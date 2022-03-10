الإمارات العربية المتحدة- دبي: أعلنت اليوم شركة أومنيكس إنترناشونال، المزود الرائد للحلول والخدمات الرقمية المتكاملة، عن إطلاق الجيل الجديد من محطات العمل والحواسيب المحمولة التي تعمل بأنظمة Hardware Optimization Technology ومعالجات الجيل الثاني عشر من إنتل. صممت محطات العمل وتمت تهيئتها بحيث تلبي الاحتياجات والمعايير في مختلف القطاعات، كالعمارة والهندسة والإنشاءات، والنفط والغاز، والتصنيع وتصميم المنتجات بالإضافة إلى قطاع الإعلام والترفيه. وتعمل المنهجية الفريدة التي طورها فريق البحث والتطوير لدى أومنيكس على تمكين تلك المحطات من تحسين الإنتاجية في المشاريع الحساسة من الناحية الزمنية في قطاعات التصنيع والنفط والغاز، وضمان تحقيق أقصى مستويات الأداء والسرعة للتطبيقات، فضلًا عن غيرها من المزايا الأخرى.

ويذكر أن قسم الأجهزة والمعدات لدى أومنيكس يقوم بتصميم وتطوير أنظمة HOT بشكل احترافي يلبي المتطلبات الدقيقة، حيث تتضمن المنتجات كلًا من محطات العمل والحواسيب المحمولة والخوادم وأجهزة الرسومات والبنية السحابية التشاركية للعمل الاحترافي لتطبيقات مثل Autodesk, Adobe, Rhino, Lumion, Unity, Enscape, Twin Motion, Dassault Systèmes, Arc GIS, Cinema 4D وغيرها الكثير.

وتمتاز محطات العمل بأنظمة HOT، والتي طورها فريق البحث والتطوير بالشركة، بأنها تضم أحدث معالجات الجيل 12 من إنتل والتي تتمتع بتركيبة فريدة تجمع بين أنوية الأداء والكفاءة وصممت خصيصًا للتطبيقات الاحترافية كي تتناسب مع حجم الأداء وتسمح بتحسينه. وتعتبر أنوية Performance Core من إنتل افضل أنوية وحدات المعالجة المركزية من حيث الأداء، وهي مصممة لتعزيز وتسريع استجابة الحاسوب في أحمال العمل المكثفة مثل تصاميم CAD و 3D. كما تقدم أنوية E-Core ميزة تعدد المهام بحيث يمكن القيام بعدد من المهام في نفس الوقت مع كفاءة ملحوظة في مهام الخلفية لضمان سرعة ودقة الإنجاز.

في تعليقها على الأمر قالت سيمران باغا، رئيس الهندسة لدى أومنيكس: "تتمتع أومنيكس إنترناشونال بروابط وثيقة مع قطاعات العمارة والهندسة والإنشاءات، والنفط والغاز، والحكومة، والتعليم وغيرها منذ أكثر من ثلاثة عقود. وبفضل فهمنا الدقيق لمتطلبات تدفق العمل لدى العملاء، تمكن فريق البحث والتطوير لدينا من ابتكار تقنيات تعزز كفاءة إنتاج تطبيقات التصميم وتحسن أداء الأنظمة بينما تزيل المعيقات وتسرع تدفق العمل على منصة متكاملة وفريدة. إننا سعداء للغاية بتوفير محطات العمل والحواسيب المحمولة والخوادم والخدمات المتخصصة والحلول السحابية لعملائنا والتي تعمل بأنظمة HOT الجديدة والمحسّنة، وهذه شهادة على التزامنا المستمر تجاه الابتكار وتلبية الحاجة للتحسين المتواصل."

وبالإضافة لما سبق، تحظى أنظمة HOT كذلك بدعم أحد تقنيات الذاكرة DDR5 وتستخدم شرائح جديدة للوحة الأم بالإضافة إلى PCI express 5 الذي يضاعف سرعة النطاق العريض ويحقق تحسينًا مستمرًا في الأداء في تطبيقات التحليل والمحاكاة ثنائية وثلاثية الأبعاد وبتقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي. أما رابط DMI 4.0 Link الجديد فيعزز الاتصال الشبكي عالي السرعة ويتيح استخدام مزيد من الملحقات ومساحة تخزين أكبر. ونظرًا لتقسيم الأنوية بين الأداء والكفاءة، يمكن لنواة الأداء تشغيل مسارين في آن واحد، وهي إمكانات مصممة بهدف التكامل مع أحدث بيئات نظام التشغيل Windows 11.

من الجدير بالذكر أن أنظمة HOT تطورت كمعيار للقطاع يوفر الحلول المتكاملة للبرمجيات والأجهزة بحيث تدعم تطبيقات CAD و BIM والبرامج الرسومية والسحابية في منطقة الشرق الأوسط. وتتيح الأجهزة منهجية تحسين فريدة تسمح بتعزيز أداء البرمجيات والمعدات وتلبي أعلى معايير الجودة والأداء المصممة خصيصًا لتطبيقات العمل الاحترافية. وتساهم هذه التقنية بتحسين الإنتاجية بنسبة تصل إلى 33-35%.

تعمل أومنيكس إنترناشونال مع كبار العملاء وحققت مبيعات تفوق 2000 وحدة تم تركيبها في المنطقة حتى الآن. تتواجد مراكز البحث والتطوير والاختبار التابعة للشركة في كل من دولة الإمارات والهند والولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتم اختبار واعتماد مختلف التطبيقات والتوافق مع الأجهزة والمعدات. وتفخر الشركة بتصنيع منتجات أنظمة HOT في دولة الإمارات حيث تستورد أجود القطع من كبرى الشركات المصنعة لتباع منتجاتها في الإمارات وسلطنة عمان والكويت وقطر والسعودية والبحرين، فيما تخطط للتوسع في مناطق جديدة.

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