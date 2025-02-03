مسقط، عُمان: نظمت مجموعة حلول البنية التحتية والتكنولوجية والصناعية والاستهلاكية بشركة محسن حيدر درويش (MHD-ITICS) بالتعاون مع HONOR GCC، فعالية حصرية في منتجع سانت ريجيس الموج مسقط، حيث جمع الحدث نخبة من كبار الشخصيات ورواد الأعمال وصناع القرار. ويعكس هذا الحدث التزامهم المشترك بتعزيز مكانة سلطنة عُمان كوجهة بارزة للمنتجات الاستهلاكية المتميزة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

يتماشى التعاون بين HONOR ومجموعة حلول البنية التحتية والتكنولوجية والصناعية والاستهلاكية بشركة محسن حيدر درويش مع السمعة المتزايدة لسلطنة عُمان كوجهة رائدة للتكنولوجيا الاستهلاكية الراقية. من خلال دمج ابتكارات HONOR المتطورة مع الخبرة الواسعة لمجموعة حلول البنية التحتية والتكنولوجية والصناعية والاستهلاكية بشركة محسن حيدر درويش في السوق، تسعى هذه الشراكة إلى تعزيز مكانة عُمان كمركز رئيسي لتبني التكنولوجيا الفاخرة. ومع نمو السوق بشكل سريع، مدفوعًا بالطلب على الأجهزة المتطورة وعالية الأداء، فإن عُمان مستعدة لتحديد معايير جديدة في دول مجلس التعاون الخليجي للتميز في التكنولوجيا الاستهلاكية.

وقالت الفاضلة لجينة محسن حيدر درويش، رئيسة مجلس إدارة مجموعة البنية التحتية والتكنولوجيا والصناعية وحلول المستهلك في شركة محسن حيدر درويش، "تعكس شراكتنا مع HONOR رؤيتنا المشتركة في وضع سلطنة عُمان في مقدمة دول مجلس التعاون الخليجي في مجال التكنولوجيا الاستهلاكية الرفيعة. ومن خلال إدخال الابتكارات العالمية إلى السوق المحلي، لا نلبي احتياجات وتطلعات المستهلكين العُمانيين فحسب، بل نساهم أيضًا في تعزيز مكانة السلطنة كقائد إقليمي في مجال التكنولوجيا المتطورة. معًا، نهدف إلى بناء بيئة حيوية تربط بين التقدم العالمي والفرص المحلية."

ومن طرفه قال الفاضل لورانس لي، المدير العام لشركة HONOR GCC، "تظل HONOR ملتزمة بتوسيع وجودها في دول مجلس التعاون الخليجي، مع التركيز بشكل خاص على الأسواق الرئيسية مثل سلطنة عُمان، حيث نرى فرصًا كبيرة للنمو. يرتكز نهجنا الاستراتيجي على تعزيز تواجدنا في قطاعات المنتجات الرائدة والفاخرة، بما يتماشى مع تفضيلات المستهلكين المحليين للأجهزة المبتكرة وعالية الجودة. ومن خلال الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة حلول البنية التحتية والتكنولوجية والصناعية والاستهلاكية بشركة محسن حيدر درويش، نسعى لتعزيز الوصول إلى عروضنا المتميزة، وتقوية رؤية العلامة التجارية، ودفع تبني تقنياتنا المتطورة."

خلال الحدث الحصري الذي نظمته HONOR GCC ومجموعة حلول البنية التحتية والتكنولوجية والصناعية والاستهلاكية بشركة محسن حيدر درويش، تم عرض مجموعة منتجات Porsche Design، بما في ذلك HONOR Magic7 RSR الجديد، إلى جانب HONOR Magic6 RSR وHONOR Magic V2 RSR، مما قدم للحضور تجربة غامرة من الابتكارات المتميزة التي تقدمهاHONOR . وتم الاحتفاء بهذه الأجهزة الرائدة بوصفها "السيارة الرياضية بين الهواتف الذكية"، حيث تجمع بين جماليات Porsche Design الرياضية الأيقونية والابتكار الهندسي المتطور الذي يركز على احتياجات المستخدم. وكان هاتف HONOR Magic7 RSR، الذي يعمل بنظام التشغيل MagicOS 9.0 المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتصميمه المستوحى من السيارات الرياضية، محور الحدث، بينما أظهرت الأجهزة Magic6 RSR وMagic V2 RSR تطور هذا التعاون الفريد، إذ تمزج بين التصميم الأنيق، أنظمة التصوير المتقدمة، والأداء الاستثنائي. معًا، سلطت هذه الأجهزة الضوء على التزام HONOR بإعادة تعريف معايير التكنولوجيا الفاخرة.

