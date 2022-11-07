

إرتوغ أيك يتولّى منصب المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة HP

تعيين بيتر أوجانيسيان في منصب المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط في شركة HP

دبي - أعلنت شركة HP Inc.، اليوم، عن تعيينات جديدة لاثنين من قياداتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، من المتميّزين بخبرتهم العميقة في قطاع تكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتضمن إعلان HP الجديد:

تعيين السيد إرتوغ أيك في منصب المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة HP؛ حيث انضم إرتوغ إلى شركة HP قبل 25 عامًا، وشغل خلال مسيرته المهنية العديد من المناصب التنفيذية في المبيعات والتسويق وأعمال الحوسبة والطابعات ضمن الشركة. وطوال فترة عمله في هذا القطاع الحيويّ والمتطوّر الذي يشهد تنافسية متزايدة، ساهم إرتوغ في بناء فرق العمل وفي وضع إستراتيجيات تتبنّى اعتماد التكنولوجيا الحديثة في بيئات العمل الشخصية والتجارية. وبعد تولّيه منصب المدير العام لشركة HP في تركيا، انتقل إرتوغ إلى دبي في عام 2015 وأشرف بنجاح في الآونة الأخيرة على أعمال الطابعات في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا.

يحمل إرتوغ أيك درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية والإلكترونية وماجستير إدارة الأعمال من جامعة البوسفور في تركيا.

تعيين السيد بيتر أوجانيسيان في منصب المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط في شركة HP؛ حيث شغل منذ انضمامه إلىى الشركة في عام 2005 عدة مناصب قيادية خارج دولة الإمارات. وخلال السنوات العشر الماضية؛ تولّى بيتر منصب المدير العام لشركة HP في الدولة وفي شرق إفريقيا، كما شغل مؤخرًا منصب رئيس أعمال الطابعات في منطقة الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية وتركيا.

يحمل بيتر أوجانيسيان درجة البكالوريوس في الإدارة المالية من أكاديمية الدراسات الاقتصادية في مولدوفا، كما أنهى برنامجًا تعليميًا تنفيذيًا في كلية الدراسات العليا للأعمال بجامعة ستانفورد في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

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