. العالمية (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: HPQ) بمكانة رائدة في مجال التكنولوجيا وابتكار الحلول التي تمكّن الأشخاص من تحويل أفكارهم إلى واقع ملموس، وتعزّز قدرتهم على الاتصال بالأشياء الأكثر أهمية لهم. وتغطي عملياتها أكثر من 170 دولة حول العالم، حيث تقدّم مجموعة واسعة من الأجهزة والخدمات وبرامج الاشتراكات المبتكرة والمستدامة بيئيًا، والتي تشمل أجهزة الكمبيوتر، والطابعات العادية، والطابعات ثلاثية الأبعاد، وحلول العمل متنوّع الأماكن، وأجهزة وملحقات الألعاب وغيرها الكثير من المنتجات. للاطلاع على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني http://www.hp.com.

الاتصالات الإعلامية:

إيدلمان – HP

hpksacomm@edelman.com

مايروسا ميتاكسا

مديرة الاتصالات

الشرق الأوسط وأفريقيا، HP

myroessa.metaxa@hp.com

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