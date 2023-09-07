الرياض، المملكة العربية السعودية: في خطوة نوعية تُبرز التطور الهائل في قطاع المدفوعات الرقمية في المملكة العربية السعودية، أعلنت خدمات هواوي للهواتف المحمولة (HMS) وشركة "موبايلي باي" "Mobily Pay"، الاسم الرائد في حلول الدفع الرقمي، وبكل فخر عن إبرام شراكتهما خلال فعاليات حدث سيملس في السعودية يوم سبتمبر 5. ويعد هذا التحالف الاستراتيجي بإحداث تحوّل حاسم وغير مسبوق في مشهد الدفع عبر الأجهزة المحمولة لكافة مستخدمي هواوي في المنطقة.

كما يمثل هذا التعاون بين خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) وشركة "موبايلي باي" "Mobily Pay" علامة فارقة في عالم الدفع عبر الأجهزة المحمولة دائم التطور. وفي صميم هذه الشراكة، يأتي تكامل ودمج "موبايلي باي" "Mobily Pay" في متجرHUAWEI AppGallery، مما يوفر لمستخدمي هواوي في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وصولاً سلساً إلى مجموعة متنوعة من خدمات الدفع الرقمية.

وفي إطار هذه الشراكة، سيحظى مستخدمو هواوي الآن بميزة الاستفادة من مجموعة حلول الدفع الرقمية الشاملة لشركة "موبايلي باي" "Mobily Pay" بكل سهولة وسلاسة. كما ستساهم هذه الشراكة أيضاً في تبسيط إنجاز المعاملات المالية اليومية، مما يوفر للمستخدمين في المملكة العربية السعودية مزيداً من الملاءمة والسرعة والأمان.

ويمثل التزام خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) الراسخ بتقديم تجربة مستخدم سلسة وآمنة، ركيزة أساسية لهذه الشراكة. وتلعب هواوي دوراً محورياً من خلال توفير الدعم الفني الحيوي لضمان التكامل السلس لشركة "موبايلي باي" "Mobily Pay" مع متجر HUAWEI AppGallery. ومن خلال هذه الخبرة التقنية المثبتة يتمكن المستخدمون من التعامل مع خدمات"موبايلي باي" "Mobily Pay" من دون أي خلل، مما يرسي معايير جديدة من الراحة والملاءمة في قطاع خدمات الدفع الرقمي.

وإلى جانب ذلك، ستقدم منصة AppGallery من هواوي زخم دعم قوي وراسخ لشركة "موبايلي باي" "Mobily Pay"، مما سيلعب دوراً كبير في انتشارها وإمكانية الوصول إليها في سوق المملكة العربية السعودية. كما ستساهم هذه الخطوة الإستراتيجية في الانفتاح على شريحة أكبر وأوسع نطاقاً من الجمهور، مما يتيح لعدد أكبر من مستخدمي هواوي خوض تجربة استكشاف مستقبل المدفوعات الرقمية.

معرباً عن حماسه لهذه الشراكة، قال المدير العام للتنمية البيئية والعمليات في مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، السعودية، "يسعدنا التعاون مع شركة "موبايلي باي" "Mobily Pay" لتزويد مستخدمينا بقدرات محسنة للدفع عبر الأجهزة المحمولة. وتمثل هذه الشراكة التزام هواوي بتقديم حلول مبتكرة تعمل على تحسين حياة عملائنا."

من جانبه، أعرب حازم الراشد، نائب رئيس شركة "موبايلي باي" "Mobily Pay"، عن سعادته بهذه الشراكة بالقول: "إن شراكتنا مع هواوي تمثل خطوة استراتيجية لتقديم خدمات "موبايلي باي" "Mobily Pay" إلى جمهور أوسع. ونحن نتطلع إلى تقديم تجربة دفع رقمية سلسة وآمنة لمستخدمي هواوي في المملكة العربية السعودية. ".

وتؤكد هذه الشراكة المتميزة سعي رواد القطاع الدؤوب لتحقيق التميز في حلول الدفع الرقمية. ومن خلال توحيد جهود خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) و"موبايلي باي" "Mobily Pay" سيحظى المستخدمون في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بفرصة الاستمتاع بتجربة دفع محسّنة عبر الأجهزة المحمولة تجمع بين التقنية المتطورة والملاءمة التي لا تقبل المنافسة. إن مستقبل المدفوعات الرقمية يبدأ الآن بفضل دعم خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) و"موبايلي باي" "Mobily Pay"، مما يبشر ببداية فصل جديد من التطورات الأخاذة في عالم الخدمات المالية عبر الأجهزة المحمولة.

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