إلى جانب سلسلة Porsche Design، شهد الحضور إطلاق هاتف HONOR Magic7 Pro حديثًا، الذي يتميز بنظام كاميرا HONOR AI Falcon المدعوم بالذكاء الاصطناعي ونظام التشغيل MagicOS 9.0، ليضع معايير جديدة في التصوير الفوتوغرافي وتجربة الذكاء الاصطناعي المخصصة. كما تم عرض HONOR Magic V3، أنحف وأخف هاتف ذكي قابل للطي في العالم، مما يبرز ريادة HONOR في صناعة الأجهزة القابلة للطي. بالإضافة إلى ذلك، تم عرض مجموعة من الأجهزة المتميزة الأخرى من منظومة HONOR، مثل HONOR MagicBook Art 14، HONOR MagicPad 2، و HONOR Watch 5 Pro، التي تقدم ميزات متطورة مصممة لتلبية احتياجات المستخدمين الراقين. تعمل هذه لمنتجات معًا على تعزيز مكانة HONOR كرائدة في قطاع التكنولوجيا المتطورة، وتؤكد التزامها بتعزيز مكانة سلطنة عُمان كسوق رائدة للأجهزة الاستهلاكية المتقدمة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

نبذة عن مجموعة حلول البنية التحتية والتكنولوجية والصناعية والاستهلاكية بشركة محسن حيدر درويش

تقدم مجموعة حلول البنية التحتية والتكنولوجية والصناعية والاستهلاكية بشركة محسن حيدر درويش حلولًا متكاملة تغطي مجالات البنية الأساسية، والتكنولوجيا، والاتصالات، والمنتجات الصناعية، والطاقة، وأتمتة المكاتب، والرعاية الصحية، والقطاعات الاستهلاكية، مما ينعكس على حياة ملايين الأفراد يوميًا. وانطلاقًا من التزامها بدعم التنمية في سلطنة عُمان والمساهمة في تحقيق رؤيتها المستقبلية، تواصل المجموعة دورها الريادي في مواكبة التغيرات الاقتصادية تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه. بفضل محفظتها الواسعة من المنتجات المبتكرة والشراكات التجارية العالمية، تتصدر المجموعة تلبية الاحتياجات المتنامية للسوق العُماني. كما تساهم في جلب أفضل العلامات التجارية العالمية إلى السلطنة، مدعومة بخبراتها المحلية العميقة، لتقديم حلول متطورة تستهدف القطاعات الحكومية والصناعية والتجارية والاستهلاكية.

نبذة عن HONOR

تُعد HONOR شركة رائدة عالميًا في مجال الأجهزة الذكية، وهي ملتزمة بأن تصبح علامة تجارية عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا، وتسعى إلى خلق عالم ذكي جديد للجميع من خلال منتجاتها وخدماتها المبتكرة. مع تركيزها المستمر على البحث والتطوير، تسعى HONOR إلى تطوير تقنيات تمكّن الأفراد حول العالم من تجاوز الحدود وتحقيق المزيد من إمكانياتهم، مما يمنحهم الحرية لإنجاز المزيد. تقدم HONOR مجموعة واسعة من الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والأجهزة القابلة للارتداء عالية الجودة، التي تناسب الجميع. ومن خلال مجموعة منتجاتها المبتكرة والموثوقة، تمكّن HONOR زبائنها من أن يصبحوا الأرقى والأفضل.

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